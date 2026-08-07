Украйна порази логистичен център на Wildberries в Екатеринбург

Руският компания за елекронна търговия „Уайлдберис“ (Wildberries), която през последните три седмици почти всяка нощ става обект на украински атаки с дронове, съобщи днес, че още един от неин логистичен център е пламнал след атака в Екатеринбург, на около 1400 км източно от Москва, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Пожарът по-късно е бил овладян и по-голямата част от стоките в обекта не са били повредени, съобщи компанията в изявление в Телеграм.

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Местният губернатор заяви в отделен пост, че през нощта в района са били свалени осем дрона, като три от тях са се разбили в покрива на логистичен център.

От 18 юли насам са атакувани най-малко 20 склада на „Уайлдберис“. Киев заявява, че тези удари са част от кампанията за пренасяне на бойните действия на руска територия и увеличаване на цената, която Москва плаща за продължаването на конфликта, която тя започна през февруари 2022 г.

Вчера отломки от свален украински дрон нанесоха леки щети на фасадата на логистичния комплекс на компанията в западната Тверска област.