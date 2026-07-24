Контузени играчи са довели до промени в щаба на Левски

Контузиите, които се оказаха проблем за Левски още в края на миналото първенство, са довели до промени в лекарския щаб на тима. "Сините" са се разделили с д-р Митко Георгиев.

Както е известно, още преди време там се появи още един негов колега - Д-р Петър Лозанов. А сега д-р Георгиев се е оказал напълно излишен, след като шампионите не са били доволни от част от методите му на работа, съобщава "Мач Телеграф".

Липсата му обаче е компенсирана с присъствието на едно от най-известните имена сред спортните медици у нас - д-р Бисер Бочев. Той в момента се води съветник по медицинските въпроси на "Герена". Това не е първи негов престой в Левски. В миналото той бе и главен лекар на тима.