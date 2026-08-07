"Едно Ferrari с цвят червен" се заби в мантинела на пътя Варна-Бургас

Истински хаос на пътя между Варна и Бургас предизвика зрелищна катастрофа с мощно червено Ferrari. Инцидентът е станал на натовареното трасе по Черноморието в участъка непосредствено след село Старо Оряхово в посока Варна.

Според официалните данни от МВР, сигналът за пътнотранспортното произшествие е подаден на телефон 112 вчера в 09:32 часа.

По първоначална информация суперколата е самокатастрофирала. Шофьорът е загубил контрол над управлението при висока скорост и спортното возило се е забило челно в предпазната мантинела. Очевидци споделят в социалните мрежи, че това е първата регистрирана катастрофа с ексклузивния модел Ferrari V12 SUV на територията на България.

Като по чудо при тежкия сблъсък няма жертви и пострадали хора. Нанесени са обаче изключително сериозни материални щети по предната част на италианския автомобил, чиято стойност възлиза на стотици хиляди евро. Инцидентът блокира движението по Черноморието за часове наред, образувайки километрични задръствания от пътуващи летовници. На мястото веднага са пристигнали екипи на „Пътна полиция“, които са регулирали трафика и са започнали разследване на точните причини за инцидента..

Източник: burgasonline.bg