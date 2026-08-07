Адв. Силвия Петкова коментира какви присъди могат да получат младежите за жестокото убийство в Пловдив

Убийство в Пловдив. Обвиняеми са петима непълнолетни. Правната квалификация на обвинението е умишлено убийство по особено мъчителен начин за убития, с особена жестокост, по хулигански и свързани със сексуалната ориентация подбуди.
Започвам със сухата част.
Непълнолетно лице е наказателноотговорно, ако е могло да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си. Този въпрос се установява със съдебно психиатрична и психологична експертиза и вероятно ще се установи, че обвинените могат поначало да носят наказателна отговорност, ако се докаже, че са извършили деянието, за което са обвинени.
За тази квалификация, законът предвижда наказание лишаване от свобода петнадесет до двадесет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.
Наказания в тези размери не могат да се налагат на непълнолетни и задължително се заменят по следния начин:
- за навършилите 16 годишна възраст: с лишаване от свобода от пет до дванадесет години;
- за ненавършилите 16-годишна възраст: с лишаване от свобода от три до десет години.
Условно предсрочно освобождаване е възможно след фактическо изтърпяване на половината от наложеното наказание, ако осъденият е дал доказателства, че се е поправил.
Наказателната отговорност е лична, т.е. родителите не могат да бъдат обвинени в извършването на убийство, но могат да носят наказателна отговорност, ако се установи, че са оставили децата си без надзор и достатъчна грижа и с това са създали опасност за тяхното физическо, душевно или морално развитие. Наказанието е лишаване от свобода до три години и обществено порицание.
И именно след сухата част се стига до големия въпрос: как стигнахме до там, че деца да бъдат обвинени в убийство, извършено по четири квалифициращи признака?
Изобщо няма да отварям дума за ужасно остарелия и неадекватен Закон за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Думата "превенция" вече отдавна е непозната в речника на властимащите, които не могат да осъзнаят, че постоянното увеличаване на наказания не води до намаляване на престъпността, защото наказанието се налага едва, когато е извършено противоправно деяние. Идеята е, обаче, да не се стига до там. Особено, когато става въпрос за деца.
И тук дойде моментът да отворя въпроса и за ролята на възрастните: ние сме тези, които възпитаваме омраза и агресия у подрастващите, разгръщайки собствената си омраза и агресия.
Затова всеки път, когато напишете "смърт/бой на педалите/педофилите/каквато ще да е друга различна от ограничените Ви схващания за нормалност група", си спомняйте, че този Ваш призив се чете от някой подрастващ, който търси начин да бъде актуален. И се сетете, че заради Вашите призиви, пет деца ще лежат в затвора, животът им ще бъде белязан с етикет "убиец", а един човек е мъртъв.
И за финал, няколко "дребни уточнения":
- Педофилията е психическо разстройство според Международната класификация на болестите и подлежи на психиатрична и психологична терапия.
- Евентуалното намерение или желание за извършване на престъпление (напр. сексуално посегателство срещу дете) не е престъпление. Престъпление е фактическото извършване на такова посегателство и то следва да бъде наказано с предвиденото в закона наказание.
- Правосъдието се осъществява от държавни органи, а не от улица и/или социални мрежи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Игнасио Лойола, шеф в Светата Инквизиция
13:12 07.08.2026
2 Проф. Иво Христов - социолог
Коментиран от #17, #18, #72
13:12 07.08.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #13, #37
13:13 07.08.2026
4 НЯКЯКВА ГЛЕДА ЛОШО
Коментиран от #87
13:13 07.08.2026
5 Идва новото имбицилно поколение!
13:14 07.08.2026
6 Проф. Иво Христов - социолог
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Ти си доказано, един от тези 80%.
13:15 07.08.2026
7 новите олиговрени
Коментиран от #56
13:15 07.08.2026
8 Няма
13:15 07.08.2026
9 От статията разбираме
Коментиран от #15
13:16 07.08.2026
10 АКО МЛАДЕЖИТЕ БЯХА ТИП
13:17 07.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 осраински
Коментиран от #43
13:17 07.08.2026
13 утре група безпризорни псета
До коментар #3 от "Последния Софиянец":като тия които не могат да мислят може да решат че ти си такъв или някаква друга причина да им хрумне и да приключат и тебе особено като знаят че нищо няма да им направи никой...
Коментиран от #25
13:17 07.08.2026
14 хващам се на бас
13:19 07.08.2026
15 Проф. Иво Христов - социолог
До коментар #9 от "От статията разбираме":Ти си един от тези 80%!
Убийството по особено жесток начин, не е метод за борба с педофилията!
Например, почти всички даскали са педофили! Защо не ги утрепеш?
Коментиран от #65
13:20 07.08.2026
16 хващам се на бас
13:20 07.08.2026
17 А Какъв Е Процента ?
До коментар #2 от "Проф. Иво Христов - социолог":За Социолозите ?
Коментиран от #19, #22
13:21 07.08.2026
18 Констатация
До коментар #2 от "Проф. Иво Христов - социолог":По 80% от коментарите, можеш да разбереш, че проф. Христов е прав.
13:22 07.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Защо не покажат
13:22 07.08.2026
21 пИчели
Коментиран от #27
13:23 07.08.2026
22 социолог !
До коментар #17 от "А Какъв Е Процента ?":Специалност !
С Отпаднала !
Необходимост !
13:24 07.08.2026
23 Ззз
13:25 07.08.2026
24 Айляк
искали да се стига до фатален изход, въпреки че - обърнете внимание - са го налагали един час.
Цял един час го бият!
Убийство си е отвсякъде и то - по особено жесток начин.
Коментиран от #57
13:26 07.08.2026
25 Последния Софиянец
До коментар #13 от "утре група безпризорни псета":Аз няма да ида от София в Пловдив да правя секс с деца в парка.
Коментиран от #29, #31, #40, #66, #78, #101
13:27 07.08.2026
26 българи
13:28 07.08.2026
27 Социологията !
До коментар #21 от "пИчели":Е !
Същата Работа !
13:29 07.08.2026
28 Нищо Не Може Да Спре !
На Правото !
В България !
Коментиран от #30
13:32 07.08.2026
29 Доказан дебил
До коментар #25 от "Последния Софиянец":Какви деца бе?
17 годишна кифла, хората казват, че изглеждала на 27 годишна тетка.
Коментиран от #32, #39, #70
13:34 07.08.2026
30 След Като !
До коментар #28 от "Нищо Не Може Да Спре !":И Адвокатите !
Не Искат !
Коментиран от #33
13:34 07.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 в бегето
До коментар #29 от "Доказан дебил":деца са до 13 годинки най много после започват полов живот алкохол наркотици кражби убийства и т.н.
13:35 07.08.2026
33 И Да си Подпираш Брадичката !
До коментар #30 от "След Като !":И Да не Я Подпираш !
Това Е !
13:36 07.08.2026
34 Кравария убер алес
Коментиран от #35
13:37 07.08.2026
35 добри семейства
До коментар #34 от "Кравария убер алес":очевидно означава "родители" на УБИЙЦИ!
13:40 07.08.2026
36 Гинка
13:40 07.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 хихи
и с оня докро председател на пациентска организация??
Коментиран от #52
13:47 07.08.2026
43 Пепо
До коментар #12 от "осраински":Нещо си в голяма грешка.До 1989г. нямаше социалистическа партия,че да има социалисти.Имаше БКП и БЗНС.ОФ-то беше единствено да събират стотинки за нещо по кварталите и парите потъваха незнайно къде.Така,че имаше комунисти и земеделци.Аз като съвременник на онова време за социалисти не съм чувал.После др.Лилов като усети "дебелия"прекръсти БКП на БСП.Днес вече ги няма на подиума.
13:48 07.08.2026
44 Да ви кажа
13:51 07.08.2026
45 Механик
13:51 07.08.2026
46 Иван Венков
1. Не е хубаво, че момчетата са убили човека. Така не се прави, защото наказанието трябва да отговаря на деянието. Можеха да му направят една хубава мечка, един здравословен тупаник и да го пуснат да си ходи по живо, по здраво. Щеше да си научи урока.
2. Защо, все пак, 37 годишен мъж се занимава с малолетно момиче? И това не е хубаво и не е редно. Сега, разбирам, ергенин, от малък град, няма жена, и пр. Но не с малолетни. Грешно е.
3. Все пак, жалко, че тези момчета не са можели да се развихрят на острова на педофила Джефри Епстийн, когато са му гостували Тръмп, Мъск, Гейтс и пр. личности. Щяха да свършат отлична работа за целия свят.
Коментиран от #59
13:51 07.08.2026
47 Присъди
Коментиран от #51
13:53 07.08.2026
48 Въпросче
Коментиран от #53
13:53 07.08.2026
49 Да ви кажа
13:54 07.08.2026
50 Факт
Коментиран от #54
13:55 07.08.2026
51 Хммм
До коментар #47 от "Присъди":Няма много логика в думите ти.
Коментиран от #73, #105
13:55 07.08.2026
52 нищо- както нищо няма да стане
До коментар #42 от "хихи":с заловените с фентанил само след месеци ще са на свобода в тази скапана страна който и да е власт нищо не се случва пробита е всичко е скапано 15 годишни се мисля за ловци на педофили а още цапат боксерките си -други тровят хиляди с наркотици- фолк икони от етноса си карат поршетата по градинки и паркове-други депутати седят в парламента с големи заплати имитират работа в името на народа но го разбират по друг начин стават милионери
Коментиран от #99
13:56 07.08.2026
53 Отговорче с въпросче
До коментар #48 от "Въпросче":Ами защо са пуснали първо 15-годишната "примамка" да отиде?
Коментиран от #64, #81
13:56 07.08.2026
54 факт е че си платен трол на факти
До коментар #50 от "Факт":24/7 си тук по всякакви теми - доказано ли е че е педофил?има ли регистрация ? или за каквото ти плащат това драскаш
Коментиран от #60
13:57 07.08.2026
55 шок
13:58 07.08.2026
56 санитарката
До коментар #7 от "новите олиговрени":Очаква се наркоманите защото били болни да им дават ТЕЛК и пенсия.Да не крадат ,а да имат средства за фентанил законно.Стаж няма да им водят,защото едва ли някой ще докрета до възрастта за минимална пенсия.
13:58 07.08.2026
57 Факт
До коментар #24 от "Айляк":Времето не е фактор
13:58 07.08.2026
58 Васил
13:59 07.08.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Факт
До коментар #54 от "факт е че си платен трол на факти":Кюфтетата поскъпнаха....
Коментиран от #75
14:00 07.08.2026
61 Някой
ДА "ролята на възрастните: ние сме тези, които възпитаваме омраза и агресия у подрастващите, разгръщайки собствената си омраза и агресия"
НЕ само педофилите са психично болни, всички престъптици са с психични отклонения. Това, че са психично болни и това, че някой не осъзнава какво върши са различти неща. Много малка част от пръстъпниците не осъзтават, че вършат престъпление. За тях трябва да има лудници. За психично болните, които осъзнават какво вършат затвор.
Българите погрешно разбираме функцията на затвора. Затвора не е за да наказва, затвора е за да пази нормалните от ненорвалтиге, коиго осъзнанат какво вършат. А лудницата е за да пази нормалните от ненормалниге, които не осъзтават какво вършат.
Затвора и лудницата са за да пазят нормалните от различниге видове ненормални. Лудницата трябва да е доживот, а от затвопа се изриза веднъж, дваж, триж, четвъртия път трябва да е доживот.
Коментиран от #67, #86
14:01 07.08.2026
62 Казанлъшкия
14:02 07.08.2026
63 Това не е обикновено убийство
14:02 07.08.2026
64 Факт
До коментар #53 от "Отговорче с въпросче":В САЩ съдят само за намерение....
Коментиран от #85
14:03 07.08.2026
65 Май точно това
До коментар #15 от "Проф. Иво Христов - социолог":трябва да стане! Посегателството над малолетни Е престъпление! Или си от католическите пИдофили, които от векове наред насилват малолетни деца?
Коментиран от #113
14:03 07.08.2026
66 Заядлив
До коментар #25 от "Последния Софиянец":Месец декември си на 17 годишна възраст и си крехко малко невинно детенце, неподлежащи на наказания.Януари 18 годишен вече си дърт очукан от живота пълнолетен престъпник. Законите ни ли са дебилни или народът който ги гласува страда от идиотия, която е най- тежката форма на болестта. Естественият отбор обикновено решава проблема. Ако не стане обаче, "Дебелакът" от 2-та Световна е решението. Но дебилът тук едва ли ще разбере за какво говоря...
14:04 07.08.2026
67 Абсолютно
До коментар #61 от "Някой":вярно! Така трябва да бъде, за де се опази обществото от изчадията! Всичко останало са йезуитски, западни "ценности", нямащи нищо общо с човечеството и хуманизма! Даже напротив!
14:06 07.08.2026
68 Ехо
14:07 07.08.2026
69 Силвето е намерила начин да се рекламира
14:08 07.08.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Янко
Коментиран от #84
14:09 07.08.2026
72 Весело
До коментар #2 от "Проф. Иво Христов - социолог":Истинският професор Иво Христов, страда от по-тежката и нелечима форма на това заболянане, наречена рубладжийски дебилизъм.
А след речта на Крум Зарков на Бузлуджа и подкрепата му за кандидатурата на Йотона за президент. Вече съм на 1000% сигурен, че Зарков страда от тежка нелечима форва на червен дебилизъм.
14:11 07.08.2026
73 Логика ли?
До коментар #51 от "Хммм":НПО-тата завладяха управлението на държавата и прокарват политиката си на лезбо/педо....А кой владее бизнеса с наркотици? И още много въпроси. Децата и родителите се виждат за вечеря. През останалото време -" обществото" и държавата.
14:11 07.08.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 абе те и роклите ти
До коментар #60 от "Факт":поскъпнаха искаш да си хубава с нова рокля на прайда -интресно има ли регистрация за джендъри
14:13 07.08.2026
76 Кака с диплома от Северно-югоизточния
14:14 07.08.2026
77 Еволюция
14:14 07.08.2026
78 доказания трол на факти
До коментар #25 от "Последния Софиянец":прави своя уникален коментар както винаги
14:15 07.08.2026
79 Факт
До коментар #70 от "Даааа":Добри деца!
14:16 07.08.2026
80 Левски
14:16 07.08.2026
81 Отговорче
До коментар #53 от "Отговорче с въпросче":Прегледах допуснатото до мрежата : няма "15 годишна" . има 17 годишна от тайфата , от друг град , не учи , и не работи . Не е ясно с какво се прехранвала в Пловдив .Няма данни жертвата да е педофил , или да е крил възрастта си . Отишъл на среща с фалшив (създаден от тайфата) интернет профил . Защо е отишъл ?!..Всичко в участниците е ..."37 години евроатлантизъм"
14:16 07.08.2026
82 Неудобно е и забранено
14:17 07.08.2026
83 Диплома от милиционерското училище
14:19 07.08.2026
84 Някой
До коментар #71 от "Янко":Нито са деца, нито са възрастни, наричат се юноши/юноша, девойка/, за да ме разбепат по-младите, английската дума е тинейджъри/от 13 до 19/
Ама с това наше образование и с тези неграмотни бг журталисти, българите откъсе да знаят какво е дете, какво юноша...
Коментиран от #88
14:20 07.08.2026
85 Факти
До коментар #64 от "Факт":Лумпените умишлено са привлекли жертвата , с явна цел да го пребият . Което и да направили , че и заснели с телефони !
Коментиран от #103
14:21 07.08.2026
86 Ох, ако те набарам тебе...
До коментар #61 от "Някой":Викаш, първите 4 пъти за убийство да се излиза от затвора и после едва на петия до живот? Хубостник си ти, от педроханската секта на Хсена Василева. Ох, ако те набарам...
14:23 07.08.2026
87 гаргата:
До коментар #4 от "НЯКЯКВА ГЛЕДА ЛОШО":важно е, че си подпира брадата, нъц
14:25 07.08.2026
88 Юноша бледен
До коментар #84 от "Някой":Ало, йориста, юноша бледен си ти от ранния соц. Има малолетни и непълнолетни.
14:25 07.08.2026
89 Гошо
1. "Правосъдието се осъществява от държавни органи, а не от улица и/или социални мрежи." - когато едно нещо не работи, се намира начин да се замени. До тук ни докара криворазбраната демокрация по Български;
2. "Евентуалното намерение или желание за извършване на престъпление не е престъпление." - на мен Прокураторурата ми каза точно обратното. Ситуацията беше следната: Седях зад волана на спрян и изгасен автомобил, полицай ме провериха за алокохол - излезе положителна проба (с основание) и ми казаха "ти сега може да запалиш и да тръгнеш да шофираш в нетрезво състояние, което е нарушение". Та и с този чичак на 37г. - ако беше останал жив, сигуршно щеше да каже, че е искал да се види с момичето, за да и помага със задачите по математика и без никакви намерения за престъпление.
Коментиран от #93, #94, #96, #97, #98
14:26 07.08.2026
90 Чичак
14:26 07.08.2026
91 Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈
14:28 07.08.2026
92 ЗНАЧИ
14:30 07.08.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 123
Коментиран от #102
14:35 07.08.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Факт
До коментар #52 от "нищо- както нищо няма да стане":Либерастия
14:40 07.08.2026
100 Чума
14:41 07.08.2026
101 лапаш
До коментар #25 от "Последния Софиянец":бахура нали трол
14:42 07.08.2026
102 Факт
До коментар #95 от "123":Нима 36 години не живем така!?
Коментиран от #104
14:43 07.08.2026
103 Факт
До коментар #85 от "Факти":Федерален агент примамва престъпника и може да се стигне и до стрелба
Коментиран от #106
14:46 07.08.2026
104 Чума
До коментар #102 от "Факт":Буко Тиквата бе събрал децата в родното си училище и разказваше как бъхтял съучениците си между спортния салон и трафопоста! Там решавали споровете помежду си, без да занимават милицията, директора, родителите, класната, дружинната и пионерската организация! Малчуганите възхитени, репортерките - превъзбудени, излъчват в новините нон стоп! И сега - Въх, какво стана пак....!?!
14:47 07.08.2026
105 Факт
До коментар #51 от "Хммм":Моли се да не си потърпевщ, друга пезен ще запееш
14:48 07.08.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Дичо
14:57 07.08.2026
108 Някой
"Правосъдието се осъществява от държавни органи, а не от улица и/или социални мрежи"
А когато държавните органи са част от престъпността? Въпросът ми не е случаен. Подавал съм сигнали за убийци и всеки кой как нищо да не върши. После има минимум един труп - защото не им се работи.
14:58 07.08.2026
109 Доротея
Коментиран от #110
14:58 07.08.2026
110 Масонска лЪжа 🌞, "The Green Sock"-чирак
До коментар #109 от "Доротея":РОБ РОЙ
Коментиран от #111
15:07 07.08.2026
111 Масонска лЪжа 🌞, "The Green Sock"-чирак
До коментар #110 от "Масонска лЪжа 🌞, "The Green Sock"-чирак":Роб Рой с Лиъм Нийсън и Джесика Ланг.
Много ти е сполучливо сравнението с героя на Тим Рот, браво... 👏🤣
15:10 07.08.2026
112 Кочо
Коментиран от #114
15:11 07.08.2026
113 Ясно!
До коментар #65 от "Май точно това":Всички минуси са ти от п.дофилите тука! Полицията да се сезира мигновено!
15:16 07.08.2026
114 Абе пич,
До коментар #112 от "Кочо":вземи чети юроджендърска литература, мое и да схванеш! Не знаеш накъде ще те затегли.
15:18 07.08.2026
115 Горски
16:08 07.08.2026