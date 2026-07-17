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Карабах си уреди среща с ЦСКА в Лига Европа след нова мощна победа

Карабах си уреди среща с ЦСКА в Лига Европа след нова мощна победа

17 Юли, 2026 08:59 938 3

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  • футбол

Отборът от Азербайджан надигра с 3:0 над Вестри и в мача-реванш между двата тима от първия предварителен кръг, игран в Исландия

Карабах си уреди среща с ЦСКА в Лига Европа след нова мощна победа - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Карабах ще бъде следващият съперник на ЦСКА в Лига Европа. Отборът от Азербайджан записа нова мощна победа с 3:0 над Вестри и в мача-реванш между двата тима от първия предварителен кръг, игран в Исландия. И първият двубой бе завършил при същия резултат, като така Карабах продължава напред с общо 6:0 в своя полза.

Гостите поведоха още в 5-ата минута чрез Джели Муадиб, който се възползва от грешка на съперниковия вратар и отблизо вкара за 0:1.

В 29-ата минута Педро Бикальо удвои с хубав удар извън наказателното поле.

Третият гол пък падна в 57-ата минута, а негов автор бе Закария Саво. Той получи пас зад защитата, преодоля и вратаря и вкара за 0:3.

Така Карабах вече чака ЦСКА в следващия кръг. Първата среща е в Азербайджан на 6 юли.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гуцката

    0 2 Отговор
    Карабах е в лесния поток.

    09:15 17.07.2026

  • 3 Завръщане в бъдещето?

    3 0 Отговор
    Първата среща е в Азербайджан на 6 юли..?!?

    09:28 17.07.2026

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