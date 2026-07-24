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4-о време за Никола Цолов в свободната тренировка в Унгария

4-о време за Никола Цолов в свободната тренировка в Унгария

24 Юли, 2026 13:59 802 1

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Българския лъв постигна 1.30,857 минути и завърши на 0,137 секунди от Дино Беганович, който завърши с 1.30,720 минути

4-о време за Никола Цолов в свободната тренировка в Унгария - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българският пилот Никола Цолов, който е лидер в класирането във Формула 2 записа 4-о време в свободната тренировка на „Хунгароринг“ днес.

Българския лъв постигна 1.30,857 минути и завърши на 0,137 секунди от Дино Беганович, който завърши с 1.30,720 минути.

Преди това Никола загуби бързата си обиколка, с която оглави класирането заради неспазване ограниченията на трасето на последния завой №14, където излезе и с четирите колела отвъд бялата линия от външната страна на обратния десен завой.

Рафаел Камара завърши пети, веднага зад Никола, с време 1.30,891 минути, а място в топ 3 намериха Габриеле Мини и Нико Вароне.

Сесията беше прекъсната веднъж с червен флаг заради катастрофата на Мари Боя, който блокира много агресивно предните си гуми на спирането за първия завой и се заби в предпазните огради.


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