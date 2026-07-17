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Спартак Варна и ЦСКА 1948 си поделиха точките на старта на Първа лига

Спартак Варна и ЦСКА 1948 си поделиха точките на старта на Първа лига

17 Юли, 2026 21:04 553 2

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Емоции и зрелищни изпълнения белязаха откриващия двубой на новия сезон

Спартак Варна и ЦСКА 1948 си поделиха точките на старта на Първа лига - 1
Снимка: БГНЕС архив
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Новият сезон в българската Първа лига започна с истински футболен спектакъл, в който Спартак Варна и ЦСКА 1948 не излъчиха победител, завършвайки 2:2 на стадиона във Варна.

В 13-ата минута домакините изригнаха с феноменален гол – Георг Стояновски забеляза, че вратарят на гостите е напуснал наказателното поле и с изумителен шут от центъра на терена разпечата мрежата. Това попадение със сигурност ще се помни дълго и вече е сред фаворитите за „Гол на сезона“.

Само пет минути по-късно „соколите“, водени този път от Диан Дончев, бяха на косъм да удвоят преднината си, но късметът им обърна гръб – ударът с глава на Жоао Лопес срещна напречната греда.

Все пак, в самия край на първата част, варненци удвоиха аванса си. Джойс Шитоку се възползва от прецизен пас на Стояновски и прати топката в мрежата за 2:0.

След почивката наставникът на ЦСКА 1948 Александър Александров предприе решителни промени, като направи цели четири смени. Те веднага дадоха резултат – още в 50-ата минута гостите получиха дузпа след намеса на ВАР. Мамаду Диало застана зад топката и с хладнокръвие намали резултата.

В 77-ата минута резервата Фредерик възстанови равенството, след като се възползва от отличен пас на Диало.

Малко по-късно, в 84-ата минута, ЦСКА 1948 дори стигна до трети гол, но радостта им бе кратка – попадението бе отменено заради засада след нова намеса на видео асистент рефера.

С този резултат Спартак Варна и ЦСКА 1948 си поделиха точките.

СПАРТАК ВАРНА - ЦСКА 1948 2:2
1:0 Георг Стояновски 13’, 2:0 Джоуи Читоку 45’, 2:1 Мамаду Диало 50’ дузпа, 2:2 Фредерик Масиел 77’

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  • 1 Нормален

    4 0 Отговор
    Фалшива "дузпа" за турците!!! :(

    21:09 17.07.2026

  • 2 3.14К

    4 0 Отговор
    На инфлуенсъра пак му набутаха измислена дузпа,.след безпрецедентния натиск към съдиите, за което трябва да бъде санкциониран. При отменения гол и без ВАР се виждаше в реално време, че има засада.

    21:12 17.07.2026

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