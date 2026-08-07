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Украйна порази логистичен център на Wildberries в Екатеринбург
  Тема: Украйна

Украйна порази логистичен център на Wildberries в Екатеринбург

7 Август, 2026 13:22 1 625 60

  • wildberries-
  • екатеринбург-
  • русия-
  • украйна-
  • война

По-голямата част от стоките в обекта не са били повредени, съобщи компанията в изявление

Украйна порази логистичен център на Wildberries в Екатеринбург - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският компания за елекронна търговия „Уайлдберис“ (Wildberries), която през последните три седмици почти всяка нощ става обект на украински атаки с дронове, съобщи днес, че още един от неин логистичен център е пламнал след атака в Екатеринбург, на около 1400 км източно от Москва, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Пожарът по-късно е бил овладян и по-голямата част от стоките в обекта не са били повредени, съобщи компанията в изявление в Телеграм.

Още новини от Украйна

Местният губернатор заяви в отделен пост, че през нощта в района са били свалени осем дрона, като три от тях са се разбили в покрива на логистичен център.

От 18 юли насам са атакувани най-малко 20 склада на „Уайлдберис“. Киев заявява, че тези удари са част от кампанията за пренасяне на бойните действия на руска територия и увеличаване на цената, която Москва плаща за продължаването на конфликта, която тя започна през февруари 2022 г.

Вчера отломки от свален украински дрон нанесоха леки щети на фасадата на логистичния комплекс на компанията в западната Тверска област.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тунджа 200

    43 17 Отговор
    Охоооо тероризъм срещу граждански обект!
    Че се и хвалят, ха!

    Коментиран от #34, #53

    13:24 07.08.2026

  • 2 факти светкавиците

    22 4 Отговор
    Браво, много сте бързи, това стана преди няолко дни.

    13:24 07.08.2026

  • 3 ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ДВА ДНЕНА

    35 14 Отговор
    13 от най големите окраински логистични центрове са унищожени. Интернет търговията в 404 ще бъде закрита до една седмица.

    Коментиран от #35

    13:26 07.08.2026

  • 4 Разбираемо,

    14 5 Отговор
    ,,банкова,, що я има още?

    13:27 07.08.2026

  • 5 Това могат, това целят

    26 14 Отговор
    Рано или късно ще им хванат цаката на украинските дронове, но прави впечатление, че някак си избирателно се атакуват складовете на една компания. Пак ще има ответни удари по пощенските станции и разпределителни пенски центрове в Украйна.

    13:27 07.08.2026

  • 6 Любознателен

    25 10 Отговор
    Обект на атаките са складове с китайски гащи и битова електроника.
    Това сериозно ще разклати руската икономика.

    13:27 07.08.2026

  • 7 Голям

    17 35 Отговор
    Какво да кажем освен БРАВО на украинците, дано руските орки се осъзнаят и се изтеглят от Украйна.

    13:27 07.08.2026

  • 8 БРИТАНЦИТЕ ПОДЛЪГВАТ БАНДЕРИТЕ

    30 18 Отговор
    После бандерите ги боли главата.

    13:28 07.08.2026

  • 9 КОЛЬО ПАРЪМА

    17 12 Отговор
    Пак партенка от факти лъжи само

    13:30 07.08.2026

  • 10 КОЛЬО ПАРЪМА

    23 14 Отговор
    Факти много милей за тъпата украина дума не дава за тях да кажеш.

    13:31 07.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Нормално

    21 13 Отговор
    Режима в Украйна е доказано терористичен.

    Коментиран от #19

    13:33 07.08.2026

  • 13 Инна

    24 12 Отговор
    Всяка мощна украинска „перемога“ се превръща в неумолимо „зрада" средно в рамките на месец.

    Киев започна да атакува кораби в Азовско море и сега в Украйна изобщо няма корабоплаване.
    Само политическата воля ни попречи да блокираме пристанищата на Одеса. Нямаше такова решение! И не беше лесно да го постигнем, но самите гербове помогнаха: атакувайки нашите кораби, те вече си осигуриха пълна блокада на корабоплаването.

    Киев започна да атакува нашите петролни рафинерии. И познайте какво? Имаме бензин, всичко бавно се възстановява. А сега самите гербове нямат бензин, а това, което имат, струва над 150 рубли в наши пари.
    Бензиностанциите горят ежедневно; невъзможно е да се зарежда между отделните градове и ситуацията се влошава.

    Киев започна да атакува складове на Световната банка. И така, от снощи ВСИЧКИ складове на всички украински компании, които дори отдалечено приличат на пазари, или дори пазари, или логистични и дистрибуторски центрове, горят. Всичко е в пламъци!

    Скоро ще е есен, а след това и зима. И 90% от енергийната инфраструктура на Украйна вече е атакувана и е на изпитание. А горивото за генераторите е на изчерпване. Вероятно ще разчитат на огъня за топлина.

    Междувременно цяла Русия очаква нови гръмки изявления от Зеленски. Може би вече е готов нов 40-дневен план за „принуждаване“ (ха-ха) на Русия към мир? Първият току-що изтече. Резултатите са изброени по-горе.

    Коментиран от #38

    13:33 07.08.2026

  • 14 Гориил

    22 10 Отговор
    В рамките на една седмица руската армия потопи 34 военноморски кораба, доставящи оръжия на НАТО в Украйна. Щетите възлизат на над един милиард евро.

    13:36 07.08.2026

  • 15 Сесесере

    9 20 Отговор
    Блатото гори, копеите гледат умно и страдат!

    13:36 07.08.2026

  • 16 ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА

    24 6 Отговор
    Не се излагайте с тая долнопробна пропаганда. Станахте смешни.

    13:37 07.08.2026

  • 17 Възраждане

    2 5 Отговор
    Има ли вариант да подкрепим този доставчик, като купуваме стоката му с доставка до България?

    13:38 07.08.2026

  • 18 КИ СТЕА АУАЙЛДОВЕ МАУАЙЛД НЯМАТ

    4 3 Отговор
    ЛИ РЪСКИ ДУМИ ЯЗИК...КО СТАА ТУКА

    13:39 07.08.2026

  • 19 Хахахаха

    11 21 Отговор

    До коментар #12 от "Нормално":

    Какво е доказано терористичен бе копейка. Рашата удря по цивилни цели от 2022 година бе копеизаж!

    Коментиран от #27, #54

    13:40 07.08.2026

  • 20 Лига на терора

    3 18 Отговор
    Във връзка с „историческото“ решение на Международната волейболна федерация (FIVB) официално да върне националните отбори на Русия на световната сцена и в Лигата на нациите, просто не мога да не изразя възхищението си от този триумф на „чистия спорт“! Абе, защо направо не се замислим за пълно приобщаване и истински спортен мир? Какво е това дребнаво заяждане! Щом ще връщаме руските отбори с аргумента, че „спортът е за всички и няма общо с политиката“, хайде да караме по списък, за да няма обидени!
    Направо да пускат на следващото Световно и Северна Корея – хората пращат десетки хиляди войници, балистични ракети и снаряди, за да ескалират войната до глобален конфликт, а ние ги лишаваме от правото на един хубав блок-аут на мрежата? Не е честно! Спортсменско ли е?
    И защо спираме дотук? Веднага да се даде зелена светлина за Иран, но вместо нормален тим, направо да пуснат Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР) – момчетата имат страхотен опит с дроновете, представете си какви плонжове и посрещания ще правят. Дайте да поканим и прокситата им от Хамас и Хизбула да направят един приятелски турнир по плажен волейбол по двойки. Палестина – директно в груповата фаза, за по-напрягащо. Ислямска държава също имат право на спортно дълголетие, нали така? Може да не са много по правилата на феърплея, но пък какъв хъс за победа имат само... Мюсюлмански братя пък веднага могат да поемат организацията и съдийството, за да има истинска, „традиционна“ дисциплина в з

    Коментиран от #22, #30

    13:41 07.08.2026

  • 21 Хахахаха

    8 24 Отговор
    Вие какво мислите, че рашата ще бомби 5 години, а Украйна само ще гледа? Естествено, че ще удря обратно, още повече че може!

    Коментиран от #25

    13:41 07.08.2026

  • 22 Лига на терора

    2 8 Отговор

    До коментар #20 от "Лига на терора":

    Мюсюлмански братя пък веднага могат да поемат организацията и съдийството, за да има истинска, „традиционна“ дисциплина в залата.
    Изобщо, направо да закриваме FIVB и да правим „Лига на Глобалния терор и ракетите“. Важното е да има мир, любов и силни забивки, пък това, че някой изтрива цели държави от картата извън залата – е, моля ви се, нека не смесваме спорта с политиката! Спортът гради мостове, нищо че някои ги взривяват!“

    13:41 07.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Инна

    9 4 Отговор

    До коментар #21 от "Хахахаха":

    Междувременно цяла Русия очаква нови гръмки изявления от Зеленски. Може би вече е готов нов 40-дневен план за „принуждаване“ на Русия към мир? Първият току-що изтече.

    Коментиран от #43

    13:42 07.08.2026

  • 26 Гориил

    18 4 Отговор
    В близко бъдеще руската армия ще започне да сваля всички транспортни самолети на НАТО, пресичащи границите на Украйна.

    13:44 07.08.2026

  • 27 Ако спреш да тролиш

    6 11 Отговор

    До коментар #19 от "Хахахаха":

    Може да не изглеждаш толкова глупаво и да показваш терористичният режим в Украйна.

    13:45 07.08.2026

  • 28 БРАВООООО.

    11 5 Отговор
    На надруско. И после кога го бомбят ПЛАЧЕ. А след това ПРОСИ и накрая обсебват и не само ТОЙ. Сега обсебителите СЕ СНИШАВАТ И МИРУВАТ ИМ УСТНИТЕ.

    13:46 07.08.2026

  • 29 Гориил

    13 7 Отговор
    Транспортната блокада и изолацията на Украйна ще бъдат тотални както по море, така и по суша.

    13:49 07.08.2026

  • 30 Нека бъдем Обективни

    8 6 Отговор

    До коментар #20 от "Лига на терора":

    Спокойно Украйна отговаря на условията и от страна жертва се превръща в страна агресор , нанасяйки поражения на цивилни и гражданска инфраструктура на съседна страна.
    И не забравяйте , че украинците са руснаци първо качество , но са си руснаци. От където и да ги погледнеш.

    Коментиран от #44

    13:49 07.08.2026

  • 31 Гориил

    11 5 Отговор
    Европейските пари ще се удавят в Черно море и ще изгорят в украинското въздушно пространство.

    13:52 07.08.2026

  • 32 Васил

    7 9 Отговор
    След Газпром WB ще обяви фалит явно вече Зеленски определя кой да има бизнес в рашистката кочина.

    13:57 07.08.2026

  • 33 Голям джумбош

    4 6 Отговор
    Путин получи рапорт от ПОЧИНАЛ полковник.
    Запис на разговора на Путин с командира на 76-та гвардейска десантно-щурмова дивизия (известна още като Псковска дивизия) беше публикуван вчера от прокремълски медии (както и от уебсайта на Кремъл). В записа Путин пита полковник Шихабидов дали всичко е наред в армията, а той докладва, че всичко е наред...
    Полковник Абдулазиз Шихабидов обаче почина още през пролетта на 2025 г.: през май същата година „Агенцията“ съобщи, че дагестанските училища са започнали да провеждат помен за полковника, който два месеца по-рано е назначен за командир на 76-та дивизия.

    Z-каналите също потвърдиха смъртта на Шихабидов!

    13:58 07.08.2026

  • 34 ВЕСЕЛЯК

    9 7 Отговор

    До коментар #1 от "Тунджа 200":

    Е, те сега се хвалят, но утре ще надуят гайдата като пламне отново Киеф.
    Само гледай утре сабахлян какви тръшканици ще има тук по случай поредната Бангаранга в киев.

    14:03 07.08.2026

  • 35 стоян

    3 7 Отговор

    До коментар #3 от "ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ДВА ДНЕНА":

    До 3 ком - знаеш ли че украинците като ликвидирали волберис казаха че почват и с азон а след азон със следващия по ред - досега загубите за валберис са над три милиарда долара

    14:03 07.08.2026

  • 36 Розовото пони зеля

    6 6 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 4та седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    14:06 07.08.2026

  • 37 Розовото пони зеля

    7 5 Отговор
    Ааа вееее еврасчета еееее, укрииии еееее, Киев ееееее, готови ли сте за нощна дискотека и тая вечерррр, нощес за вашето настроение и кеффффф ееееее ще се погрижи DJ искандерррррр еееееееее с подгряваща група шахед ееееееее.

    14:07 07.08.2026

  • 38 стоян

    4 3 Отговор

    До коментар #13 от "Инна":

    До 13 ком - другарко от централата в ленинград там чувала ли си поговорката ,, голямо ако лапни но големи думи не казвай ,, Украйна за три деня

    Коментиран от #39

    14:07 07.08.2026

  • 39 последната укра

    8 4 Отговор

    До коментар #38 от "стоян":

    Операцията за 3 дня завърши още първите 3 дня и се отиде на преговори в Истанбул, сега операцията е дока евраста лази по корем, евраста вече пълзи, но операцията ще продължи докъ почне а се влачи по гол тумбак хахахахаха.

    14:09 07.08.2026

  • 40 Руснак

    2 6 Отговор
    Така зле като при президент Зеленски не сме живели досега.

    14:10 07.08.2026

  • 41 Удри русораста с лопатЕто

    3 1 Отговор
    Докато мърда!

    14:17 07.08.2026

  • 42 Фори

    4 3 Отговор
    Това са складове с китайски мъниста и дрънкулки.Никой няма да пострада от загубата им!

    14:18 07.08.2026

  • 43 Хахахаха

    4 6 Отговор

    До коментар #25 от "Инна":

    Идва втория 50 дневен план! Рашите да се стягат.

    14:19 07.08.2026

  • 44 Хахахаха

    4 8 Отговор

    До коментар #30 от "Нека бъдем Обективни":

    Украйна не е страна агресор, след като руска армия се намира на украинска територия! И бомбенето ще продължи, докато руската армия е на украинска територия. За това не пишете никакви глупости за терористични удари от страна на ВСУ.

    Коментиран от #45

    14:21 07.08.2026

  • 45 хахахаха

    6 4 Отговор

    До коментар #44 от "Хахахаха":

    А може бомбандировките да продължат, доде укрия си стане руска територия хахахахаха, затова не пиши никви глупости за агресори хахахахаха, на там вървят нещата хахахахаха.

    14:25 07.08.2026

  • 46 хахахаха

    6 3 Отговор
    Идва втория 50 дневен план! Укрите да се стягат.

    14:27 07.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Розовото пони зеля

    8 3 Отговор
    А защо не пишете нищо за фронта, а за сринатите пристанища на Одеса, сринати са барабар с натовските кораби с оръжие, също няколко логистични центъра с натовци дадоха фира и напредъка на руснаците по целия фронт. А защо не пишете за бунтовете в цяла укрия, докЪ еврастите чакат бунтове в Русия, бунтовете почнаха в укрия, докЪ ЕС режима чака да фалира Русия то фалира самия ЕС, барабар с голямото си БВП.

    14:29 07.08.2026

  • 49 Ами

    5 5 Отговор
    Това вече не е новина,а и ежедневие в цяла Русия. Новина ще бъде ако ударите спрат. След над 1650 дни "СВО" която е по план така става

    Коментиран от #50

    14:34 07.08.2026

  • 50 Розовото пони зеля

    4 5 Отговор

    До коментар #49 от "Ами":

    Ми радваме се, че е ежедневие в Русия, тук таме някоя рафинерия гръмнала, я да видим ежедневието в Киев и цяла укрия, живеят в мазетата без ток, вода, канализация, цяла укрия разрушена, та ежедневието с някоя и друга ракета разрушила нещо което до месец е пак работещо и се налага пак да го взривяват ще се преживее, а само за 1650 дни ЕС фалира, може и да не е по план хахахахахаха.

    Коментиран от #52, #55

    14:41 07.08.2026

  • 51 Удри евраста с лопатЕто

    4 3 Отговор
    Кво става в еврастия ве, зимъска нямат газ и студуват па лятоска нямат вода и ток и жадуват на тъмно, па в останалото време пари нямат и само заеми теглят, нещо от гат рипнаха на Русия все беди ги сполетяват, не че съм суеверен ама що така стана.

    14:43 07.08.2026

  • 52 Хахахаха

    2 4 Отговор

    До коментар #50 от "Розовото пони зеля":

    В Украйна от 5 години са така. А рашаните сега започват и по-зле ще става.

    14:45 07.08.2026

  • 53 ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тунджа 200":

    складове за китайски дронове.

    14:52 07.08.2026

  • 54 сноу

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Хахахаха":

    С тоя хахарах не ти останаха и 5 свестни думи в кратуната...всичкото боза, че и вкисната...дано жена ти като ти сипва боба да му кава боб ,а не сипах ти порция боб а не копей-яж...

    14:52 07.08.2026

  • 55 Абе

    3 3 Отговор

    До коментар #50 от "Розовото пони зеля":

    Липсват ми само пиказките на Медведев от преди 2години,че нападение над Руска територия била червена линия, чието прекрачване Русия да допусне. Сега в цяла Русия свеки ден се издигат димнини стълобове, а мого страшните за някои хора някогашни червени линии са изтекли в канала и вече дори и кремулската пропаганда ги забрави

    Коментиран от #57

    14:54 07.08.2026

  • 56 Боко

    1 2 Отговор
    Изпаряване на укродебилия💣🧨🔥🍄‍🟫🪦👌

    15:25 07.08.2026

  • 57 Боко

    1 2 Отговор

    До коментар #55 от "Абе":

    Що БЕЕЕ! После виете на умряло🤮
    Го💩нар💩
    Ще ти направим главата мека👌

    15:27 07.08.2026

  • 58 МОТОРИСТ

    1 3 Отговор
    Руснаците им отмъстиха и удариха 13 логистични центъра в Украйна и доста бази на нова почта.
    Тоя гадна война скоро няма да свърши.

    15:38 07.08.2026

  • 59 Един

    2 1 Отговор
    Складовете на Wildberries да не би да са армейски складове? А , там продават и пералните за чипове за руските ракети ... !

    Коментиран от #60

    15:41 07.08.2026

  • 60 Не са

    2 1 Отговор

    До коментар #59 от "Един":

    Ама доставяха китайски стоки с двойна употреба даже икомпоненти за дронове. Вече не могат логистичната им верига е разрушена. Която фирма подпомага режима на кремъл ще има същата съдба.

    15:53 07.08.2026

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