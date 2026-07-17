Стана ясна причината за огромния скандал с ЦСКА снощи, ще има сурови наказания

Мачът Дери Сити – ЦСКА 1:2 се прочу с прекъсването заради спречквания между фенове на двата отбора. Инцидентът по трибуните спря двубоя за 15 минути. Огъня запалиха привърженици на местния тим с провокации, след което родните ултраси тръгнаха заплашително към тях. И тъй като на стадион "Брендиуел" нямаше буферна зона и солидно полицейско присъствие, почти се стигна до физическа разправа.

Изплашени от българския набег, феновете на Дери дори слязоха на терена, което принуди съдията Ясмин Саботич от Люксембург да спре временно двубоя.

Причината за скандала е провокация от страна на домакинските привърженици, които са скандирали "Вие сте просто фалшивият ЦСКА" ("You're just the fake CSKA"). Според информация на ULTRAS-TIFO.net, именно тази реплика е отприщила гнева на българските ултраси и за малко да се стигне до сериозни сблъсъци по трибуните.

Освен това ирландски фенове размахвали средни пръсти и псували привържениците на ЦСКА, въпреки че преди мача представители на двете агитки са били забелязани да пият бира и да се веселят взаимно в центъра на Дери.

Това обаче не беше всичко. Вратарят Димитър Евтимов беше атакуван с предмети по време на двубоя, имаше спречквания, причинени от местни запалянковци, и на централната трибуна.

Местни издания прогнозират, че предстоят сурови наказания, които Дисциплинарната комисия на УЕФА ще вземе.

Очаква се най-голяма санкция да отнесат домакините заради рехавите мерки за сигурност на стадиона.

ЦСКА успя да прескочи първия квалификационен кръг на Лига Европа след общ резултат 5:3 срещу Дери Сити. Следващият съперник на "армейците" е азерският Карабах. В първата среща носителят на Купата на България гостува на 23 юли, реваншът на Националния стадион "Васил Левски" е на 30 юли. Часовете на двата мача ще бъдат определени скоро.