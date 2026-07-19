Никола Цолов с подиум на легендарната писта „Спа“ след хаотично състезание

Истински спектакъл се разигра на прочутата белгийска писта „Спа-Франкоршамп“, където младият български пилот Никола Цолов се пребори за престижното трето място в основното състезание от Формула 2. Надпреварата се превърна в истински трилър, изпълнен с обрати, катастрофи и наказания, които държаха феновете на нокти до последния завой.

Още със загасването на стартовите светлини Цолов демонстрира хищнически инстинкт, изпреварвайки Алекс Дън. Само че първият завой се оказа фатален за някои – след сблъсък, в който пострада Габриеле Мини, на трасето излезе кола за сигурност. Дино Беганович пък остана на място след технически проблем още на старта, което допълнително разбърка колоната.

След кратко подновяване на състезанието, лидерството премина в ръцете на Тасанапол Интрапрувашак, следван от Рафаел Камара и Никола Цолов. В разгара на битката Камара избута Цолов в зоната за сигурност, което коства на българина две позиции. В шестата обиколка последваха задължителни спирания в бокса, а малко по-късно катастрофата на Ван Хьопен доведе до нова кола за сигурност и червен флаг заради разпилени отломки.

След дългото прекъсване пилотите се върнаха на пистата, а състезанието бе удължено до 60 минути плюс една обиколка. Цолов опита смела атака срещу Интрапрувашак на завоя „Брюксел“, но без успех. В последните минути наказанията за Ноел Леон, Колтон Херта и Алекс Дън разместват класирането, което позволява на българския лъв да се изкачи на третото място.

Победата в драматичната гонка грабна Рафаел Камара, а Интрапрувашак остана втори. Никола Цолов заслужено се качи на подиума, доказвайки, че е сред най-ярките звезди на новото поколение във Формула 2.