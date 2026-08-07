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Продава се Toyota Land Cruiser с пробег от... един милион километра

Продава се Toyota Land Cruiser с пробег от... един милион километра

7 Август, 2026 12:12 2 970 2

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  • 1 млн км

Автомобилът е с оригинален двигател

Продава се Toyota Land Cruiser с пробег от... един милион километра - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Всъдеход с истински рекордни постижения се готви да смени своя собственик на австралийския пазар за употребявани автомобили. Гари Дрискол, борсов агент от региона на Западна Виктория, официално обяви за продажба своята Toyota Land Cruiser от 2009 година. За малко повече от 15 години употреба, австралиецът е навъртал средно по над 180 километра дневно, преминавайки през тежки селски терени и мащабни разстояния, за да обслужва фермерските си клиенти.

В момента дигиталният километраж на легендарния японски модел от серията 200 е закован на цифрата 999 999 километра. Достигането на абсолютната граница от един милион е съвсем близо – на автомобила му остават едва около 300 метра. Собственикът обаче съзнателно е избрал да не ги изминава, оставяйки честта и привилегията да превърти символичния пробег на бъдещия купувач. Дори местният дилър на марката признава, че няма пълна увереност какво точно ще се случи с дигиталния дисплей след преминаването на този праг – дали броячът ще се нулира или ще замръзне за постоянно на последната си цифра.

Продава се Toyota Land Cruiser с пробег от... един милион километра

Поддържането на машината в отлично техническо състояние е резултат от изключителна дисциплина. Автомобилът е влизал в сервиз за обслужване почти 100 пъти, като най-впечатляващият факт е, че двигателят е напълно оригинален и никога не е претърпявал основен ремонт. Местният представител на Toyota потвърждава, че това е превозното средство с най-голям пробег, стъпвало в сервиза им, а автомобилните експерти определят събитието като изключителна рядкост на пазара на второстепенни автомобили.

Определянето на пазарната стойност на подобен екземпляр се оказва истинско предизвикателство за автомобилните анализатори. Модели от тази серия с два пъти по-малък пробег обикновено се търгуват на цени между 30 000 и 35 000 долара. Въпреки че естественото износване намалява потенциалния бъдещ ресурс на компонентите, легендарната здравина на LandCruiser и уникалната история зад този конкретен автомобил могат да привлекат колекционери или ентусиасти. Онлайн търгът за превозното средство вече е отворен и ще продължи през следващите две седмици.

Продава се Toyota Land Cruiser с пробег от... един милион километра


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