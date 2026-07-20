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Пилотът се пошегува с аржентински пътници във въздуха: фалшива „победа“ на Меси предизвика еуфория в самолета

Пилотът се пошегува с аржентински пътници във въздуха: фалшива „победа“ на Меси предизвика еуфория в самолета

20 Юли, 2026 20:01 757 5

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  • световно първенство-
  • самолет-
  • пилот-
  • аржентина-
  • фенове-
  • испания-
  • мондиал 2026

Знам, че мачът беше много оспорван до самия край, включително и в продълженията

Пилотът се пошегува с аржентински пътници във въздуха: фалшива „победа“ на Меси предизвика еуфория в самолета - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Един пилот реши да се пошегува с аржентински пътници по време на полет, като им съобщи, че тимът на Лионел Меси е спечелил Световното първенство. В действителност титлата отиде при испанците, които надделяха с 1:0 след продължения.

Някои пътници, очевидно нетърпеливи да научат изхода от финала на Мондиал 2026, нямаха търпение да се приземят, за да разберат резултата. Намирайки се на хиляди метри над земята, те очакваха новини, но някой реши да се позабавлява с тях. Във видео, което се разпространява в социалните мрежи, пилот прави специално съобщение, за да обяви победителя в турнира.

„Знам, че мачът беше много оспорван до самия край, включително и в продълженията. Двата отбора дадоха всичко от себе си. Но, за съжаление, на финал на Световно първенство може да има само един победител. Затова искаме да поздравим нашите сънародници аржентинци“, обявява той, предизвиквайки бурна радост сред феновете на „албиселесте“, които скачат от местата си. Явно те не са били избрали опция за интернет връзка в самолета.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РЕАЛИСТ

    0 8 Отговор
    Що не пишете , че шегаджията е испански пилот. Малко ги биха след мача гнусарите от Испания. Едва спечелиха с един гол срещу 10 човека и много им порасна работата . Феновете по света смятат, че ме е имало червен картон, а само английски футболисти реват, че било заслужено.

    Коментиран от #5

    20:10 20.07.2026

  • 2 така и поклонниците на тиквата

    2 4 Отговор
    повярваха много пъти че ще стане по добре
    кат го преизбираха
    а си останаха най бедните излъгани наивни
    и изпразнена хазна и чакащи общ поръчки да бъдат платени на чекмеджарите

    20:13 20.07.2026

  • 3 пу$$$ят@

    0 1 Отговор
    и ас тъй

    20:29 20.07.2026

  • 4 Някой

    4 1 Отговор
    Оспорван бил мача. До 116 минута включително 20-0 удара за испанците и 12-0 точни. Имат един блокиран 117 минута и един неточен 121 минута. Ако бяха спечелили щеше да е срам за футбола!

    20:29 20.07.2026

  • 5 Хохо Бохо

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "РЕАЛИСТ":

    Ти гледа ли мача? Испанците отвяха тея нагли инвалиди. Меси му се чу името на второто продължение. Пълни некадърници

    20:31 20.07.2026

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