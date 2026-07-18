Спортът по ТВ в събота (18 юли)

10.00 Лека атлетика: Европейско първенство под 18г. - БНТ 3
11.00 Формула 3: Спринт за Гран при на Белгия - Диема спорт 3
12.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 4
12.00 Тенис: турнир в Гщаад - МАХ Спорт 3
12.20 Автомобилизъм: Порше Суперкъп - Диема спорт 3
13.20 Волейбол: Аржентина – Италия - МАХ Спорт 2
13.30 Формула 1: Трета тренировка за Гран при на Белгия - Диема спорт 3
14.00 Тенис: турнир в Бощад - МАХ Спорт 1
14.30 Тенис: турнир в Гщаад - МАХ Спорт 3
15.15 Формула 2: спринт за Гран при на Белгия - Диема спорт 3
16.40 Лека атлетика: Европейско първенство под 18г. - БНТ 3
17.00 Формула 1: квалификация за Гран при на Белгия - Диема спорт 3
17.00 Рали: Световен шампионат, Естония - МАХ Спорт 2
19.00 Футбол: Септември Сф – Арда - Диема спорт
20.00 Тенис: турнир в Умаг, финал - МАХ Спорт 2
21.15 Лудогорец – Локомотив Пловдив - Диема спорт
00.00 Футбол: Франция – Англия, СП - мач за 3-то място - БНТ 1
00.00 Волейбол: Франция – Полша - МАХ Спорт 2
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1 Смешковци
11:05 18.07.2026