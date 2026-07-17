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Шампионът Левски стартира защитата на титлата с домакинство на новака Дунав Русе

Шампионът Левски стартира защитата на титлата с домакинство на новака Дунав Русе

17 Юли, 2026 15:54 252 0

Мачът е от 21:15 часа на стадион "Георги Аспарухов"

Шампионът Левски стартира защитата на титлата с домакинство на новака Дунав Русе - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Шампионът на България Левски приема завърналия се в елита Дунав Русе в мач от първия кръг на сезон 2026/27 в efbet Лига. Срещата на стадион "Георги Аспарухов" започва в 21:15 часа и ще бъде ръководена от Кристиян Колев. Двубоят ще се предава на живо по Диема спорт.

"Сините" влизат в първенството като актуален първенец на България, триумфирайки с титлата категорично през сезон 2025/26. Възпитаниците на Хулио Веласкес изиграха и две срещи през новата кампания, записвайки равенство и победа (1:1 и 4:0) в квалификациите на Шампионска лига срещу босненския Борац Баня Лука. Солидна входяща селекция бе направена през лятото, като новите попълнения като Рейналдо и Сержиньо вече оставят отлични впечатления сред феновете на Левски. За мача с Дунав Веласкес ще може да разчита на възстановения след операция от херния Мазир Сула, но извън сметките му все още ще са контузените Мустафа Сангаре, Стипе Вуликич, Радослав Кирилов и Асен Митков.

Гостите от Русе пристигат като първенец на Mr Bit Втора лига, след като триумфираха предсрочно с титлата и заслужиха завръщане в елита след шестгодишно отсъствие. "Драконите" са водени от нов старши треньор с опит на елитно ниво в лицето на Емануел Луканов, като в състава има футболисти с немалък опит в Първа лига. Отличава се името на вратаря Георги Китанов със 155 мача в родния елит зад гърба си, а други играчи със солиден двуцифрен брой срещи са Стефан Гаврилов (95) и Илкер Будинов (64). Заслужено внимание трябва да бъде отдадено на най-добрия млад футболист в Mr Bit Втора лига за миналия сезон - Кристиян Бойчев, който е и актуален младежки национал на България. От състава на Луканов за визитата на "Герена" ще липсват новите попълнения Чарлс Апия и Джордан Сейнт-Луис, които все още не са с уредени документи за картотека.

За последно двата тима играха един срещу друг на 14 декември 2024 г. в 1/8 финал за Купата на България, спечелен от "сините" с 1:0 на "Герена" с гол на Цунами. Година по-рано Дунав и Левски отново се сблъскаха за Купата, но на 1/16 финал и в Русе, когато софиянци триумфираха с 3:1 след два гола на Рикардиньо и един на Роналдо. Точен за "драконите" пък бе Георги Вълчев. На ниво efbet Лига последната среща датира от октомври 2019 г. при успеха с 2:0 на Левски у дома (гол на Холмар Ейолфсон и автогол на вратаря Благой Макенджиев).

Пропуските за мача са налични на касите на стадион "Георги Аспарухов", както и в мрежата на Ивентим. Цените са следните:

Сектори Б и Г - 8 евро

Сектор В - 11 евро


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