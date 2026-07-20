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Половинката на Роналдо отговори на провокацията: фалшив профил стои зад посланието към Аржентина

Половинката на Роналдо отговори на провокацията: фалшив профил стои зад посланието към Аржентина

20 Юли, 2026 18:59 980 7

  • джорджина родригес-
  • кристиано роналдо-
  • футбол-
  • аржентина-
  • испания-
  • мондиал 2026-
  • световно първенство

Всичко това се случи, защото официална на пръв поглед Фейсбук страница публикува провокация към южноамериканския отбор

Половинката на Роналдо отговори на провокацията: фалшив профил стои зад посланието към Аржентина - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Джорджина Родригес, половинката на футболната суперзвезда Кристиано Роналдо, се оказа замесена в полемика след финала на Световното първенство, където Испания победи Аржентина с 1:0 в продълженията.

Всичко това се случи, защото официална на пръв поглед Фейсбук страница публикува провокация към южноамериканския отбор.

„Чао, чао, Аржентина“, гласеше краткият текст, но това предизвика голямо възмущение сред някои аржентински фенове.

Припомняме, че въпреки че е израснала в Испания и се чувства по-скоро испанка, както личи от различни публикации, Джорджина Родригес е родена в Буенос Айрес, столицата на Аржентина.

Чрез стори в Инстаграм Джорджина уточни, че Фейсбук акаунтът, макар и да изглежда официален, не е неин.

„Има Фейсбук акаунт, който злоупотребява с моята самоличност. Вече съм в контакт с екипа на Мета, за да разрешим тази ситуация възможно най-скоро. Благодаря ви, че винаги ме уведомявате, както и за вашата подкрепа“, написа тя.

Въпреки всичко, Джорджина наистина отпразнува победата на Испания на финала на Световното първенство, но без провокации към Аржентина: в предишното си стори в Инстаграм тя публикува снимка на фойерверките след триумфа на „Ла Роха“, придружена от червено сърце.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гУВНЯЛДО у7МРЯЛДО МАНГАЛДУ

    7 0 Отговор
    ПЕНДАЛДО е на мИКОНОС

    Коментиран от #5, #7

    19:02 20.07.2026

  • 2 Един от многото

    2 8 Отговор
    Това беше най-просташкия финален мач, който съм гледал. Истинския финален спектакъл беше Англия:Франция. Този беше завършване на първенството. Испанците играят космически футбол а Аржентина меко казано, цигански и просташки. Меси бил доказал, че е гений. Според журналистите ли? Очевидно е футболно издание на джуджето Хаяско. Успяха да отвратят света с мръснишкото си присъствие. Тръмп и ИнфантиЛо в нескопосно шоу беше само черешката.

    Коментиран от #3, #6

    19:04 20.07.2026

  • 3 Ха,ха

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Един от многото":

    Никога не е късно да станеш за резил😂😂🤣

    19:15 20.07.2026

  • 4 Аржентина са вицешампиони

    7 0 Отговор
    Къде отпадна Португалия никой даже не помни...

    19:26 20.07.2026

  • 5 мда

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "гУВНЯЛДО у7МРЯЛДО МАНГАЛДУ":

    ВИП селяни

    19:28 20.07.2026

  • 6 Я виж ти...

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Един от многото":

    Един от многото, дето си падат по црни палaмарки?!?

    19:30 20.07.2026

  • 7 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "гУВНЯЛДО у7МРЯЛДО МАНГАЛДУ":

    Отбора на Португалия затрудни доста повече Испания.

    20:53 20.07.2026

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