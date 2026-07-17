Тръмп на финала: Белият дом потвърди присъствието му на Мондиал 2026

Доналд Тръмп ще присъства на финала на Световното първенство през 2026 г. между Аржентина и Испания, насрочен за неделя на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси. Потвърждението дойде в четвъртък от говорителката на Белия дом Каролин Ливит, която разкри, че президентът на Съединените щати ще бъде на трибуните, за да проследи решаващия мач от надпреварата.
„Очакваме с нетърпение неделния финал и знам, че президентът също няма търпение да гледа мача“, заяви Ливит, добавяйки, че присъствието на Тръмп бележи края на „най-гледаното, най-безопасното и най-успешното Световно първенство в историята на Съединените щати“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 анонимен
Коментиран от #2
10:01 17.07.2026
2 Дзак
До коментар #1 от "анонимен":Нима!
10:09 17.07.2026
3 Д-р Ментал
10:11 17.07.2026
4 браво браво
10:12 17.07.2026
5 Д-р Ментал
10:13 17.07.2026
6 и на мене ми се ходи но е скъпо
10:24 17.07.2026