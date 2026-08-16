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Паскал Верлайн спечели драматично втората си титла във Формула Е

Паскал Верлайн спечели драматично втората си титла във Формула Е

16 Август, 2026 20:46 305 0

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Новият сезон във Формула Е трябва да започне през декември с две състезания в Джеда

Паскал Верлайн спечели драматично втората си титла във Формула Е - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Паскал Верлайн стана световен шампион във Формула Е за втори път в кариерата си след драматичен финал на сезон 2025/26 в Лондон. Германският пилот на Porsche успя да запази преднината си в крайното класиране въпреки контакт с прекия си конкурент Джейк Денис в заключителната част на състезанието, предава sportal.bg.

Верлайн стартира от трета позиция, докато Денис потегли едва 16-и и трябваше да навакса пасив от пет точки. Пилотът на Andretti обаче направи впечатляващо състезание и постепенно се придвижи напред, докато Верлайн започна да губи позиции. По-малко от десет обиколки преди финала Денис вече беше пред Верлайн на пистата и интригата за титлата се завърна с пълна сила.

Решаващият момент настъпи в 31-ата обиколка, когато двамата претенденти за шампионата се сблъскаха. След контакта Денис удари стената и трябваше да спре в бокса заради спукана гума. Верлайн също пострада, но успя да продължи със счупено предно крило.

В крайна сметка германецът завърши 15-и, а Денис остана 18-и. Това се оказа достатъчно за Верлайн да запази лидерската си позиция и да грабне шампионската титла. Така той се присъедини към Жан-Ерик Верн като едва вторият двукратен световен шампион във Формула Е. Първата титла на германеца дойде през сезон 2023/24, отново с Porsche.

Третият претендент за короната – Мич Евънс, имаше нужда от победа, за да запази шансовете си, но завърши четвърти и остана извън битката за първото място.

Победата в последното състезание от сезона отиде при Тейлър Барнард, който се превърна в най-младия победител в историята на Формула Е. За него успехът беше особено значим и заради факта, че това беше последното състезание за отбора DS. До Барнард на подиума се качиха пилотите на Mahindra Ник де Врийс и Едоардо Мортáра, които завършиха съответно втори и трети. Четвърти остана Евънс, а зоната на точките допълниха Себастиен Буеми, Ник Касиди, Верн, Пепе Марти, Оливър Роуланд и Норман Нато.

В крайното класиране Верлайн завърши първи със 169 точки, само с пет повече от Денис. Евънс остана трети със 160 пункта. С победата си в Лондон Барнард направи сериозен скок в шампионата и приключи сезона на 11-ото място с 68 точки.

Новият сезон във Формула Е трябва да започне през декември с две състезания в Джеда на 18 и 19 декември. Кампанията ще постави началото и на новата ера с болидите от четвърто поколение, които обещават по-висока скорост и различна технология.


Великобритания
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