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Тръмп на финала: Белият дом потвърди присъствието му на Мондиал 2026

Тръмп на финала: Белият дом потвърди присъствието му на Мондиал 2026

17 Юли, 2026 09:59 496 6

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  • световно първенство-
  • мондиал 2026-
  • финал-
  • аржентина-
  • испания

Очакваме с нетърпение неделния финал и знам, че президентът също няма търпение да гледа мача

Тръмп на финала: Белият дом потвърди присъствието му на Мондиал 2026 - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Доналд Тръмп ще присъства на финала на Световното първенство през 2026 г. между Аржентина и Испания, насрочен за неделя на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси. Потвърждението дойде в четвъртък от говорителката на Белия дом Каролин Ливит, която разкри, че президентът на Съединените щати ще бъде на трибуните, за да проследи решаващия мач от надпреварата.

„Очакваме с нетърпение неделния финал и знам, че президентът също няма търпение да гледа мача“, заяви Ливит, добавяйки, че присъствието на Тръмп бележи края на „най-гледаното, най-безопасното и най-успешното Световно първенство в историята на Съединените щати“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 анонимен

    4 0 Отговор
    Очакваме да разпореди на ФИФА да забрани на Меси да играе!

    Коментиран от #2

    10:01 17.07.2026

  • 2 Дзак

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "анонимен":

    Нима!

    10:09 17.07.2026

  • 3 Д-р Ментал

    2 0 Отговор
    Тръмп на финала. Липсва само да поиска да преброят головете отново.

    10:11 17.07.2026

  • 4 браво браво

    0 0 Отговор
    да пълнят стадионите . юса не се класира напред но са добър домакин и организатор . футбола безспорно е най добрия спорт . ние не сме футболна държава . и все пак развиваме футболна лига . имаме около 24 отбора . а сме и на 89 място в класацията за отбори . а и тая година е интересен мондиала .

    10:12 17.07.2026

  • 5 Д-р Ментал

    2 0 Отговор
    На финала има 22-ма футболисти и един човек, убеден, че всички са дошли заради него

    10:13 17.07.2026

  • 6 и на мене ми се ходи но е скъпо

    0 0 Отговор
    надуха цените . бира 17 долара 400 мл наливна . енергиина напидка по 12 долара . иначе останаха само хубави мачове . телевизията гърми и трещи реклами . за меси , за местен гадател предсказал финала . интересно е .

    10:24 17.07.2026

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