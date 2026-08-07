40-годишната Линдзи Лоън си върна емблематичната визия (СНИМКИ)

Линдзи Лоън предизвика вълна от носталгия сред почитателите си, след като се появи отново с една от най-разпознаваемите си визии – дълга коса в наситен медно-червен нюанс, който неизбежно напомня за годините, когато актрисата беше сред най-големите тийнейджърски звезди на Холивуд.

View this post on Instagram A post shared by Lindsay Lohan (@lindsaylohan)



40-годишната звезда публикува нови снимки в социалните мрежи, на които светлорусата коса, с която я виждахме през последните години, е заменена от яркочервени кичури. Новият външен вид веднага предизвика сравнения с образите ѝ от „Капан за родители“, „Шантав петък“ и „Гадни момичета“ – филмите, превърнали Лоън в една от емблемите на поп културата от началото на XXI век.

Оказва се обаче, че завръщането към червеното най-вероятно не е постоянна промяна. Според Allure фризьорката на актрисата Даниел Приано е представила визията като своеобразна препратка към класическата „червенокоса ера“ на Лоън. Публикациите около трансформацията сочат, че за снимките вероятно е използвана висококачествена перука, а не трайно боядисване.

Това не попречи на феновете да реагират възторжено. За мнозина именно огненочервената коса остава неразделна част от образа на актрисата. Самата Лоън неведнъж е казвала, че с времето се е научила да цени естествения си цвят. В интервю за ELLE тя признава, че като дете не винаги е харесвала червената си коса, но днес я възприема като част от собствената си идентичност. „Това просто съм аз“, казва актрисата, допълвайки, че вече напълно приема естествената си визия.

Промяната идва малко повече от месец след като Лоън навърши 40 години на 2 юли. Актрисата отбеляза юбилея с послание, в което определи новото десетилетие от живота си като по-осъзнато, спокойно и изпълнено с благодарност. През последните години тя постепенно възстанови кариерата си в киното, като паралелно изгради далеч по-уединен личен живот със съпруга си Бадер Шамас и сина им Луай.

Завръщането ѝ към червената коса изглежда като поредната препратка към най-силния период от ранната ѝ кариера – тенденция, която върви успоредно с т.нар. „Lohanaissance“, или възраждането на интереса към Лоън. След дълго отсъствие от големите продукции тя се върна на екран, а през 2025 г. отново изигра Ана Коулман в „Freakier Friday“ – продължението на хита „Шантав петък“ от 2003 г.