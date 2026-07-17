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Стана ясна причината за огромния скандал с ЦСКА снощи, ще има сурови наказания

Стана ясна причината за огромния скандал с ЦСКА снощи, ще има сурови наказания

17 Юли, 2026 09:31 1 751 12

  • цска-
  • футбол-
  • дери сити-
  • лига европа-
  • фенове

Разкриха какво са скандирали привърженици на Дери по адрес на родните запалянковци

Стана ясна причината за огромния скандал с ЦСКА снощи, ще има сурови наказания - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мачът Дери Сити – ЦСКА 1:2 се прочу с прекъсването заради спречквания между фенове на двата отбора. Инцидентът по трибуните спря двубоя за 15 минути. Огъня запалиха привърженици на местния тим с провокации, след което родните ултраси тръгнаха заплашително към тях. И тъй като на стадион "Брендиуел" нямаше буферна зона и солидно полицейско присъствие, почти се стигна до физическа разправа.

Изплашени от българския набег, феновете на Дери дори слязоха на терена, което принуди съдията Ясмин Саботич от Люксембург да спре временно двубоя.

Причината за скандала е провокация от страна на домакинските привърженици, които са скандирали "Вие сте просто фалшивият ЦСКА" ("You're just the fake CSKA"). Според информация на ULTRAS-TIFO.net, именно тази реплика е отприщила гнева на българските ултраси и за малко да се стигне до сериозни сблъсъци по трибуните.

Освен това ирландски фенове размахвали средни пръсти и псували привържениците на ЦСКА, въпреки че преди мача представители на двете агитки са били забелязани да пият бира и да се веселят взаимно в центъра на Дери.

Това обаче не беше всичко. Вратарят Димитър Евтимов беше атакуван с предмети по време на двубоя, имаше спречквания, причинени от местни запалянковци, и на централната трибуна.

Местни издания прогнозират, че предстоят сурови наказания, които Дисциплинарната комисия на УЕФА ще вземе.

Очаква се най-голяма санкция да отнесат домакините заради рехавите мерки за сигурност на стадиона.

ЦСКА успя да прескочи първия квалификационен кръг на Лига Европа след общ резултат 5:3 срещу Дери Сити. Следващият съперник на "армейците" е азерският Карабах. В първата среща носителят на Купата на България гостува на 23 юли, реваншът на Националния стадион "Васил Левски" е на 30 юли. Часовете на двата мача ще бъдат определени скоро.


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  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 7 Отговор
    на Янев му вдигнете паметник , армейци!от нищо ви направи що-годе нещо, ама не е господ да ви избели отборчето

    09:41 17.07.2026

  • 2 Лефски

    12 7 Отговор
    Цска фалира и се появиха няколко Цската-с тирета ,с цифри, и затова се закриха Литекс Ловеч,Чавдар Етрополе,Микре.

    09:42 17.07.2026

  • 3 Гост

    9 1 Отговор
    Организирам анкета - ще остане ли Христо Янев треньор на ЦСКА до 5 кръг на нашия шампионат?

    09:44 17.07.2026

  • 4 Левски 1914

    12 8 Отговор
    Ето ,че и тези фенове са разбрали, че това МЕНТЕ не е цска ,просто са им казали истината ,а тя по някога боли.

    09:46 17.07.2026

  • 5 Анджо

    14 5 Отговор
    Прави са били ,че това ЦСКА е фалшиво. То само това да е фалшиво в България ще го преживеем ,ама то не знам вече кое истинско.

    09:48 17.07.2026

  • 6 Мдаа!🤔

    3 3 Отговор
    Нежните души на тъмните балкански субекти били наранени и те се хвърлили на бой! След като БФС категорично отказва да се бори с футболното хулиганство, то е време УЕФА да се намеси! Като начало изключване на всички бг отбори от евротурнирите!

    09:57 17.07.2026

  • 7 Гунди

    10 0 Отговор
    Айде, стига! Приказки от 1001на нощ... Показвали среден пръст?! А, платените мутри, които показаха , са раздавали рози. Пълни идиоти. Буферна зона има само при нас. Хората ходят с децата си, седят един до друг с противниковите симпатизанти... Култура и закони!

    10:08 17.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 колкото и да ги оправдавате

    3 0 Отговор
    След като на едно скандиране, което се чува и по родните терени, апропо, феновете на госта са реаграли с опит за саморазправа, поводи за наказания има предостатъчно.
    Молете се УЕФА да си затвори очите. Ама фенската агресия у нас вече излиза от контрол!
    Трябва да се вземат мерки от МВР и от КЛУБОВЕТЕ, а и от БФС. Спим, а най-агресивните пиянки вече смятат че насилието е приемливо, щом е за футбол.

    10:21 17.07.2026

  • 10 Локо Пд

    4 1 Отговор
    Това не е оправдание че някой ти казал че си Литекс и ти да налиташ на бой.От истината боли най много.

    10:22 17.07.2026

  • 11 голямата причина за огромния скандал

    3 1 Отговор
    КАзали им че са фалшиво ЦСКА и те побеснели, защото истината боли, нали?

    Що не им казахте на тях, че са фалшиво Дери да ви се посмеят?
    ЦСКА е отбора на Стоичков, Пенев, Костадинов и още хиляди по-качествени играчи от този легионерски сбирщайн. Та не им се сърдете като ви казват че сте менте. И тук няма нищо общо онова припознаване. Вие вече сте МЕНТЕ каквато и фирма да ви орга низира дейността!

    10:24 17.07.2026

  • 12 Дзак

    1 1 Отговор
    Защо на плакатите пише ЦСКА Съни Бийч?

    10:25 17.07.2026

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