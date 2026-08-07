Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Адв. Силвия Петкова коментира какви присъди могат да получат младежите за жестокото убийство в Пловдив

Адв. Силвия Петкова коментира какви присъди могат да получат младежите за жестокото убийство в Пловдив

7 Август, 2026 13:11 2 587 115

  • силвия петкова-
  • адвокат-
  • убийство-
  • младеж-
  • пловдив-
  • педофилия

Правосъдието се осъществява от държавни органи, а не от улица и/или социални мрежи

Адв. Силвия Петкова коментира какви присъди могат да получат младежите за жестокото убийство в Пловдив - 1
Снимка: Фейсбук
Факти Факти
Facebook Facebook социална мрежа

Убийство в Пловдив. Обвиняеми са петима непълнолетни. Правната квалификация на обвинението е умишлено убийство по особено мъчителен начин за убития, с особена жестокост, по хулигански и свързани със сексуалната ориентация подбуди.

Започвам със сухата част.

Непълнолетно лице е наказателноотговорно, ако е могло да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си. Този въпрос се установява със съдебно психиатрична и психологична експертиза и вероятно ще се установи, че обвинените могат поначало да носят наказателна отговорност, ако се докаже, че са извършили деянието, за което са обвинени.

За тази квалификация, законът предвижда наказание лишаване от свобода петнадесет до двадесет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

Наказания в тези размери не могат да се налагат на непълнолетни и задължително се заменят по следния начин:

- за навършилите 16 годишна възраст: с лишаване от свобода от пет до дванадесет години;

- за ненавършилите 16-годишна възраст: с лишаване от свобода от три до десет години.

Условно предсрочно освобождаване е възможно след фактическо изтърпяване на половината от наложеното наказание, ако осъденият е дал доказателства, че се е поправил.

Наказателната отговорност е лична, т.е. родителите не могат да бъдат обвинени в извършването на убийство, но могат да носят наказателна отговорност, ако се установи, че са оставили децата си без надзор и достатъчна грижа и с това са създали опасност за тяхното физическо, душевно или морално развитие. Наказанието е лишаване от свобода до три години и обществено порицание.

И именно след сухата част се стига до големия въпрос: как стигнахме до там, че деца да бъдат обвинени в убийство, извършено по четири квалифициращи признака?

Изобщо няма да отварям дума за ужасно остарелия и неадекватен Закон за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Думата "превенция" вече отдавна е непозната в речника на властимащите, които не могат да осъзнаят, че постоянното увеличаване на наказания не води до намаляване на престъпността, защото наказанието се налага едва, когато е извършено противоправно деяние. Идеята е, обаче, да не се стига до там. Особено, когато става въпрос за деца.

И тук дойде моментът да отворя въпроса и за ролята на възрастните: ние сме тези, които възпитаваме омраза и агресия у подрастващите, разгръщайки собствената си омраза и агресия.

Затова всеки път, когато напишете "смърт/бой на педалите/педофилите/каквато ще да е друга различна от ограничените Ви схващания за нормалност група", си спомняйте, че този Ваш призив се чете от някой подрастващ, който търси начин да бъде актуален. И се сетете, че заради Вашите призиви, пет деца ще лежат в затвора, животът им ще бъде белязан с етикет "убиец", а един човек е мъртъв.

И за финал, няколко "дребни уточнения":

- Педофилията е психическо разстройство според Международната класификация на болестите и подлежи на психиатрична и психологична терапия.

- Евентуалното намерение или желание за извършване на престъпление (напр. сексуално посегателство срещу дете) не е престъпление. Престъпление е фактическото извършване на такова посегателство и то следва да бъде наказано с предвиденото в закона наказание.

- Правосъдието се осъществява от държавни органи, а не от улица и/или социални мрежи.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 32 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Игнасио Лойола, шеф в Светата Инквизиция

    27 2 Отговор
    Аутодафе на площада звучи справедливо изкупление за греховете им.

    13:12 07.08.2026

  • 2 Проф. Иво Христов - социолог

    45 1 Отговор
    "80% от народонаселението страда от дебилизъм"!

    Коментиран от #17, #18, #72

    13:12 07.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    9 72 Отговор
    Един педофил по малко.Йотова да награди с медали децата.

    Коментиран от #6, #13, #37

    13:13 07.08.2026

  • 4 НЯКЯКВА ГЛЕДА ЛОШО

    21 2 Отговор
    Да ви кажа, колко ще получат зависи от съдията.

    Коментиран от #87

    13:13 07.08.2026

  • 5 Идва новото имбицилно поколение!

    34 1 Отговор
    Господ да пази България!

    13:14 07.08.2026

  • 6 Проф. Иво Христов - социолог

    29 4 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Ти си доказано, един от тези 80%.

    13:15 07.08.2026

  • 7 новите олиговрени

    29 2 Отговор
    настъпват

    Коментиран от #56

    13:15 07.08.2026

  • 8 Няма

    27 1 Отговор
    Значение срока, а това, че ще ги върнат рендерасти и лесбийки, и вероятно й наркомани. Приключени са.

    13:15 07.08.2026

  • 9 От статията разбираме

    12 26 Отговор
    Че всъщност в България е напълно допустимо да си педофил. Педофилите и търговците с детска порнография получават или условни или много леки присъди. Какво ни пука за децата?

    Коментиран от #15

    13:16 07.08.2026

  • 10 АКО МЛАДЕЖИТЕ БЯХА ТИП

    16 2 Отговор
    БАХАРОВИ......СЪДЪ ЩЕШЕ ДА ГИ ОНИВИНИ ЗАЩОТО САМ СИ Е СЛЕЗНАЛ ДО ПЪТЯ БИЛ Е ЖИВ А В ПОСКЕДСТВИЕ Е ПОЧИНАЛ ОТ ВРОДЕНО СТАРО ХРОНИЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ УСЛОЖНЕНО ОТ ЛЮБОВНА НЕСПИДЕЛЕНА МЪКА.....

    13:17 07.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 осраински

    39 10 Отговор
    Да благодарим на умните социалисти , управлявали България до 1989г. , че са били толкова далновидни да построят АЕЦ Козлодуй по-добре от краварите построили румънския АЕЦ, който в момента не работи.... Както и да им благодам за ПАВЕЦ Чаира , че поддържа балканите и половината Гърция въпреки либералните перки и фотоволтаици.... Ба.ти лошите и тъпи социалисти, преди 1989г.... Хахахаха

    Коментиран от #43

    13:17 07.08.2026

  • 13 утре група безпризорни псета

    35 4 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    като тия които не могат да мислят може да решат че ти си такъв или някаква друга причина да им хрумне и да приключат и тебе особено като знаят че нищо няма да им направи никой...

    Коментиран от #25

    13:17 07.08.2026

  • 14 хващам се на бас

    25 1 Отговор
    Ще получат присъди, за каквито платят родителите. Ще бъдат пуснати на свобода с условието да преметат едни път две улици и това ще е. На бас! И после някой съдийка ще си купи нова кола, чанта Фурла и бижу на Шанел.

    13:19 07.08.2026

  • 15 Проф. Иво Христов - социолог

    20 3 Отговор

    До коментар #9 от "От статията разбираме":

    Ти си един от тези 80%!
    Убийството по особено жесток начин, не е метод за борба с педофилията!
    Например, почти всички даскали са педофили! Защо не ги утрепеш?

    Коментиран от #65

    13:20 07.08.2026

  • 16 хващам се на бас

    7 0 Отговор
    да се чете: някоя съдийка

    13:20 07.08.2026

  • 17 А Какъв Е Процента ?

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Проф. Иво Христов - социолог":

    За Социолозите ?

    Коментиран от #19, #22

    13:21 07.08.2026

  • 18 Констатация

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "Проф. Иво Христов - социолог":

    По 80% от коментарите, можеш да разбереш, че проф. Христов е прав.

    13:22 07.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Защо не покажат

    24 1 Отговор
    снимки на тези грешки на природата да видим грозните им селски мутри на пострадалия му показаха лицето????????

    13:22 07.08.2026

  • 21 пИчели

    12 0 Отговор
    Правосъдието в територията ни се осъществява с торбите с пари . Който повече даде той

    Коментиран от #27

    13:23 07.08.2026

  • 22 социолог !

    7 2 Отговор

    До коментар #17 от "А Какъв Е Процента ?":

    Специалност !

    С Отпаднала !

    Необходимост !

    13:24 07.08.2026

  • 23 Ззз

    3 12 Отговор
    "Затова всеки път, когато напишете "смърт/бой на педалите/педофилите/каквато ще да е друга различна от ограничените Ви схващания за нормалност група", си спомняйте, че този Ваш призив се чете от някой подрастващ" -- Тая не само че обвини интернет за садизма на някви пикльовци, ами и искара пeдофилите нормални...

    13:25 07.08.2026

  • 24 Айляк

    36 1 Отговор
    Адвокатът на тийнейджърите вика, че те не са
    искали да се стига до фатален изход, въпреки че - обърнете внимание - са го налагали един час.
    Цял един час го бият!
    Убийство си е отвсякъде и то - по особено жесток начин.

    Коментиран от #57

    13:26 07.08.2026

  • 25 Последния Софиянец

    6 19 Отговор

    До коментар #13 от "утре група безпризорни псета":

    Аз няма да ида от София в Пловдив да правя секс с деца в парка.

    Коментиран от #29, #31, #40, #66, #78, #101

    13:27 07.08.2026

  • 26 българи

    34 1 Отговор
    отнет е човешки живот умишлено от група нискоинтелигентни човекоподобни какво умувате?

    13:28 07.08.2026

  • 27 Социологията !

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "пИчели":

    Е !

    Същата Работа !

    13:29 07.08.2026

  • 28 Нищо Не Може Да Спре !

    11 0 Отговор
    Разпада !

    На Правото !

    В България !

    Коментиран от #30

    13:32 07.08.2026

  • 29 Доказан дебил

    23 2 Отговор

    До коментар #25 от "Последния Софиянец":

    Какви деца бе?
    17 годишна кифла, хората казват, че изглеждала на 27 годишна тетка.

    Коментиран от #32, #39, #70

    13:34 07.08.2026

  • 30 След Като !

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "Нищо Не Може Да Спре !":

    И Адвокатите !

    Не Искат !

    Коментиран от #33

    13:34 07.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 в бегето

    25 0 Отговор

    До коментар #29 от "Доказан дебил":

    деца са до 13 годинки най много после започват полов живот алкохол наркотици кражби убийства и т.н.

    13:35 07.08.2026

  • 33 И Да си Подпираш Брадичката !

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "След Като !":

    И Да не Я Подпираш !

    Това Е !

    13:36 07.08.2026

  • 34 Кравария убер алес

    21 1 Отговор
    Тъй като беше подчертано, че тинейджърите са от добри семейства, т.е. с пари, вероятните присъди ще са условни. Не случайно ,човечеца го набедиха за педофил. Гледам и тролската ферма е настроена в посока ,невинните дечица.

    Коментиран от #35

    13:37 07.08.2026

  • 35 добри семейства

    14 1 Отговор

    До коментар #34 от "Кравария убер алес":

    очевидно означава "родители" на УБИЙЦИ!

    13:40 07.08.2026

  • 36 Гинка

    12 1 Отговор
    Абе,права е Силвито.Закона съди ,а не улицата.Децата сигурно са добри.Поздравяват,учтиви са,спортуват.Просто да се чуди човек как на тази възраст ще убият човека за едното нищо.

    13:40 07.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 хихи

    18 0 Отговор
    Абе аз да попитам!?! Какво стана с оня директор на училище монтирал камери в тоалетните...?
    и с оня докро председател на пациентска организация??

    Коментиран от #52

    13:47 07.08.2026

  • 43 Пепо

    4 7 Отговор

    До коментар #12 от "осраински":

    Нещо си в голяма грешка.До 1989г. нямаше социалистическа партия,че да има социалисти.Имаше БКП и БЗНС.ОФ-то беше единствено да събират стотинки за нещо по кварталите и парите потъваха незнайно къде.Така,че имаше комунисти и земеделци.Аз като съвременник на онова време за социалисти не съм чувал.После др.Лилов като усети "дебелия"прекръсти БКП на БСП.Днес вече ги няма на подиума.

    13:48 07.08.2026

  • 44 Да ви кажа

    2 15 Отговор
    Хич не ми е мъчно за педофила. Не че младежите е трябвало да раздават правосъдие.

    13:51 07.08.2026

  • 45 Механик

    12 1 Отговор
    На мен па друго ми прави впечатление. Вижте ехидно-надзидателната усмивка на лицето на снимката. Тази е толкова подмолна и дебелоока, че съвсем спокойно ще се изправи в съда и ще защитава малките садисти (тези от въпросния случай). И не само, че няма да се изчерви, а и ще ви обясни НАДЗИДАТЕЛНО, че това е нейно право и ти не си никой да и държиш сметка.

    13:51 07.08.2026

  • 46 Иван Венков

    6 7 Отговор
    Така, първо това е една голяма трагедия, но да я анализираме.
    1. Не е хубаво, че момчетата са убили човека. Така не се прави, защото наказанието трябва да отговаря на деянието. Можеха да му направят една хубава мечка, един здравословен тупаник и да го пуснат да си ходи по живо, по здраво. Щеше да си научи урока.
    2. Защо, все пак, 37 годишен мъж се занимава с малолетно момиче? И това не е хубаво и не е редно. Сега, разбирам, ергенин, от малък град, няма жена, и пр. Но не с малолетни. Грешно е.
    3. Все пак, жалко, че тези момчета не са можели да се развихрят на острова на педофила Джефри Епстийн, когато са му гостували Тръмп, Мъск, Гейтс и пр. личности. Щяха да свършат отлична работа за целия свят.

    Коментиран от #59

    13:51 07.08.2026

  • 47 Присъди

    8 4 Отговор
    трябва да получат политиците и държавните чиновници. Направиха от децата ни престъпници и убийци, а някои вкараха директно под земята. Вместо ние да тръгнем да раздаваме правосъдие, децата го направиха. Всички НПО-та вън.

    Коментиран от #51

    13:53 07.08.2026

  • 48 Въпросче

    19 0 Отговор
    Това " педофил " ? Сигурно ли е ? Или е сценарий на адвокатите на непълнолетните убийци ?!

    Коментиран от #53

    13:53 07.08.2026

  • 49 Да ви кажа

    1 8 Отговор
    На двама, за сега, им е мъчно за педофила.

    13:54 07.08.2026

  • 50 Факт

    2 9 Отговор
    Затворете педофилите, колко невинни деца осакатиха с помощ от адвокати!

    Коментиран от #54

    13:55 07.08.2026

  • 51 Хммм

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "Присъди":

    Няма много логика в думите ти.

    Коментиран от #73, #105

    13:55 07.08.2026

  • 52 нищо- както нищо няма да стане

    12 0 Отговор

    До коментар #42 от "хихи":

    с заловените с фентанил само след месеци ще са на свобода в тази скапана страна който и да е власт нищо не се случва пробита е всичко е скапано 15 годишни се мисля за ловци на педофили а още цапат боксерките си -други тровят хиляди с наркотици- фолк икони от етноса си карат поршетата по градинки и паркове-други депутати седят в парламента с големи заплати имитират работа в името на народа но го разбират по друг начин стават милионери

    Коментиран от #99

    13:56 07.08.2026

  • 53 Отговорче с въпросче

    7 1 Отговор

    До коментар #48 от "Въпросче":

    Ами защо са пуснали първо 15-годишната "примамка" да отиде?

    Коментиран от #64, #81

    13:56 07.08.2026

  • 54 факт е че си платен трол на факти

    11 1 Отговор

    До коментар #50 от "Факт":

    24/7 си тук по всякакви теми - доказано ли е че е педофил?има ли регистрация ? или за каквото ти плащат това драскаш

    Коментиран от #60

    13:57 07.08.2026

  • 55 шок

    15 1 Отговор
    за такива умишлени престъпления въобще не трябва да се гледат годините, трябва сериозни наказания за да се спре навреме такова поведение

    13:58 07.08.2026

  • 56 санитарката

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "новите олиговрени":

    Очаква се наркоманите защото били болни да им дават ТЕЛК и пенсия.Да не крадат ,а да имат средства за фентанил законно.Стаж няма да им водят,защото едва ли някой ще докрета до възрастта за минимална пенсия.

    13:58 07.08.2026

  • 57 Факт

    0 2 Отговор

    До коментар #24 от "Айляк":

    Времето не е фактор

    13:58 07.08.2026

  • 58 Васил

    11 1 Отговор
    В щатите щяха да са до живот или на електрическият стол.

    13:59 07.08.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Факт

    2 3 Отговор

    До коментар #54 от "факт е че си платен трол на факти":

    Кюфтетата поскъпнаха....

    Коментиран от #75

    14:00 07.08.2026

  • 61 Някой

    6 2 Отговор
    Две неща:

    ДА "ролята на възрастните: ние сме тези, които възпитаваме омраза и агресия у подрастващите, разгръщайки собствената си омраза и агресия"

    НЕ само педофилите са психично болни, всички престъптици са с психични отклонения. Това, че са психично болни и това, че някой не осъзнава какво върши са различти неща. Много малка част от пръстъпниците не осъзтават, че вършат престъпление. За тях трябва да има лудници. За психично болните, които осъзнават какво вършат затвор.

    Българите погрешно разбираме функцията на затвора. Затвора не е за да наказва, затвора е за да пази нормалните от ненорвалтиге, коиго осъзнанат какво вършат. А лудницата е за да пази нормалните от ненормалниге, които не осъзтават какво вършат.

    Затвора и лудницата са за да пазят нормалните от различниге видове ненормални. Лудницата трябва да е доживот, а от затвопа се изриза веднъж, дваж, триж, четвъртия път трябва да е доживот.

    Коментиран от #67, #86

    14:01 07.08.2026

  • 62 Казанлъшкия

    10 1 Отговор
    предлагам да получат същите каквато е получила жертвата. От тия така или иначе хора няма да стане.

    14:02 07.08.2026

  • 63 Това не е обикновено убийство

    22 1 Отговор
    Планирано е предварително. Жертвата е подмамена, за да бъде убита. Примамката е 17-годишно момиче, което не учи, част от групата. Искали са да убият някого. Присъдата им трябва да е максимална.

    14:02 07.08.2026

  • 64 Факт

    7 1 Отговор

    До коментар #53 от "Отговорче с въпросче":

    В САЩ съдят само за намерение....

    Коментиран от #85

    14:03 07.08.2026

  • 65 Май точно това

    2 10 Отговор

    До коментар #15 от "Проф. Иво Христов - социолог":

    трябва да стане! Посегателството над малолетни Е престъпление! Или си от католическите пИдофили, които от векове наред насилват малолетни деца?

    Коментиран от #113

    14:03 07.08.2026

  • 66 Заядлив

    7 0 Отговор

    До коментар #25 от "Последния Софиянец":

    Месец декември си на 17 годишна възраст и си крехко малко невинно детенце, неподлежащи на наказания.Януари 18 годишен вече си дърт очукан от живота пълнолетен престъпник. Законите ни ли са дебилни или народът който ги гласува страда от идиотия, която е най- тежката форма на болестта. Естественият отбор обикновено решава проблема. Ако не стане обаче, "Дебелакът" от 2-та Световна е решението. Но дебилът тук едва ли ще разбере за какво говоря...

    14:04 07.08.2026

  • 67 Абсолютно

    4 2 Отговор

    До коментар #61 от "Някой":

    вярно! Така трябва да бъде, за де се опази обществото от изчадията! Всичко останало са йезуитски, западни "ценности", нямащи нищо общо с човечеството и хуманизма! Даже напротив!

    14:06 07.08.2026

  • 68 Ехо

    7 1 Отговор
    А трябваше да се разследва версия-самоубийство, като на Околчица

    14:07 07.08.2026

  • 69 Силвето е намерила начин да се рекламира

    4 0 Отговор
    Палавница!

    14:08 07.08.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Янко

    13 1 Отговор
    Какви деца бе тези са си професионални убийци

    Коментиран от #84

    14:09 07.08.2026

  • 72 Весело

    6 7 Отговор

    До коментар #2 от "Проф. Иво Христов - социолог":

    Истинският професор Иво Христов, страда от по-тежката и нелечима форма на това заболянане, наречена рубладжийски дебилизъм.

    А след речта на Крум Зарков на Бузлуджа и подкрепата му за кандидатурата на Йотона за президент. Вече съм на 1000% сигурен, че Зарков страда от тежка нелечима форва на червен дебилизъм.

    14:11 07.08.2026

  • 73 Логика ли?

    7 0 Отговор

    До коментар #51 от "Хммм":

    НПО-тата завладяха управлението на държавата и прокарват политиката си на лезбо/педо....А кой владее бизнеса с наркотици? И още много въпроси. Децата и родителите се виждат за вечеря. През останалото време -" обществото" и държавата.

    14:11 07.08.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 абе те и роклите ти

    3 0 Отговор

    До коментар #60 от "Факт":

    поскъпнаха искаш да си хубава с нова рокля на прайда -интресно има ли регистрация за джендъри

    14:13 07.08.2026

  • 76 Кака с диплома от Северно-югоизточния

    3 14 Отговор
    Още една сорос "йористkа", която плаче за един педофил. Ако педофилите бяха по затворите, сега нямаше да има още по-големи проблеми. Ако този хубостник го бяха закопчали и осъдили на доживотен, още на втората година щеше да е ликвидиран в затвора. Там много ги обичат такива. А, тази измислена персона може да си скъса дипломата и да ходи да продава хотдог в каравана на околовръстното.

    14:14 07.08.2026

  • 77 Еволюция

    2 2 Отговор
    Жегата влияе зле, значи народа плюва за Петрохан, а за Пловдив обратно..

    14:14 07.08.2026

  • 78 доказания трол на факти

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Последния Софиянец":

    прави своя уникален коментар както винаги

    14:15 07.08.2026

  • 79 Факт

    2 4 Отговор

    До коментар #70 от "Даааа":

    Добри деца!

    14:16 07.08.2026

  • 80 Левски

    7 3 Отговор
    До "Последния софиянец". Ти човек ли си или изрод? Имаш ли деца. Ако те срещна, не ми се мисли......

    14:16 07.08.2026

  • 81 Отговорче

    14 0 Отговор

    До коментар #53 от "Отговорче с въпросче":

    Прегледах допуснатото до мрежата : няма "15 годишна" . има 17 годишна от тайфата , от друг град , не учи , и не работи . Не е ясно с какво се прехранвала в Пловдив .Няма данни жертвата да е педофил , или да е крил възрастта си . Отишъл на среща с фалшив (създаден от тайфата) интернет профил . Защо е отишъл ?!..Всичко в участниците е ..."37 години евроатлантизъм"

    14:16 07.08.2026

  • 82 Неудобно е и забранено

    4 0 Отговор
    Защо не се коментира неудобната тема за изтеглените над 4 милиарда евро дълг до края на юли за 2026г. Какво следва

    14:17 07.08.2026

  • 83 Диплома от милиционерското училище

    5 5 Отговор
    Тази е завършила ПУЦ или милиционерското училище където раздават дипломи за юристи. Педофилията била заболяване, не престъпление? Ало, како, самият акт на престъплението се нарича педофилия, не намерението, а акта се наказва със затвор докато изгниеш. Това, което е описала е точно обратното - сложила е следствието преди причината, нарекла е несъществуващо деяние с името на такова вече извършено и е квалифицирала углавно престъпление като медицинска диагноза. Откъде е изкопана тая?

    14:19 07.08.2026

  • 84 Някой

    10 0 Отговор

    До коментар #71 от "Янко":

    Нито са деца, нито са възрастни, наричат се юноши/юноша, девойка/, за да ме разбепат по-младите, английската дума е тинейджъри/от 13 до 19/

    Ама с това наше образование и с тези неграмотни бг журталисти, българите откъсе да знаят какво е дете, какво юноша...

    Коментиран от #88

    14:20 07.08.2026

  • 85 Факти

    13 0 Отговор

    До коментар #64 от "Факт":

    Лумпените умишлено са привлекли жертвата , с явна цел да го пребият . Което и да направили , че и заснели с телефони !

    Коментиран от #103

    14:21 07.08.2026

  • 86 Ох, ако те набарам тебе...

    6 0 Отговор

    До коментар #61 от "Някой":

    Викаш, първите 4 пъти за убийство да се излиза от затвора и после едва на петия до живот? Хубостник си ти, от педроханската секта на Хсена Василева. Ох, ако те набарам...

    14:23 07.08.2026

  • 87 гаргата:

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "НЯКЯКВА ГЛЕДА ЛОШО":

    важно е, че си подпира брадата, нъц

    14:25 07.08.2026

  • 88 Юноша бледен

    2 2 Отговор

    До коментар #84 от "Някой":

    Ало, йориста, юноша бледен си ти от ранния соц. Има малолетни и непълнолетни.

    14:25 07.08.2026

  • 89 Гошо

    1 7 Отговор
    За да си адвокат - трябва да има нещо извратено в теб и да нямаш себеуважение. Няма такова животно като "адвокат на доброто" - светът и животът не е черно-бял. Конкретно за изказването на тази дама:
    1. "Правосъдието се осъществява от държавни органи, а не от улица и/или социални мрежи." - когато едно нещо не работи, се намира начин да се замени. До тук ни докара криворазбраната демокрация по Български;
    2. "Евентуалното намерение или желание за извършване на престъпление не е престъпление." - на мен Прокураторурата ми каза точно обратното. Ситуацията беше следната: Седях зад волана на спрян и изгасен автомобил, полицай ме провериха за алокохол - излезе положителна проба (с основание) и ми казаха "ти сега може да запалиш и да тръгнеш да шофираш в нетрезво състояние, което е нарушение". Та и с този чичак на 37г. - ако беше останал жив, сигуршно щеше да каже, че е искал да се види с момичето, за да и помага със задачите по математика и без никакви намерения за престъпление.

    Коментиран от #93, #94, #96, #97, #98

    14:26 07.08.2026

  • 90 Чичак

    3 6 Отговор
    "Адвокатката" аха-аха още малко и да обяви, че педофи;ията е нещо нормално, като пиенето на вода, например. Като я гледам от снимката, изглежда на чичак с перука.

    14:26 07.08.2026

  • 91 Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈

    7 1 Отговор
    Тези гаменчета и завършени престъпници олигофрени са си мислили че убиват колега копейка за да го отърват от мъките😂🤣 Като са смятали че му правят добро да не се мъчи😂🤣😅 максимален затвор за такива защото подобни на тях ще попаднат на който трябва ,ще им извади очите без да ги убива и захвърли в канавките. Затворете си очите за 3 секунди и мислете искате ли да прекарате така остатъка от живота си.

    14:28 07.08.2026

  • 92 ЗНАЧИ

    6 0 Отговор
    РОДИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРА ДЕЦАТА В ЗАТВОРА ,БАБАТА И ДЯДОТО НА СВИЖДАНЕ,,,,,,,

    14:30 07.08.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 123

    6 0 Отговор
    Крайно време е за престъпления като това, а и за да не се стига до такъв тип престъпления всякакъв вид престъпления "само разправи" и т.н да бъдат наказвани бързо и наказанията да бъдат ефективни и сравнително тежки. Иначе ситуацията ще се влошава и ще започнем да живеем като диваците от древността - не сме много далече. Трябва да се измисли наказание и за съдии, които допускат условни и ниски присъди и след това престъпника в изпитателния срок извършва ново престъпление. Въобще крайно време е държавните служители да започнат да носат персонална отговорност - не може, да си правят каквото си поискат и след това държават да бъде осъждана за пореден път да плаща за техните грешки, а те да не носят никаква персонална отговорност.

    Коментиран от #102

    14:35 07.08.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Факт

    3 0 Отговор

    До коментар #52 от "нищо- както нищо няма да стане":

    Либерастия

    14:40 07.08.2026

  • 100 Чума

    0 5 Отговор
    Упражнили са естествените си потребности да мачкат по слабите! Нима това е вина!? Човешката природа е такава! Тази жертва, ако напипа някой по смотан от него би извършила същото, с още по садистична жестокост, за да отмъсти и то не знае на кого, за смотаната си природа! Пускайте деата да си ходят! С този акт те вече пораснаха! Погрижете се за тези, които още не са задоволили естествените си потребности!

    14:41 07.08.2026

  • 101 лапаш

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Последния Софиянец":

    бахура нали трол

    14:42 07.08.2026

  • 102 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #95 от "123":

    Нима 36 години не живем така!?

    Коментиран от #104

    14:43 07.08.2026

  • 103 Факт

    2 1 Отговор

    До коментар #85 от "Факти":

    Федерален агент примамва престъпника и може да се стигне и до стрелба

    Коментиран от #106

    14:46 07.08.2026

  • 104 Чума

    8 0 Отговор

    До коментар #102 от "Факт":

    Буко Тиквата бе събрал децата в родното си училище и разказваше как бъхтял съучениците си между спортния салон и трафопоста! Там решавали споровете помежду си, без да занимават милицията, директора, родителите, класната, дружинната и пионерската организация! Малчуганите възхитени, репортерките - превъзбудени, излъчват в новините нон стоп! И сега - Въх, какво стана пак....!?!

    14:47 07.08.2026

  • 105 Факт

    1 2 Отговор

    До коментар #51 от "Хммм":

    Моли се да не си потърпевщ, друга пезен ще запееш

    14:48 07.08.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Дичо

    4 0 Отговор
    От много ценности ще се стигне до граждански боеве.Един германец нарече това молекулярна гражданска война.

    14:57 07.08.2026

  • 108 Някой

    2 2 Отговор
    Цитат:
    "Правосъдието се осъществява от държавни органи, а не от улица и/или социални мрежи"
    А когато държавните органи са част от престъпността? Въпросът ми не е случаен. Подавал съм сигнали за убийци и всеки кой как нищо да не върши. После има минимум един труп - защото не им се работи.

    14:58 07.08.2026

  • 109 Доротея

    4 0 Отговор
    Хе! На фотоса Тим Рот, ако не греша, в ролята на злодея Арчибалд Кънингам при филма Смело сърце, Роб Рой - нещо такова! Насилник есктра класа!

    Коментиран от #110

    14:58 07.08.2026

  • 110 Масонска лЪжа 🌞, "The Green Sock"-чирак

    4 0 Отговор

    До коментар #109 от "Доротея":

    РОБ РОЙ

    Коментиран от #111

    15:07 07.08.2026

  • 111 Масонска лЪжа 🌞, "The Green Sock"-чирак

    4 0 Отговор

    До коментар #110 от "Масонска лЪжа 🌞, "The Green Sock"-чирак":

    Роб Рой с Лиъм Нийсън и Джесика Ланг.
    Много ти е сполучливо сравнението с героя на Тим Рот, браво... 👏🤣

    15:10 07.08.2026

  • 112 Кочо

    1 0 Отговор
    В едно дере като паса козите намерих изхвърлени отпадъци и взех 2 книги да чета, кога козите пладнуват и какво чета, комунистическа и съветска педагогика! Личноста била био социална по своята същност!? Нищо не разбирам, на комунистическа наука трябва ли да се вярва! За биологичното се сещам, както казва един приятел и колега - Каквото чукало, такова се родило, но другото не знам! Не знам, не знам, не знам! Ни образование, нито акъл, ако вие кажете нещо - благодаря! Другата книга за партизани!

    Коментиран от #114

    15:11 07.08.2026

  • 113 Ясно!

    1 3 Отговор

    До коментар #65 от "Май точно това":

    Всички минуси са ти от п.дофилите тука! Полицията да се сезира мигновено!

    15:16 07.08.2026

  • 114 Абе пич,

    2 0 Отговор

    До коментар #112 от "Кочо":

    вземи чети юроджендърска литература, мое и да схванеш! Не знаеш накъде ще те затегли.

    15:18 07.08.2026

  • 115 Горски

    1 0 Отговор
    Има подобни случаи, когато не завършват със смърт, но жестокостта е ужасна. Ако е търсил в Интернет приятелка, възможно е да са му направили капан, като някои от тях се преставил за дама която търси сериозна връзка. Най вероятно срещата е била определена в този район. Престъпниците разбира се са за затвора, но по-зле от тях е немитата маса, която одобрява това престъпление на омразата, с каквито коментари беше пълен форумът вчера. Отделно, че трябва доста да се помисли и за закона за самоотбраната, когато тя е неизбежна!

    16:08 07.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове