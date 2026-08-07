Валентин Илиев: Защо да не видим някое ново класно попълнение, но трябва да отговаря на ниво на ЦСКА

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев беше много доволен от успеха с 3:0 над Макаби Тел Авив. Той призна, че не е изключено "червените" да привлекат нови футболисти, но те трябва да отговарят на високата класа на ЦСКА.

“Изключителна дисциплина, отговорност, смелост най-вече, отговорно поведение. Това беше разковничето на плана, който бяхме подготвили. Направихме изключителен двубой, видяхте го доста красноречиво. Свикнал съм и след най-добрите двубои да коригираме някои неща. Това е като минимум летва. Вярвам, че можем да надграждаме", започна Илиев.

"Ще подходим достатъчно сериозно, както го направихме преди двубоя днес. Трябва да сме смирени и да не изпадаме в двете крайности. Няма да има прекалена самоувереност или отпускане. Сега е важно да се подготвим за мача в неделя", добави той.

"Защо да не видим някое ново класно попълнение? Но трябва да привлечем футболист, който да отговаря на високото ниво на ЦСКА", призна Илиев.

"Максимално съм отдаден да помогна на ЦСКА. Желанието на ръководството беше такова и затова съм на този пост. Ако тръгнем да си говорим за спецификите на поста ми, ще изпуснем самолета. Работата ми е да съм максимално полезен на ЦСКА. Това и ще направя. Амбициран съм достатъчно. Имаме страхотна комуникация с целия щаб, общуваме си много, вярвам в това, което правят. В днешния мач се видя, че работим великолепно в екип", добави той.

"Цел №1 в ЦСКА е да се играе всеки мач за победа. Със сигурност бихме привлекли футболист в отобра си, но той трябва да отговаря на нивото на ЦСКА. Нещото, с което успяхме да привлечем Сенси и Гбамин е отношението и това за какъв клуб ще играят", каза щастливият директор на "червените" след впечатляващото представяне на ЦСКА". завърши Илиев.