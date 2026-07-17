Финалът на Мондиал 2026 под заплаха: Дим, тревога и надежда за дъжд над Ню Йорк

Безпокойство обхвана Ню Йорк и околностите му, след като гъстият дим от опустошителните канадски пожари превърна въздуха в истинска заплаха за здравето. Стадион „МетЛайф“, където трябва да се проведе дългоочакваният финал на Световното първенство по футбол през 2026 г., се оказа в епицентъра на екологична криза, която може да провали спортния празник.

Местните власти алармираха за рязко влошаване на качеството на въздуха, като индексът AQI скочи до 185 – стойност, която според експертите е опасна за всички, а не само за най-уязвимите. Основният виновник са фините прахови частици PM2.5, които проникват дълбоко в белите дробове и могат да предизвикат сериозни здравословни проблеми. Препоръките са категорични: ограничете излизанията навън и носете защитни маски, ако се налага да сте на открито.

Плановете за тренировъчни сесии и демонстративни мачове на футболните легенди са поставени на пауза. Организаторите са изправени пред трудната задача да балансират между безопасността на участниците и очакванията на милионите фенове по света. Възможността за отлагане на финалния двубой между Испания и Аржентина вече не изглежда толкова невероятна.

Синоптиците дават лъч надежда: очакваните валежи през уикенда могат да разсеят част от дима и да подобрят условията за провеждане на мача. Въпреки това, експертите предупреждават, че дъждът едва ли ще реши проблема из основи. Замърсяването, причинено от мащабните пожари в Канада, може да продължи да създава главоболия за организаторите и жителите на мегаполиса.