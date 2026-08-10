Меган Маркъл почете принцеса Даяна с нейни бижута по време на вечер с принц Хари (СНИМКИ)

Меган Маркъл отдаде почит на покойната си свекърва принцеса Даяна по време на рядка публична поява с принц Хари в Канада. 45-годишната херцогиня на Съсекс носеше принадлежали на Даяна обеци с диаманти и сапфири на благотворителната гала по повод 40 години от дейността на David Foster Foundation.

Събитието се проведе на 7 август в Британска Колумбия. Меган Маркъл съчета историческите бижута с елегантна черна рокля с едно рамо на канадската модна марка Greta Constantine. Принц Хари беше облечен в класически черен смокинг и папийонка. Ден по-късно честванията продължиха с безплатен концерт във Victoria Inner Harbour.

Изборът на бижутата носеше и допълнителна символика заради мястото. Принцеса Даяна е носила същите обеци по време на посещение в Британска Колумбия през 1986 г. Меган Маркъл вече се е появявала с тях и при други важни случаи, включително по време на кралска обиколка през 2018 г. и при посещението си в Колумбия през 2024 г.

Сред гостите на юбилейната вечер бяха канадският музикален продуцент Дейвид Фостър, съпругата му, певицата и актриса Катрин Макфий, както и музикантите Адам Лавин и Джош Гробан. Фондацията на Дейвид Фостър подпомага канадски семейства с деца, нуждаещи се от животоспасяващи трансплантации.

Принц Хари и Меган Маркъл имат дългогодишно приятелство с Дейвид Фостър и Катрин Макфий. Фостър помогна на двойката да намери уединено място на остров Ванкувър в края на 2019 г., малко преди херцогът и херцогинята на Съсекс да се оттеглят като работещи членове на британското кралско семейство.

Връзката между двете семейства има и по-стари корени. Катрин Макфий разказа през 2020 г., че тя и Меган Маркъл са учили в Immaculate Heart в Лос Анджелис. По-голямата сестра на Макфий е била съученичка на бъдещата херцогиня, а самата Катрин е участвала с нея в училищни постановки. По думите на певицата Дейвид Фостър е изградил особено топли отношения с принц Хари.

Меган Маркъл неведнъж е включвала бижута на принцеса Даяна в публичните си визии. По време на посещението си в Нигерия през 2024 г. тя носеше фин златен синджир с диамантен кръст, който според People е принадлежал на Даяна и е бил подарен на Меган от принц Хари. Херцогинята притежава и други бижута, свързани с покойната принцеса, сред които аквамаринен пръстен и часовник Cartier. Два диаманта от личната колекция на Даяна са включени и в годежния пръстен на Меган Маркъл.

Самата Меган Маркъл говори открито за принцеса Даяна през април 2025 г. в подкаста на Джейми Кърн Лима. Водещата припомни думите на принц Хари, че съпругата му и майка му си приличат по „състраданието, емпатията, увереността и топлината“. На въпроса как приема това сравнение Меган отговори: „Красиво е. Иска ми се да я бях срещнала“.

Появата в Канада има лично значение и за самите Меган Маркъл и принц Хари. Херцогинята живя години в Торонто по време на снимките на сериала „Костюмари“, а именно в Канада двойката направи една от първите си големи публични появи заедно на Invictus Games през 2017 г.