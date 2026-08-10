Меган Маркъл почете принцеса Даяна с нейни бижута по време на вечер с принц Хари (СНИМКИ)

Меган Маркъл отдаде почит на покойната си свекърва принцеса Даяна по време на рядка публична поява с принц Хари в Канада. 45-годишната херцогиня на Съсекс носеше принадлежали на Даяна обеци с диаманти и сапфири на благотворителната гала по повод 40 години от дейността на David Foster Foundation.
Събитието се проведе на 7 август в Британска Колумбия. Меган Маркъл съчета историческите бижута с елегантна черна рокля с едно рамо на канадската модна марка Greta Constantine. Принц Хари беше облечен в класически черен смокинг и папийонка. Ден по-късно честванията продължиха с безплатен концерт във Victoria Inner Harbour.
Изборът на бижутата носеше и допълнителна символика заради мястото. Принцеса Даяна е носила същите обеци по време на посещение в Британска Колумбия през 1986 г. Меган Маркъл вече се е появявала с тях и при други важни случаи, включително по време на кралска обиколка през 2018 г. и при посещението си в Колумбия през 2024 г.
Сред гостите на юбилейната вечер бяха канадският музикален продуцент Дейвид Фостър, съпругата му, певицата и актриса Катрин Макфий, както и музикантите Адам Лавин и Джош Гробан. Фондацията на Дейвид Фостър подпомага канадски семейства с деца, нуждаещи се от животоспасяващи трансплантации.
Принц Хари и Меган Маркъл имат дългогодишно приятелство с Дейвид Фостър и Катрин Макфий. Фостър помогна на двойката да намери уединено място на остров Ванкувър в края на 2019 г., малко преди херцогът и херцогинята на Съсекс да се оттеглят като работещи членове на британското кралско семейство.
Връзката между двете семейства има и по-стари корени. Катрин Макфий разказа през 2020 г., че тя и Меган Маркъл са учили в Immaculate Heart в Лос Анджелис. По-голямата сестра на Макфий е била съученичка на бъдещата херцогиня, а самата Катрин е участвала с нея в училищни постановки. По думите на певицата Дейвид Фостър е изградил особено топли отношения с принц Хари.
Меган Маркъл неведнъж е включвала бижута на принцеса Даяна в публичните си визии. По време на посещението си в Нигерия през 2024 г. тя носеше фин златен синджир с диамантен кръст, който според People е принадлежал на Даяна и е бил подарен на Меган от принц Хари. Херцогинята притежава и други бижута, свързани с покойната принцеса, сред които аквамаринен пръстен и часовник Cartier. Два диаманта от личната колекция на Даяна са включени и в годежния пръстен на Меган Маркъл.
Самата Меган Маркъл говори открито за принцеса Даяна през април 2025 г. в подкаста на Джейми Кърн Лима. Водещата припомни думите на принц Хари, че съпругата му и майка му си приличат по „състраданието, емпатията, увереността и топлината“. На въпроса как приема това сравнение Меган отговори: „Красиво е. Иска ми се да я бях срещнала“.
Появата в Канада има лично значение и за самите Меган Маркъл и принц Хари. Херцогинята живя години в Торонто по време на снимките на сериала „Костюмари“, а именно в Канада двойката направи една от първите си големи публични появи заедно на Invictus Games през 2017 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Читател
15:00 10.08.2026
2 Анита туристическата агенция хайлайф
15:05 10.08.2026
3 Последния Софиянец
15:24 10.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Мнение
ЗАЩО В 21ВИ ВЕК ВСЕ ОЩЕ ИМА МОНАРХИИ???
НА КОЙ МУ ПУКА КАКВО КАЗАЛА/НАПРАВИЛА МЕГЪН МАРКЪЛ?!
КАКЪВ Е ТОЧНО ПРИНОСЪТ НА "КРАЛСКОТО СЕМЕЙСТВО" В ЖАЛКОБРИТАНИЯ?!
ОСВЕН РАЗБИРА СЕ "ГЕРОЙСТВАТА" НА ПРИНЦ АНДРЮ НА ОСТРОВА НА ЕПЩАЙН?!
МОМЕНТАЛНО БИХ ГИ ТИКНАЛ ПО ЗАТВОРИТЕ ТИЯ КРАЛСКИ "ВИСОЧЕСТВА", КОИТО ЖИВЕЯТ ОХОЛЕН ЖИВОТ НА ГЪРБА НА НАРОДИТЕ СИ, БЕЗ ДА СИ МРЪДНАТ ПРЪСТИТЕ ЗА ДА ПОДОБРЯТ ПОЛОЖЕНИЕТО В СТРАНАТА СИ?!
ТО НЕЩО СХОДНО Е И С БГ УПРАВЛЯВАЩИТЕ ПОЛИТИЦИ - КРАДАТ, ЯДАТ ПИЯТ ЗА СМЕТКА НА НАРОДА НИ, А НАСРЕЩА ВИЖДАМЕ САМО ЧУЖДОПОКЛОННО НАДУПЕНО ОТНОШЕНИЕ СПРЯМО ГОСПОДАРИТЕ ИМ! НИТО ВЕДНЪЖ НЕ КАЗАХА НЕ! ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ФАЩ ГИ ПОДИГРА ПУБЛИЧНО КАТО ЗАЯВИ, ЧЕ:
"ТЕ КАЗВАТ ДА ОЩЕ ПРЕДИ ДА СМЕ ЗАДАЛИ ВЪПРОС..."???!!!
КРАЙНО ВРЕМЕ Е ТОЯ НАШИЯТ НАРОД ДА СТАВА!!!
15:31 10.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.