Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Андони Ираола разкри първите си приоритети начело на Ливърпул

Андони Ираола разкри първите си приоритети начело на Ливърпул

17 Юли, 2026 19:04 642 0

  • андони ираола-
  • ливърпул-
  • тренировка-
  • комплекс axa-
  • англия-
  • футбол-
  • свят-
  • висшата лига

Новият мениджър на "червените" с амбициозен старт и откровен поглед към предизвикателствата

Андони Ираола разкри първите си приоритети начело на Ливърпул - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Андони Ираола официално пое юздите на Ливърпул и даде старт на първата си открита тренировка в модерния комплекс AXA. Баският специалист, който е само на 44 години, не губи време и вече очертава основните си цели пред "червените".

В ексклузивно интервю за клубния сайт, Ираола сподели, че най-важната му задача в началото на предсезонната подготовка е светкавичното въвеждане на собствената си тактическа философия. "Очаквах с нетърпение да започнем истинската работа на терена. Важно е играчите да усетят какво изисквам от тях и да започнем да изграждаме нашата идентичност още от първия ден," заяви той с ентусиазъм.

Мениджърът подчерта, че процесът е двустранен – не само футболистите трябва да се адаптират към неговите изисквания, но и той самият иска да опознае отблизо силните страни и нуждите на всеки един от тях. "Колкото повече време прекарваме заедно с топката, толкова по-бързо ще напреднем," категоричен е Ираола.

Въпреки позитивния старт, новият наставник не скри, че се сблъсква и с неприятни новини. Още в началото на подготовката петима играчи са извън строя заради травми. Младият талант Джейдън Данс дори не успя да се включи в тренировките, след като получи контузия при младежите до 21 години. Три от травмите са сериозни и ще изискват повече време за възстановяване. Стефан Байчетич постепенно се връща към форма, но все още не е готов за пълноценни занимания, а отборът очаква и завръщането на Ватару Ендо.

Въпреки кадровите проблеми, Ираола излъчва увереност и оптимизъм. Той вярва, че Ливърпул разполага с достатъчно време до началото на официалните мачове, за да изгради необходимата форма и да наложи новия стил на игра. "Вярвам в професионализма на момчетата и съм сигурен, че ще бъдем напълно готови за предстоящите предизвикателства," завърши мениджърът.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове