Гави с благороден жест към Паредес: Не заслужава наказание

Испанският национал Гави застана в защита на Леандро Паредес след скандалните сцени, които белязаха края на финала на Световното първенство между Испания и Аржентина. Въпреки призивите аржентинският полузащитник да бъде наказан, футболистът на Барселона смята, че подобна санкция би била прекалена.

След победата на Испания с 1:0 след продължения, донесена от гола на Феран Торес, на терена избухна напрежение. По време на разправиите Паредес изблъска защитника Ерик Гарсия в областта на врата, а малко по-късно Тиаго Алмада повали Гави на земята. Докато испанецът се опитваше да се изправи, Паредес отново влезе в конфликт с него, което предизвика сериозни критики към аржентинеца.

Въпреки случилото се Гави отказа да поиска наказание за съперника си.

„Не мисля, че трябва да бъде наказан. Разбирам, че това не е добра гледка за децата, но футболът има и такава страна – по-физическа и по-агресивна“, заяви халфът пред “El Partidazo de COPE”.

Испанецът е убеден, че ако е имало основание за санкция, тя е трябвало да бъде наложена още по време на двубоя.

„Най-логичното беше, ако съдията е преценил, да му покаже червен картон още в мача и всичко да приключи дотам. В крайна сметка това също е част от футбола“, добави Гави.

Финалът между Испания и Аржентина бе белязан от множество остри единоборства и напрежение. Малко преди края на редовното време Енцо Фернандес беше изгонен с втори жълт картон след грубо нарушение срещу Пау Кубарси, а след последния съдийски сигнал емоциите окончателно ескалираха и доведоха до масово спречкване между футболистите на двата отбора.