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Финалът на Мондиал 2026 под заплаха: Дим, тревога и надежда за дъжд над Ню Йорк

Финалът на Мондиал 2026 под заплаха: Дим, тревога и надежда за дъжд над Ню Йорк

17 Юли, 2026 19:55 707 3

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  • футбол

Горски пожари в Канада разклащат плановете за грандиозния футболен сблъсък между Испания и Аржентина

Финалът на Мондиал 2026 под заплаха: Дим, тревога и надежда за дъжд над Ню Йорк - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Безпокойство обхвана Ню Йорк и околностите му, след като гъстият дим от опустошителните канадски пожари превърна въздуха в истинска заплаха за здравето. Стадион „МетЛайф“, където трябва да се проведе дългоочакваният финал на Световното първенство по футбол през 2026 г., се оказа в епицентъра на екологична криза, която може да провали спортния празник.

Местните власти алармираха за рязко влошаване на качеството на въздуха, като индексът AQI скочи до 185 – стойност, която според експертите е опасна за всички, а не само за най-уязвимите. Основният виновник са фините прахови частици PM2.5, които проникват дълбоко в белите дробове и могат да предизвикат сериозни здравословни проблеми. Препоръките са категорични: ограничете излизанията навън и носете защитни маски, ако се налага да сте на открито.

Плановете за тренировъчни сесии и демонстративни мачове на футболните легенди са поставени на пауза. Организаторите са изправени пред трудната задача да балансират между безопасността на участниците и очакванията на милионите фенове по света. Възможността за отлагане на финалния двубой между Испания и Аржентина вече не изглежда толкова невероятна.

Синоптиците дават лъч надежда: очакваните валежи през уикенда могат да разсеят част от дима и да подобрят условията за провеждане на мача. Въпреки това, експертите предупреждават, че дъждът едва ли ще реши проблема из основи. Замърсяването, причинено от мащабните пожари в Канада, може да продължи да създава главоболия за организаторите и жителите на мегаполиса.


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  • 1 Тръмп

    3 0 Отговор
    Краварника гори!

    19:56 17.07.2026

  • 2 НИЩО БЕ ША СА УПРАЙТЕ !!!

    6 0 Отговор
    То и краварите правят много дим във Иран , ама иранците не ревът като краварите , да вдигат Б 52 със водоноските и да гасят пожара , не да ги изпращат да бомбят мирни жители !

    20:01 17.07.2026

  • 3 Хи хи хи . Голям майтап !

    6 0 Отговор
    Тия опразниха хазните си за да финансират укрофашистите и войната във покрайна ......айде сега да им пращаме помощ за пожарите !!!!!

    20:04 17.07.2026

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