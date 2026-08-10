Няма жертви и пострадали, вследствие на пожара в склад за боеприпаси в завода край с. Белица, община Трявна. Това съобщи в профила си във Фейсбук кметът на Трявна Денчо Минев. Огънят в помещението е потушен от екипи на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Трявна и Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Габрово.
Всички работници са извозени от страна на „ЕМКО“ ООД, посочи Минев.
„В момента се работи по потушаване на пожари, разраснали се из гористите местностни в близост до района на инцидента. Причините за възникването тепърва ще се уточняват“, добави той. Районът е отцепен и не се допускат външни лица
Минев допълни, че ще бъде поставена мобилна станция за измерване на качеството на въздуха в гр. Плачковци, поради разпространението на гъстия дим в голям периметър.
На мястото на инцидента са началници и екипи на полиция, пожарна, Районната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - гр. Велико Търново. Продължаваме да поддържаме непрестанна връзка с ръководството на завода, както и всички ангажирани институции, добави Минев.
Системата BG-Alert бе активирана във връзка с взривовете. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че се евакуират превантивно населените места в близост до завода.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДА ВИДИМ
Надявам се Парламента.
14:56 10.08.2026
2 Последния Софиянец
14:57 10.08.2026
3 Делю Хайдутин
14:58 10.08.2026
4 12 поред терористичен акт на руското ГРУ
Коментиран от #7, #19
15:05 10.08.2026
5 Резидентшата даде бг гражданство
Преди това падна на колене да му целува ръце на руският поп от КГБ, Гундяев!
Радев затова е против санкцийте към него.
Коментиран от #9
15:06 10.08.2026
6 Щом няма жертви
15:06 10.08.2026
7 ВАЖНОТО Е ТЕБ ДА ТЕ ХВАНАТ
До коментар #4 от "12 поред терористичен акт на руското ГРУ":Вечер, като си легнеш в леглото. Може и в банята.
15:08 10.08.2026
8 Някой руски еничарин
Коментиран от #10, #14
15:09 10.08.2026
9 А ПиПиДофилите
До коментар #5 от "Резидентшата даде бг гражданство":Козируват на маман от окраинското посолство и ходатайстват за олег неврозов да не го гонят службите.
15:10 10.08.2026
10 Важното е на теб да ти запалят
До коментар #8 от "Някой руски еничарин":Задния вход!
15:11 10.08.2026
11 Сатана Z
Коментиран от #26
15:12 10.08.2026
12 редник
За всекиго по нещо:
1. Небрежност.
2. Украински дрон.
3. Дългата ръка на Путин.
Коментиран от #15
15:14 10.08.2026
13 Добре а обеднения уран във какво
Не лъжете хората...
Затова и никой от слугите на Радев не припарва
15:15 10.08.2026
14 НЕ ВЯРВАМ
До коментар #8 от "Някой руски еничарин":Щом като женерал ниско не е казал, че има руска връзка, значе ни вярвам на твоите долни инсинуации!
15:15 10.08.2026
15 Отговорче
До коментар #12 от "редник":Украински ...Камион .
15:17 10.08.2026
16 А Гебрев защо избива
15:19 10.08.2026
17 Споко ве
15:20 10.08.2026
18 То е ясно
15:22 10.08.2026
19 И кво ?
До коментар #4 от "12 поред терористичен акт на руското ГРУ":Какъв е изводът ? Българските оръжейни олигарси не ги ловят ни данъчни закони , ни шпионски отрови ?
15:22 10.08.2026
20 Сатана Z
Коментиран от #23
15:27 10.08.2026
21 ИВАН
15:29 10.08.2026
22 az СВО Победа 81
🤣🤣🤣
15:31 10.08.2026
23 Логично
До коментар #20 от "Сатана Z":Сигурно вече и украинско ТКЦ не може да ги проследи . 😜
15:38 10.08.2026
24 За пожарите
15:43 10.08.2026
25 Явно
Коментиран от #27
15:47 10.08.2026
26 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #11 от "Сатана Z":МИТКО МОНБОВ..
КАК КАК Е НОВАТА СЛУЖБА ДР.ЧОРАПОВ.....А АА БОНБА Е БОНБА👍
15:50 10.08.2026
27 Мдааааа
До коментар #25 от "Явно":"Руски шпиони" се разхождат свободно в България и взривяват само след като се уверят че жертви няма да има и всичко ще е 6
15:52 10.08.2026
28 Анонимен
15:53 10.08.2026
29 Чорбара
Коментиран от #30
15:55 10.08.2026
30 Да не отнесеш
До коментар #29 от "Чорбара":Посещение от ДАНС ?
15:56 10.08.2026
31 Обективен
Да се носи гайлето! Хич не ми пука!
16:04 10.08.2026
32 Тиква
16:16 10.08.2026