Новини
България »
Трявна »
Няма жертви и пострадали, вследствие на пожара в склад за боеприпаси в завода край с. Белица

Няма жертви и пострадали, вследствие на пожара в склад за боеприпаси в завода край с. Белица

10 Август, 2026 14:54 1 122 32

  • емко-
  • военен завод-
  • емилиян гебрев-
  • взрив-
  • пожар-
  • завод за боеприпаси-
  • склад за боеприпаси

Огънят в помещението е потушен от екипи на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Трявна и Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Габрово, съобщи кметът на Трявна Денчо Минев

Няма жертви и пострадали, вследствие на пожара в склад за боеприпаси в завода край с. Белица - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няма жертви и пострадали, вследствие на пожара в склад за боеприпаси в завода край с. Белица, община Трявна. Това съобщи в профила си във Фейсбук кметът на Трявна Денчо Минев. Огънят в помещението е потушен от екипи на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Трявна и Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Габрово.

Всички работници са извозени от страна на „ЕМКО“ ООД, посочи Минев.

„В момента се работи по потушаване на пожари, разраснали се из гористите местностни в близост до района на инцидента. Причините за възникването тепърва ще се уточняват“, добави той. Районът е отцепен и не се допускат външни лица

Минев допълни, че ще бъде поставена мобилна станция за измерване на качеството на въздуха в гр. Плачковци, поради разпространението на гъстия дим в голям периметър.

На мястото на инцидента са началници и екипи на полиция, пожарна, Районната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - гр. Велико Търново. Продължаваме да поддържаме непрестанна връзка с ръководството на завода, както и всички ангажирани институции, добави Минев.

Системата BG-Alert бе активирана във връзка с взривовете. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че се евакуират превантивно населените места в близост до завода.


Трявна / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДА ВИДИМ

    22 0 Отговор
    Коя ще е следващата цел.
    Надявам се Парламента.

    14:56 10.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    17 2 Отговор
    В началото казаха че има пострадали.Крият.

    14:57 10.08.2026

  • 3 Делю Хайдутин

    17 0 Отговор
    Гората до завода гори.Евакуирани села заради отровен дим.

    14:58 10.08.2026

  • 4 12 поред терористичен акт на руското ГРУ

    8 23 Отговор
    Руснаците отдавна са му хвърлили око на Гебрев. Тровиха го с Новичок.

    Коментиран от #7, #19

    15:05 10.08.2026

  • 5 Резидентшата даде бг гражданство

    4 22 Отговор
    на руските шпиони!
    Преди това падна на колене да му целува ръце на руският поп от КГБ, Гундяев!
    Радев затова е против санкцийте към него.

    Коментиран от #9

    15:06 10.08.2026

  • 6 Щом няма жертви

    22 5 Отговор
    Значи работниците в завода са го взривили в знак на солидарност с братска Русия

    15:06 10.08.2026

  • 7 ВАЖНОТО Е ТЕБ ДА ТЕ ХВАНАТ

    7 5 Отговор

    До коментар #4 от "12 поред терористичен акт на руското ГРУ":

    Вечер, като си легнеш в леглото. Може и в банята.

    15:08 10.08.2026

  • 8 Някой руски еничарин

    5 16 Отговор
    вероятно е подпалил по заръка на руснаците!

    Коментиран от #10, #14

    15:09 10.08.2026

  • 9 А ПиПиДофилите

    17 2 Отговор

    До коментар #5 от "Резидентшата даде бг гражданство":

    Козируват на маман от окраинското посолство и ходатайстват за олег неврозов да не го гонят службите.

    15:10 10.08.2026

  • 10 Важното е на теб да ти запалят

    8 3 Отговор

    До коментар #8 от "Някой руски еничарин":

    Задния вход!

    15:11 10.08.2026

  • 11 Сатана Z

    26 3 Отговор
    Възраждане на партизанското движение е въпрос на време .Народът няма да търпи издевателствата на БГ режима да го ръчка във война с Русия ,с чиято помощ България се възстанови след поражението във втората световна война.

    Коментиран от #26

    15:12 10.08.2026

  • 12 редник

    9 2 Отговор
    / Причините за възникването тепърва ще се уточняват/

    За всекиго по нещо:

    1. Небрежност.
    2. Украински дрон.
    3. Дългата ръка на Путин.

    Коментиран от #15

    15:14 10.08.2026

  • 13 Добре а обеднения уран във какво

    10 1 Отговор
    количество е?
    Не лъжете хората...
    Затова и никой от слугите на Радев не припарва

    15:15 10.08.2026

  • 14 НЕ ВЯРВАМ

    10 2 Отговор

    До коментар #8 от "Някой руски еничарин":

    Щом като женерал ниско не е казал, че има руска връзка, значе ни вярвам на твоите долни инсинуации!

    15:15 10.08.2026

  • 15 Отговорче

    14 0 Отговор

    До коментар #12 от "редник":

    Украински ...Камион .

    15:17 10.08.2026

  • 16 А Гебрев защо избива

    12 1 Отговор
    щъркелите в Габрово ?

    15:19 10.08.2026

  • 17 Споко ве

    7 1 Отговор
    ДАНЦ ни пази, спейки по пейки

    15:20 10.08.2026

  • 18 То е ясно

    9 1 Отговор
    Пишете, че Путин е виновен.

    15:22 10.08.2026

  • 19 И кво ?

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "12 поред терористичен акт на руското ГРУ":

    Какъв е изводът ? Българските оръжейни олигарси не ги ловят ни данъчни закони , ни шпионски отрови ?

    15:22 10.08.2026

  • 20 Сатана Z

    6 0 Отговор
    Укро—терористични спящи клетки шетат из цяла България като у тях си по простата причина,че веднъж минали границата следите им се губят.

    Коментиран от #23

    15:27 10.08.2026

  • 21 ИВАН

    8 0 Отговор
    Няма и замърсяване на въздуха, тая песен я пеят вече ....

    15:29 10.08.2026

  • 22 az СВО Победа 81

    8 0 Отговор
    Тия двамцата са били забелязани да се черпят в Боженци днес ....
    🤣🤣🤣

    15:31 10.08.2026

  • 23 Логично

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Сатана Z":

    Сигурно вече и украинско ТКЦ не може да ги проследи . 😜

    15:38 10.08.2026

  • 24 За пожарите

    5 0 Отговор
    разраснали се из гористите местностни в близост до района на инцидента Гебев би трябвало да бъде глобен с не по малко от 150 000 евро ! И да възстанови цялата изгоряла гора

    15:43 10.08.2026

  • 25 Явно

    0 7 Отговор
    Руски шпиони се разхождат свободно в България и палят каквото им падне. Правителството спи.

    Коментиран от #27

    15:47 10.08.2026

  • 26 НИЩО МУ НЯМА

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "Сатана Z":

    МИТКО МОНБОВ..
    КАК КАК Е НОВАТА СЛУЖБА ДР.ЧОРАПОВ.....А АА БОНБА Е БОНБА👍

    15:50 10.08.2026

  • 27 Мдааааа

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Явно":

    "Руски шпиони" се разхождат свободно в България и взривяват само след като се уверят че жертви няма да има и всичко ще е 6

    15:52 10.08.2026

  • 28 Анонимен

    0 2 Отговор
    Разузнавателно-диверсионна група в Стара планина е изпълнила задачата да спре официалният износ на оръжие и боеприпаси за прославената армия на Зеленият....България не участвува във войната в Персийският залив,само подкрепя съюзниците със авиационно гориво,за да летят самолетите и до целта,за да извършат добри дела....Убиването на гражданите на страната на Северната мечка се извършва с наше,родно оръжие произведено легално от наши заводи със съгласието и подкрепата на властимащите.Салют победа...

    15:53 10.08.2026

  • 29 Чорбара

    3 0 Отговор
    Лъжа,има три трупа и седем обгорели с над 60% изгаряния.

    Коментиран от #30

    15:55 10.08.2026

  • 30 Да не отнесеш

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Чорбара":

    Посещение от ДАНС ?

    15:56 10.08.2026

  • 31 Обективен

    1 0 Отговор
    Голям праз! Гебрев да не би да произвежда клечки за зъби?! Или май бяха "отбранителни снаряди"?
    Да се носи гайлето! Хич не ми пука!

    16:04 10.08.2026

  • 32 Тиква

    1 0 Отговор
    Жалко че гербев не в завода, поне една тухла да му падне в черепа и да спре в стомаха.

    16:16 10.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове