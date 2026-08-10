Няма жертви и пострадали, вследствие на пожара в склад за боеприпаси в завода край с. Белица, община Трявна. Това съобщи в профила си във Фейсбук кметът на Трявна Денчо Минев. Огънят в помещението е потушен от екипи на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Трявна и Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Габрово.

Всички работници са извозени от страна на „ЕМКО“ ООД, посочи Минев.

„В момента се работи по потушаване на пожари, разраснали се из гористите местностни в близост до района на инцидента. Причините за възникването тепърва ще се уточняват“, добави той. Районът е отцепен и не се допускат външни лица

Минев допълни, че ще бъде поставена мобилна станция за измерване на качеството на въздуха в гр. Плачковци, поради разпространението на гъстия дим в голям периметър.

На мястото на инцидента са началници и екипи на полиция, пожарна, Районната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - гр. Велико Търново. Продължаваме да поддържаме непрестанна връзка с ръководството на завода, както и всички ангажирани институции, добави Минев.

Системата BG-Alert бе активирана във връзка с взривовете. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че се евакуират превантивно населените места в близост до завода.