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Контузени играчи са довели до промени в щаба на Левски

Контузени играчи са довели до промени в щаба на Левски

24 Юли, 2026 14:31 718 1

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Както е известно, още преди време там се появи още един негов колега - Д-р Петър Лозанов

Контузени играчи са довели до промени в щаба на Левски - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Контузиите, които се оказаха проблем за Левски още в края на миналото първенство, са довели до промени в лекарския щаб на тима. "Сините" са се разделили с д-р Митко Георгиев.

Както е известно, още преди време там се появи още един негов колега - Д-р Петър Лозанов. А сега д-р Георгиев се е оказал напълно излишен, след като шампионите не са били доволни от част от методите му на работа, съобщава "Мач Телеграф".

Липсата му обаче е компенсирана с присъствието на едно от най-известните имена сред спортните медици у нас - д-р Бисер Бочев. Той в момента се води съветник по медицинските въпроси на "Герена". Това не е първи негов престой в Левски. В миналото той бе и главен лекар на тима.


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  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    Не "контузените играчи", а контузиите на играчите са довели до промени❗

    14:33 24.07.2026

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