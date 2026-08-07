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"Едно Ferrari с цвят червен" се заби в мантинела на пътя Варна-Бургас

"Едно Ferrari с цвят червен" се заби в мантинела на пътя Варна-Бургас

7 Август, 2026 07:33, обновена 7 Август, 2026 07:46 3 828 50

  • ferrari-
  • мантинела-
  • катастрофа

Луксозният модел V12 SUV парализира движението по Черноморието, инцидентът се размина без жертви и пострадали

"Едно Ferrari с цвят червен" се заби в мантинела на пътя Варна-Бургас - 1
Снимка: burgasonline.bg
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Истински хаос на пътя между Варна и Бургас предизвика зрелищна катастрофа с мощно червено Ferrari. Инцидентът е станал на натовареното трасе по Черноморието в участъка непосредствено след село Старо Оряхово в посока Варна.

Според официалните данни от МВР, сигналът за пътнотранспортното произшествие е подаден на телефон 112 вчера в 09:32 часа.

По първоначална информация суперколата е самокатастрофирала. Шофьорът е загубил контрол над управлението при висока скорост и спортното возило се е забило челно в предпазната мантинела. Очевидци споделят в социалните мрежи, че това е първата регистрирана катастрофа с ексклузивния модел Ferrari V12 SUV на територията на България.

Като по чудо при тежкия сблъсък няма жертви и пострадали хора. Нанесени са обаче изключително сериозни материални щети по предната част на италианския автомобил, чиято стойност възлиза на стотици хиляди евро. Инцидентът блокира движението по Черноморието за часове наред, образувайки километрични задръствания от пътуващи летовници. На мястото веднага са пристигнали екипи на „Пътна полиция“, които са регулирали трафика и са започнали разследване на точните причини за инцидента..

Източник: burgasonline.bg


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само питам

    94 2 Отговор
    А НАП пристигна ли?

    Коментиран от #15, #28

    07:49 07.08.2026

  • 2 любител шофьор

    44 8 Отговор
    Все пак, мантинелите не са, чак толкова слаби, защото да задържиш такава 12 цилиндрова кола, се иска здравина!

    Коментиран от #22

    07:52 07.08.2026

  • 3 Мисирката

    44 1 Отговор
    и сега за всеки спукан леген ли ще пишете

    07:53 07.08.2026

  • 4 механик

    28 1 Отговор
    Ако това е истинското ферари, се вижда че е напълно изгнило.

    07:53 07.08.2026

  • 5 Знаете

    36 0 Отговор
    ли какво е челен удар? и другото многончудно е "... суперколата е самокатастрофирала...".

    Коментиран от #12

    07:55 07.08.2026

  • 6 българина

    36 1 Отговор
    що си мисля, че собственикът преди 2 г разби едно ламборгини на магистралата на излизане от Варна.....

    Коментиран от #38

    07:56 07.08.2026

  • 7 ама то е тотал

    31 0 Отговор
    все едно идва от донбас

    07:57 07.08.2026

  • 8 Много

    7 12 Отговор
    Важно! Преди две години и аз сам изтресках една много скъпа кола в портата на Созопол, докато я вкарвах на заден! Настъпих неволно по рязко педала, и тези няколкостотин коня направо скочиха към дирега!

    Коментиран от #17

    07:57 07.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Смачкана !

    21 0 Отговор
    Консерва !

    07:59 07.08.2026

  • 11 Ами

    22 1 Отговор
    то си е тотална. Каква предна част, те щетите са по цялото купе, със сигурност и геометрията е мръднала.

    08:01 07.08.2026

  • 12 Как Го Направи ?

    25 0 Отговор

    До коментар #5 от "Знаете":

    Сама ?

    --------------------


    Шофьор Нямаше Ли ?

    08:01 07.08.2026

  • 13 ШОФЬОРА БИЛ НЕГРАМОТЕН

    30 2 Отговор
    И никога не е плащал данъци.

    08:04 07.08.2026

  • 14 След

    15 0 Отговор

    До коментар #9 от "фиткифакти":

    като настана пълен хаос в главата ми, мозъка ми самокатастрофира и повече няма да пиша статии.

    08:04 07.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 А мантинелите

    20 0 Отговор
    Кой ще плати?

    Коментиран от #26

    08:08 07.08.2026

  • 17 Анонимен

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Много":

    Голфа не е скъпа кола.

    Коментиран от #21

    08:11 07.08.2026

  • 18 мъко мисирска

    15 6 Отговор
    ало гладната мисирка, тия коли си имат каско застраховки

    хората където ги карат не са простиКАТО вас

    Коментиран от #49

    08:11 07.08.2026

  • 19 Абсурдистан

    32 1 Отговор
    Един от многото примати със скъпа кола. Никакво съчувствие не може да предизвика.

    08:17 07.08.2026

  • 20 Възраждане

    26 1 Отговор
    Смешник. Та това е България. Този път е за корави хора и коли. Няма участък по него, където да се кара плавно, с едната ръка волана, а с другата си отпиваш кафето. На този път се тренират хора като Никола Цолов и тези, които искат да усетят адреналина на Формула 1 и Париж-Дакар взети заедно

    08:19 07.08.2026

  • 21 Па що?

    7 0 Отговор

    До коментар #17 от "Анонимен":

    За мене е много пари! Едвам съм събрал иляда и петстотин евро, да си го купим!

    08:20 07.08.2026

  • 22 Антон

    19 2 Отговор

    До коментар #2 от "любител шофьор":

    Мантинелите по този път да слагани по времето на на бай тошо.
    Онзи ден по морето в района на слънчев бряг бръмчеше едно такова с номер снех69.

    08:20 07.08.2026

  • 23 Аналогичен случай от вторник

    11 0 Отговор
    Мерцедес с немска регистрация беше понамачкал мантинелата на пътя Бургас - Созопол. И в резултат яко задръстване

    08:22 07.08.2026

  • 24 Горките

    4 22 Отговор
    Бедняци! Ще им се пукнат сърчицата от злоба, заради гледане в чуждата паница!
    Ама обсъждат Ферари като разбирачи, нищо че не знаят, как се подкарва!

    Коментиран от #30

    08:23 07.08.2026

  • 25 боги

    8 0 Отговор
    водача е капОт!

    Коментиран от #29

    08:28 07.08.2026

  • 26 Не е фатално

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "А мантинелите":

    два пакета спагети от кауфланд, и готово. Пет минути в гореща вода и монтажа е готов, не е чак толкова скъпо.

    08:33 07.08.2026

  • 27 батСали

    13 2 Отговор
    Абе тоз ферари мяса да е голям ръждак така като гледам.
    Няма пари в таз кола. То само ръжда. И на вторични суровини няма да я искат.
    И да дойда с каруцата да я взимам, коня като я види и сам ше се върне.
    Иначе добре намазанка ама за парлама.

    08:35 07.08.2026

  • 28 Гост

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Само питам":

    То е на един от шефовете на НАП

    08:35 07.08.2026

  • 29 Ами

    16 1 Отговор

    До коментар #25 от "боги":

    не е така. От статията става ясно, че колата е самокатастрофирала, водача няма нищо общо.

    08:36 07.08.2026

  • 30 Е нищо де

    11 1 Отговор

    До коментар #24 от "Горките":

    Славуцата от Учиндол ги пали с поглед.

    Коментиран от #33

    08:39 07.08.2026

  • 31 Васил

    11 1 Отговор
    Надин го чака с нетърпение.

    Коментиран от #45

    08:39 07.08.2026

  • 32 Факт

    6 1 Отговор
    Руснаци са имат и Ламборгини

    08:41 07.08.2026

  • 33 Хахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Е нищо де":

    Аа...... вече и той се е научил...

    08:42 07.08.2026

  • 34 Затова

    9 1 Отговор
    Една Тойотка на старо и това си е.

    Коментиран от #35

    08:53 07.08.2026

  • 35 Не е

    3 6 Отговор

    До коментар #34 от "Затова":

    Затова, а е защото й имотите да си продадеш, пак няма да имаш пари за Ферари!!!
    Сори, няма никакви предимства да си беден!!!

    09:03 07.08.2026

  • 36 Ухаааа

    11 0 Отговор
    То това Ферари си е забравило годинките. Ръждата го е изяла и се е спукало като бидон на слънце. Това, че някой олигофрен е препускал с куц кон си е пълна идиотщина. Добре че не е изтрепал невинни хора!

    09:07 07.08.2026

  • 37 Ферарчо

    6 1 Отговор
    Да се конфискува и да докаже произхода на парите

    09:30 07.08.2026

  • 38 Шуменец

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "българина":

    Не си единствен! Весо Рижавия пак се е надрусал - добре, че поне този път няма невинни косвени жертви, както при катастрофата с Ламборгини-то...

    09:32 07.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Мич

    5 1 Отговор
    Какви тъпизми, суперкола! Ако беше такава, нямаше да се стигне до това.

    09:48 07.08.2026

  • 41 от ферари са виновни . италянците

    1 4 Отговор
    пускат коли дето на 1 вдигат 100 км в час . то не е за нашите пътища. тук реват че нямаме пътища пострадали от катастрофи , тираджии шофьори , транспортния бранш , рали състезателите и кой ли не . ферари предлага модели с по голямо сцепление и нисък център на тежестта . загубата на контрол може да е от шофьора и заради колата . тук имаме кола сведена в управлението до газ спирачка и въртене на волана . панорамен прозорец, много широки гуми . дори при дрифтене и рязки въртенета на волна е стабилна . остава глупос

    09:49 07.08.2026

  • 42 666

    7 0 Отговор
    Кой ще плати мантинелата отново всички българи. В европейските държави се плаща за жълтите лампи които мигат. За полицията която е дошла, глоба, мантинелата на тройната цена. България си кара по комунистически всичко е безплатно.

    09:55 07.08.2026

  • 43 гост от миналото

    1 0 Отговор
    жалко за парите, можеше да отидат за нещо по-смислено

    10:14 07.08.2026

  • 44 Нищо и няма

    4 0 Отговор
    Само ламарини и някой друг радиатор. Да я закара в горубляне и за 2 седмици е като нова чистаки бърсаки.

    10:20 07.08.2026

  • 45 Какокако

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Васил":

    Ако ще я кара в надин ще го чакам на входа - тази кола може да се оправи без проблем.

    10:23 07.08.2026

  • 46 Шкиф

    2 1 Отговор
    Проблема на този и други 4х4(уж) модели на Ferrari e, че системата за двойното предаване работи по малко странен алгоритъм и реално от една определена скорост и предавка нагоре на практика се изключва и си оставаш само на задно предаване. Тази мощност от обемен, атмосферен двигател и то късоходов и високооборотен се разгръща много бързо и са малцина водачите, които могат адекватно да я овладеят. За никого не е тайна, че повечето хора позволяващи си такива возила в нашата татковина понякога трудно пишат без правописни грешки, камо ли да шофират като хората....

    10:24 07.08.2026

  • 47 деменцията джо

    3 0 Отговор
    В статията не са отбелязали ,че е известен бизнесмен което означава -,че някой бандит , наркодилер , убиец защото тези пари са спечелени по тоя път. Нито един нормален бизнесмен няма да използва такава кола с висока скорост тъй като тези пари не се печелят така лесно ще я ползва внимателно защото за нея е броил хиляди може и милиони.

    11:03 07.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 "уумник".......

    0 0 Отговор
    ти каско вземал ли си от застраховател.........

    11:18 07.08.2026

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