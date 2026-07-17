Андони Ираола разкри първите си приоритети начело на Ливърпул

Андони Ираола официално пое юздите на Ливърпул и даде старт на първата си открита тренировка в модерния комплекс AXA. Баският специалист, който е само на 44 години, не губи време и вече очертава основните си цели пред "червените".

В ексклузивно интервю за клубния сайт, Ираола сподели, че най-важната му задача в началото на предсезонната подготовка е светкавичното въвеждане на собствената си тактическа философия. "Очаквах с нетърпение да започнем истинската работа на терена. Важно е играчите да усетят какво изисквам от тях и да започнем да изграждаме нашата идентичност още от първия ден," заяви той с ентусиазъм.

Мениджърът подчерта, че процесът е двустранен – не само футболистите трябва да се адаптират към неговите изисквания, но и той самият иска да опознае отблизо силните страни и нуждите на всеки един от тях. "Колкото повече време прекарваме заедно с топката, толкова по-бързо ще напреднем," категоричен е Ираола.

Въпреки позитивния старт, новият наставник не скри, че се сблъсква и с неприятни новини. Още в началото на подготовката петима играчи са извън строя заради травми. Младият талант Джейдън Данс дори не успя да се включи в тренировките, след като получи контузия при младежите до 21 години. Три от травмите са сериозни и ще изискват повече време за възстановяване. Стефан Байчетич постепенно се връща към форма, но все още не е готов за пълноценни занимания, а отборът очаква и завръщането на Ватару Ендо.

Въпреки кадровите проблеми, Ираола излъчва увереност и оптимизъм. Той вярва, че Ливърпул разполага с достатъчно време до началото на официалните мачове, за да изгради необходимата форма и да наложи новия стил на игра. "Вярвам в професионализма на момчетата и съм сигурен, че ще бъдем напълно готови за предстоящите предизвикателства," завърши мениджърът.