"Едно Ferrari с цвят червен" се заби в мантинела на пътя Варна-Бургас

Истински хаос на пътя между Варна и Бургас предизвика зрелищна катастрофа с мощно червено Ferrari. Инцидентът е станал на натовареното трасе по Черноморието в участъка непосредствено след село Старо Оряхово в посока Варна.
Според официалните данни от МВР, сигналът за пътнотранспортното произшествие е подаден на телефон 112 вчера в 09:32 часа.
По първоначална информация суперколата е самокатастрофирала. Шофьорът е загубил контрол над управлението при висока скорост и спортното возило се е забило челно в предпазната мантинела. Очевидци споделят в социалните мрежи, че това е първата регистрирана катастрофа с ексклузивния модел Ferrari V12 SUV на територията на България.
Като по чудо при тежкия сблъсък няма жертви и пострадали хора. Нанесени са обаче изключително сериозни материални щети по предната част на италианския автомобил, чиято стойност възлиза на стотици хиляди евро. Инцидентът блокира движението по Черноморието за часове наред, образувайки километрични задръствания от пътуващи летовници. На мястото веднага са пристигнали екипи на „Пътна полиция“, които са регулирали трафика и са започнали разследване на точните причини за инцидента..
Източник: burgasonline.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Само питам
Коментиран от #15, #28
07:49 07.08.2026
2 любител шофьор
Коментиран от #22
07:52 07.08.2026
3 Мисирката
07:53 07.08.2026
4 механик
07:53 07.08.2026
5 Знаете
Коментиран от #12
07:55 07.08.2026
6 българина
Коментиран от #38
07:56 07.08.2026
7 ама то е тотал
07:57 07.08.2026
8 Много
Коментиран от #17
07:57 07.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Смачкана !
07:59 07.08.2026
11 Ами
08:01 07.08.2026
12 Как Го Направи ?
До коментар #5 от "Знаете":Сама ?
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Шофьор Нямаше Ли ?
08:01 07.08.2026
13 ШОФЬОРА БИЛ НЕГРАМОТЕН
08:04 07.08.2026
14 След
До коментар #9 от "фиткифакти":като настана пълен хаос в главата ми, мозъка ми самокатастрофира и повече няма да пиша статии.
08:04 07.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 А мантинелите
Коментиран от #26
08:08 07.08.2026
17 Анонимен
До коментар #8 от "Много":Голфа не е скъпа кола.
Коментиран от #21
08:11 07.08.2026
18 мъко мисирска
хората където ги карат не са простиКАТО вас
Коментиран от #49
08:11 07.08.2026
19 Абсурдистан
08:17 07.08.2026
20 Възраждане
08:19 07.08.2026
21 Па що?
До коментар #17 от "Анонимен":За мене е много пари! Едвам съм събрал иляда и петстотин евро, да си го купим!
08:20 07.08.2026
22 Антон
До коментар #2 от "любител шофьор":Мантинелите по този път да слагани по времето на на бай тошо.
Онзи ден по морето в района на слънчев бряг бръмчеше едно такова с номер снех69.
08:20 07.08.2026
23 Аналогичен случай от вторник
08:22 07.08.2026
24 Горките
Ама обсъждат Ферари като разбирачи, нищо че не знаят, как се подкарва!
Коментиран от #30
08:23 07.08.2026
25 боги
Коментиран от #29
08:28 07.08.2026
26 Не е фатално
До коментар #16 от "А мантинелите":два пакета спагети от кауфланд, и готово. Пет минути в гореща вода и монтажа е готов, не е чак толкова скъпо.
08:33 07.08.2026
27 батСали
Няма пари в таз кола. То само ръжда. И на вторични суровини няма да я искат.
И да дойда с каруцата да я взимам, коня като я види и сам ше се върне.
Иначе добре намазанка ама за парлама.
08:35 07.08.2026
28 Гост
До коментар #1 от "Само питам":То е на един от шефовете на НАП
08:35 07.08.2026
29 Ами
До коментар #25 от "боги":не е така. От статията става ясно, че колата е самокатастрофирала, водача няма нищо общо.
08:36 07.08.2026
30 Е нищо де
До коментар #24 от "Горките":Славуцата от Учиндол ги пали с поглед.
Коментиран от #33
08:39 07.08.2026
31 Васил
Коментиран от #45
08:39 07.08.2026
32 Факт
08:41 07.08.2026
33 Хахаха
До коментар #30 от "Е нищо де":Аа...... вече и той се е научил...
08:42 07.08.2026
34 Затова
Коментиран от #35
08:53 07.08.2026
35 Не е
До коментар #34 от "Затова":Затова, а е защото й имотите да си продадеш, пак няма да имаш пари за Ферари!!!
Сори, няма никакви предимства да си беден!!!
09:03 07.08.2026
36 Ухаааа
09:07 07.08.2026
37 Ферарчо
09:30 07.08.2026
38 Шуменец
До коментар #6 от "българина":Не си единствен! Весо Рижавия пак се е надрусал - добре, че поне този път няма невинни косвени жертви, както при катастрофата с Ламборгини-то...
09:32 07.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Мич
09:48 07.08.2026
41 от ферари са виновни . италянците
09:49 07.08.2026
42 666
09:55 07.08.2026
43 гост от миналото
10:14 07.08.2026
44 Нищо и няма
10:20 07.08.2026
45 Какокако
До коментар #31 от "Васил":Ако ще я кара в надин ще го чакам на входа - тази кола може да се оправи без проблем.
10:23 07.08.2026
46 Шкиф
10:24 07.08.2026
47 деменцията джо
11:03 07.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 "уумник".......
11:18 07.08.2026