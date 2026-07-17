Защитник на Франция играл с фрактура на Световното първенство

Защитникът на Франция Уилям Салиба, който бе принудително сменен в загубения полуфинал на Световното първенство срещу Испания (0:2), е играл на Световното първенство с фрактура на гърба, съобщава радио "Монте Карло".

Това не е нова контузия, а защитникът на Арсенал я е получил на мач от Премиър лийг преди два месеца. Тогава е взето решение да се изкача Световното първенство, на което той е играл на обезболяващи инжекции и е бил специално обгрижван от медицинския щаб на отбора. Гърбът на Салиба обаче не издържа и той бе сменен в 30-ата минута на мача с Испания. Защитникът не е участвал във всичките тренировки на "петлите".

Не се знае колко време ще отсъства от терените, като той е минал медицински прегледи в сряда. В близките дни ще бъде преценено дали футболистът се нуждае от операция или ще се подходи с консервативно лечение.