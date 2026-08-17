Емануел Луканов: Искаха да ни убият, но на момчетата не им се умираше

Наставникът на Дунав Русе Емануел Луканов даде своето мнение след успеха с 2:1 над Локомотив Пловдив от петия кръг на efbet Лига.

"Искам да поздравя момчетата, те са главните виновници за този успех. Труден терен срещу силен противник. Без характер няма как да постигне победата, ние го показахме. Ако има проблеми вътре в отбора, няма как да се направи такъв обрат на този терен. Показахме характер и момчетата демонстрираха, че не искат да губят мача. Трябва да оправим някои неща, допускаме ранен гол и даваме инициативата на противника. Искаха да ни убият футболно, но на момчетата не им се умираше", заяви той.

"Променихме тактически нещата, вкарахме нападател, остър футболист отдясно. Поехме риск, защото бяхме дисбалансирани от тактическо естество, но направихме обрата и успяхме да го задържим", добави наставникът на Дунав.

"С тази програма посрещнахме четирите лидера, а сега имаме два мача на чужд терен, не знам по какъв начин, но имахме нужда от тези три точки. Дори да не загубим този мач, бавно и точка по точка да трупаме актив, който със сигурност ще ти помогне от психологическо естество и подготовката за следващия мач е съвсем по различен начин. Искам напрежението да остане и да играем така, както завършихме този мач. Аз гледам моя отбор. Проблемите в другите тимове нека те да си ги решават. В последната тренировка двама наши футболисти се сблъскаха, имаме липсващи. Всеки да си гледа собствените проблеми и да ги решава", завърши Емануел Луканов.