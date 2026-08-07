Украйна порази логистичен център на Wildberries в Екатеринбург

Руският компания за елекронна търговия „Уайлдберис“ (Wildberries), която през последните три седмици почти всяка нощ става обект на украински атаки с дронове, съобщи днес, че още един от неин логистичен център е пламнал след атака в Екатеринбург, на около 1400 км източно от Москва, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Пожарът по-късно е бил овладян и по-голямата част от стоките в обекта не са били повредени, съобщи компанията в изявление в Телеграм.
Местният губернатор заяви в отделен пост, че през нощта в района са били свалени осем дрона, като три от тях са се разбили в покрива на логистичен център.
От 18 юли насам са атакувани най-малко 20 склада на „Уайлдберис“. Киев заявява, че тези удари са част от кампанията за пренасяне на бойните действия на руска територия и увеличаване на цената, която Москва плаща за продължаването на конфликта, която тя започна през февруари 2022 г.
Вчера отломки от свален украински дрон нанесоха леки щети на фасадата на логистичния комплекс на компанията в западната Тверска област.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тунджа 200
Че се и хвалят, ха!
Коментиран от #34, #53
13:24 07.08.2026
2 факти светкавиците
13:24 07.08.2026
3 ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ДВА ДНЕНА
Коментиран от #35
13:26 07.08.2026
4 Разбираемо,
13:27 07.08.2026
5 Това могат, това целят
13:27 07.08.2026
6 Любознателен
Това сериозно ще разклати руската икономика.
13:27 07.08.2026
7 Голям
13:27 07.08.2026
8 БРИТАНЦИТЕ ПОДЛЪГВАТ БАНДЕРИТЕ
13:28 07.08.2026
9 КОЛЬО ПАРЪМА
13:30 07.08.2026
10 КОЛЬО ПАРЪМА
13:31 07.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Нормално
Коментиран от #19
13:33 07.08.2026
13 Инна
Киев започна да атакува кораби в Азовско море и сега в Украйна изобщо няма корабоплаване.
Само политическата воля ни попречи да блокираме пристанищата на Одеса. Нямаше такова решение! И не беше лесно да го постигнем, но самите гербове помогнаха: атакувайки нашите кораби, те вече си осигуриха пълна блокада на корабоплаването.
Киев започна да атакува нашите петролни рафинерии. И познайте какво? Имаме бензин, всичко бавно се възстановява. А сега самите гербове нямат бензин, а това, което имат, струва над 150 рубли в наши пари.
Бензиностанциите горят ежедневно; невъзможно е да се зарежда между отделните градове и ситуацията се влошава.
Киев започна да атакува складове на Световната банка. И така, от снощи ВСИЧКИ складове на всички украински компании, които дори отдалечено приличат на пазари, или дори пазари, или логистични и дистрибуторски центрове, горят. Всичко е в пламъци!
Скоро ще е есен, а след това и зима. И 90% от енергийната инфраструктура на Украйна вече е атакувана и е на изпитание. А горивото за генераторите е на изчерпване. Вероятно ще разчитат на огъня за топлина.
Междувременно цяла Русия очаква нови гръмки изявления от Зеленски. Може би вече е готов нов 40-дневен план за „принуждаване“ (ха-ха) на Русия към мир? Първият току-що изтече. Резултатите са изброени по-горе.
Коментиран от #38
13:33 07.08.2026
14 Гориил
13:36 07.08.2026
15 Сесесере
13:36 07.08.2026
16 ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА
13:37 07.08.2026
17 Възраждане
13:38 07.08.2026
18 КИ СТЕА АУАЙЛДОВЕ МАУАЙЛД НЯМАТ
13:39 07.08.2026
19 Хахахаха
До коментар #12 от "Нормално":Какво е доказано терористичен бе копейка. Рашата удря по цивилни цели от 2022 година бе копеизаж!
Коментиран от #27, #54
13:40 07.08.2026
20 Лига на терора
Направо да пускат на следващото Световно и Северна Корея – хората пращат десетки хиляди войници, балистични ракети и снаряди, за да ескалират войната до глобален конфликт, а ние ги лишаваме от правото на един хубав блок-аут на мрежата? Не е честно! Спортсменско ли е?
И защо спираме дотук? Веднага да се даде зелена светлина за Иран, но вместо нормален тим, направо да пуснат Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР) – момчетата имат страхотен опит с дроновете, представете си какви плонжове и посрещания ще правят. Дайте да поканим и прокситата им от Хамас и Хизбула да направят един приятелски турнир по плажен волейбол по двойки. Палестина – директно в груповата фаза, за по-напрягащо. Ислямска държава също имат право на спортно дълголетие, нали така? Може да не са много по правилата на феърплея, но пък какъв хъс за победа имат само... Мюсюлмански братя пък веднага могат да поемат организацията и съдийството, за да има истинска, „традиционна“ дисциплина в з
Коментиран от #22, #30
13:41 07.08.2026
21 Хахахаха
Коментиран от #25
13:41 07.08.2026
22 Лига на терора
До коментар #20 от "Лига на терора":Мюсюлмански братя пък веднага могат да поемат организацията и съдийството, за да има истинска, „традиционна“ дисциплина в залата.
Изобщо, направо да закриваме FIVB и да правим „Лига на Глобалния терор и ракетите“. Важното е да има мир, любов и силни забивки, пък това, че някой изтрива цели държави от картата извън залата – е, моля ви се, нека не смесваме спорта с политиката! Спортът гради мостове, нищо че някои ги взривяват!“
13:41 07.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Инна
До коментар #21 от "Хахахаха":Междувременно цяла Русия очаква нови гръмки изявления от Зеленски. Може би вече е готов нов 40-дневен план за „принуждаване“ на Русия към мир? Първият току-що изтече.
Коментиран от #43
13:42 07.08.2026
26 Гориил
13:44 07.08.2026
27 Ако спреш да тролиш
До коментар #19 от "Хахахаха":Може да не изглеждаш толкова глупаво и да показваш терористичният режим в Украйна.
13:45 07.08.2026
28 БРАВООООО.
13:46 07.08.2026
29 Гориил
13:49 07.08.2026
30 Нека бъдем Обективни
До коментар #20 от "Лига на терора":Спокойно Украйна отговаря на условията и от страна жертва се превръща в страна агресор , нанасяйки поражения на цивилни и гражданска инфраструктура на съседна страна.
И не забравяйте , че украинците са руснаци първо качество , но са си руснаци. От където и да ги погледнеш.
Коментиран от #44
13:49 07.08.2026
31 Гориил
13:52 07.08.2026
32 Васил
13:57 07.08.2026
33 Голям джумбош
Запис на разговора на Путин с командира на 76-та гвардейска десантно-щурмова дивизия (известна още като Псковска дивизия) беше публикуван вчера от прокремълски медии (както и от уебсайта на Кремъл). В записа Путин пита полковник Шихабидов дали всичко е наред в армията, а той докладва, че всичко е наред...
Полковник Абдулазиз Шихабидов обаче почина още през пролетта на 2025 г.: през май същата година „Агенцията“ съобщи, че дагестанските училища са започнали да провеждат помен за полковника, който два месеца по-рано е назначен за командир на 76-та дивизия.
Z-каналите също потвърдиха смъртта на Шихабидов!
13:58 07.08.2026
34 ВЕСЕЛЯК
До коментар #1 от "Тунджа 200":Е, те сега се хвалят, но утре ще надуят гайдата като пламне отново Киеф.
Само гледай утре сабахлян какви тръшканици ще има тук по случай поредната Бангаранга в киев.
14:03 07.08.2026
35 стоян
До коментар #3 от "ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ДВА ДНЕНА":До 3 ком - знаеш ли че украинците като ликвидирали волберис казаха че почват и с азон а след азон със следващия по ред - досега загубите за валберис са над три милиарда долара
14:03 07.08.2026
36 Розовото пони зеля
14:06 07.08.2026
37 Розовото пони зеля
14:07 07.08.2026
38 стоян
До коментар #13 от "Инна":До 13 ком - другарко от централата в ленинград там чувала ли си поговорката ,, голямо ако лапни но големи думи не казвай ,, Украйна за три деня
Коментиран от #39
14:07 07.08.2026
39 последната укра
До коментар #38 от "стоян":Операцията за 3 дня завърши още първите 3 дня и се отиде на преговори в Истанбул, сега операцията е дока евраста лази по корем, евраста вече пълзи, но операцията ще продължи докъ почне а се влачи по гол тумбак хахахахаха.
14:09 07.08.2026
40 Руснак
14:10 07.08.2026
41 Удри русораста с лопатЕто
14:17 07.08.2026
42 Фори
14:18 07.08.2026
43 Хахахаха
До коментар #25 от "Инна":Идва втория 50 дневен план! Рашите да се стягат.
14:19 07.08.2026
44 Хахахаха
До коментар #30 от "Нека бъдем Обективни":Украйна не е страна агресор, след като руска армия се намира на украинска територия! И бомбенето ще продължи, докато руската армия е на украинска територия. За това не пишете никакви глупости за терористични удари от страна на ВСУ.
Коментиран от #45
14:21 07.08.2026
45 хахахаха
До коментар #44 от "Хахахаха":А може бомбандировките да продължат, доде укрия си стане руска територия хахахахаха, затова не пиши никви глупости за агресори хахахахаха, на там вървят нещата хахахахаха.
14:25 07.08.2026
46 хахахаха
14:27 07.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Розовото пони зеля
14:29 07.08.2026
49 Ами
Коментиран от #50
14:34 07.08.2026
50 Розовото пони зеля
До коментар #49 от "Ами":Ми радваме се, че е ежедневие в Русия, тук таме някоя рафинерия гръмнала, я да видим ежедневието в Киев и цяла укрия, живеят в мазетата без ток, вода, канализация, цяла укрия разрушена, та ежедневието с някоя и друга ракета разрушила нещо което до месец е пак работещо и се налага пак да го взривяват ще се преживее, а само за 1650 дни ЕС фалира, може и да не е по план хахахахахаха.
Коментиран от #52, #55
14:41 07.08.2026
51 Удри евраста с лопатЕто
14:43 07.08.2026
52 Хахахаха
До коментар #50 от "Розовото пони зеля":В Украйна от 5 години са така. А рашаните сега започват и по-зле ще става.
14:45 07.08.2026
53 ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ
До коментар #1 от "Тунджа 200":складове за китайски дронове.
14:52 07.08.2026
54 сноу
До коментар #19 от "Хахахаха":С тоя хахарах не ти останаха и 5 свестни думи в кратуната...всичкото боза, че и вкисната...дано жена ти като ти сипва боба да му кава боб ,а не сипах ти порция боб а не копей-яж...
14:52 07.08.2026
55 Абе
До коментар #50 от "Розовото пони зеля":Липсват ми само пиказките на Медведев от преди 2години,че нападение над Руска територия била червена линия, чието прекрачване Русия да допусне. Сега в цяла Русия свеки ден се издигат димнини стълобове, а мого страшните за някои хора някогашни червени линии са изтекли в канала и вече дори и кремулската пропаганда ги забрави
Коментиран от #57
14:54 07.08.2026
56 Боко
15:25 07.08.2026
57 Боко
До коментар #55 от "Абе":Що БЕЕЕ! После виете на умряло🤮
Го💩нар💩
Ще ти направим главата мека👌
15:27 07.08.2026
58 МОТОРИСТ
Тоя гадна война скоро няма да свърши.
15:38 07.08.2026
59 Един
Коментиран от #60
15:41 07.08.2026
60 Не са
До коментар #59 от "Един":Ама доставяха китайски стоки с двойна употреба даже икомпоненти за дронове. Вече не могат логистичната им верига е разрушена. Която фирма подпомага режима на кремъл ще има същата съдба.
15:53 07.08.2026