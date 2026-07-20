Испания пише история: световният шампион ще защитава титлата си на родна земя през 2030

Испания ще е първата страна, която ще има възможността да защитава световната си титла по футбол като домакин. След като вчера "Ла Фурия Роха" надделя над Аржентина и добави втора звезда над емблемата си, отборът ще има шанса да защитава трофея си пред собствена публика като един от съдомакините на Мондиал 2030.

Заедно с Мароко и Португалия, Испания е един от трите основни домакина на турнира след четири години, макар че мачове ще има и в Аржентина, Уругвай и Парагвай в чест на 100-годишнината от първото световно първенство.

Все още не е ясно къде ще се състои финалът на турнира, но "Сантиаго Бернабеу" в момента е големият фаворит за домакин на мача за трофея.

До този момент никога актуален световен шампион не е имал възможността да защитава трофея си като домакин.

Само два национални отбора са защитавали световната си титла - Италия (1934 и 1938) и Бразилия (1958 и 1962). "Скуадрата" печели първия си трофей на родна земя, а след това го защитава във Франция. "Селесао" триумфира последователно в Швеция и Чили.