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Спортът по ТВ в събота (18 юли)

Спортът по ТВ в събота (18 юли)

18 Юли, 2026 09:26 1 307 1

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  • световно първенство-
  • лека атлетика

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в събота (18 юли) - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

10.00 Лека атлетика: Европейско първенство под 18г. - БНТ 3

11.00 Формула 3: Спринт за Гран при на Белгия - Диема спорт 3

12.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 4

12.00 Тенис: турнир в Гщаад - МАХ Спорт 3

12.20 Автомобилизъм: Порше Суперкъп - Диема спорт 3

13.20 Волейбол: Аржентина – Италия - МАХ Спорт 2

13.30 Формула 1: Трета тренировка за Гран при на Белгия - Диема спорт 3

14.00 Тенис: турнир в Бощад - МАХ Спорт 1

14.30 Тенис: турнир в Гщаад - МАХ Спорт 3

15.15 Формула 2: спринт за Гран при на Белгия - Диема спорт 3

16.40 Лека атлетика: Европейско първенство под 18г. - БНТ 3

17.00 Формула 1: квалификация за Гран при на Белгия - Диема спорт 3

17.00 Рали: Световен шампионат, Естония - МАХ Спорт 2

19.00 Футбол: Септември Сф – Арда - Диема спорт

20.00 Тенис: турнир в Умаг, финал - МАХ Спорт 2

21.15 Лудогорец – Локомотив Пловдив - Диема спорт

00.00 Футбол: Франция – Англия, СП - мач за 3-то място - БНТ 1

00.00 Волейбол: Франция – Полша - МАХ Спорт 2


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  • 1 Смешковци

    1 0 Отговор
    къде ви е Евроспорт, бе. Ааа, вие сте русофили и всичко европейско ви е чуждо и забранено.

    11:05 18.07.2026

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