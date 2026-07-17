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Левски е отмъкнал един от новите си футболисти от Университатя Крайова

Левски е отмъкнал един от новите си футболисти от Университатя Крайова

17 Юли, 2026 10:59 724 0

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Румънският шампион също е искал бразилското крило от Санта Клара, но докато реши дали да плати желаните за него 1.5 млн. евро, от Левски вече са го сторили и са привлекли играча

Левски е отмъкнал един от новите си футболисти от Университатя Крайова - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Левски е отмъкнал един от новите си футболисти - Рейналдо, от съперника си във втория предварителен кръг на Шампионска лига Университатя Крайова. Това разкри един почетният президент и легенда на клуба на Сорин Кърцу.

Румънският шампион също е искал бразилското крило от Санта Клара, но докато реши дали да плати желаните за него 1.5 млн. евро, от Левски вече са го сторили и са привлекли играча.

„Играчът на Левски (б.а. Рейналдо), който отбеляза два гола, беше сред първите петима нападатели, които искахме да привлечем в отбора. Свързахме се със Санта Клара и отговорът беше 1,5 милиона евро. Казаха, че толкова струва играчът.

Марио Фелгейраш говори с него в тази ситуация трябваше да го обсъдим с акционерите, да поставим тази опция на масата, защото това беше първата дискусия. Милион и половина евро бяха платени на следващия ден, веднага. Те не изчакаха да им дадем отговор и излязоха с оферта от 1,5 милиона евро. Рейналдо подписа с Левски.

Видяхте какъв отбор изгради Левски. Само централните защитници са българи. Останалите взеха от чужбина - бразилци и други", каза Кърцу пред Prima Sport.


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