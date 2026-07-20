Новини
Спорт »
Световен футбол »
Испания пише история: световният шампион ще защитава титлата си на родна земя през 2030

Испания пише история: световният шампион ще защитава титлата си на родна земя през 2030

20 Юли, 2026 18:00 677 0

  • испания-
  • мондиал 2030-
  • футбол-
  • световно първенство

Само два национални отбора са защитавали световната си титла - Италия (1934 и 1938) и Бразилия (1958 и 1962)

Испания пише история: световният шампион ще защитава титлата си на родна земя през 2030 - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Испания ще е първата страна, която ще има възможността да защитава световната си титла по футбол като домакин. След като вчера "Ла Фурия Роха" надделя над Аржентина и добави втора звезда над емблемата си, отборът ще има шанса да защитава трофея си пред собствена публика като един от съдомакините на Мондиал 2030.

Заедно с Мароко и Португалия, Испания е един от трите основни домакина на турнира след четири години, макар че мачове ще има и в Аржентина, Уругвай и Парагвай в чест на 100-годишнината от първото световно първенство.

Все още не е ясно къде ще се състои финалът на турнира, но "Сантиаго Бернабеу" в момента е големият фаворит за домакин на мача за трофея.

До този момент никога актуален световен шампион не е имал възможността да защитава трофея си като домакин.

Само два национални отбора са защитавали световната си титла - Италия (1934 и 1938) и Бразилия (1958 и 1962). "Скуадрата" печели първия си трофей на родна земя, а след това го защитава във Франция. "Селесао" триумфира последователно в Швеция и Чили.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове