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Емануел Луканов: Искаха да ни убият, но на момчетата не им се умираше

Емануел Луканов: Искаха да ни убият, но на момчетата не им се умираше

17 Август, 2026 06:30 1 861 3

  • емануел луканов-
  • локомотив пловдив-
  • футбол-
  • дунав русе

Искам да поздравя момчетата, те са главните виновници за този успех

Емануел Луканов: Искаха да ни убият, но на момчетата не им се умираше - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Наставникът на Дунав Русе Емануел Луканов даде своето мнение след успеха с 2:1 над Локомотив Пловдив от петия кръг на efbet Лига.

"Искам да поздравя момчетата, те са главните виновници за този успех. Труден терен срещу силен противник. Без характер няма как да постигне победата, ние го показахме. Ако има проблеми вътре в отбора, няма как да се направи такъв обрат на този терен. Показахме характер и момчетата демонстрираха, че не искат да губят мача. Трябва да оправим някои неща, допускаме ранен гол и даваме инициативата на противника. Искаха да ни убият футболно, но на момчетата не им се умираше", заяви той.

"Променихме тактически нещата, вкарахме нападател, остър футболист отдясно. Поехме риск, защото бяхме дисбалансирани от тактическо естество, но направихме обрата и успяхме да го задържим", добави наставникът на Дунав.

"С тази програма посрещнахме четирите лидера, а сега имаме два мача на чужд терен, не знам по какъв начин, но имахме нужда от тези три точки. Дори да не загубим този мач, бавно и точка по точка да трупаме актив, който със сигурност ще ти помогне от психологическо естество и подготовката за следващия мач е съвсем по различен начин. Искам напрежението да остане и да играем така, както завършихме този мач. Аз гледам моя отбор. Проблемите в другите тимове нека те да си ги решават. В последната тренировка двама наши футболисти се сблъскаха, имаме липсващи. Всеки да си гледа собствените проблеми и да ги решава", завърши Емануел Луканов.


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  • 1 Тото

    4 0 Отговор
    Обръщалка. Тоя кво се прави на улав...

    06:42 17.08.2026

  • 2 Бай Хой

    0 0 Отговор
    Бай Луканов,отборите на колективните спортове са само от връзката и деца на спонсори ,за това великите ви постижения са на такова ниво....като ви гледам играта и тактиките махленския ,,отбор ,,които играехме на времето щяхме да сме републикански шампиони защото тогава се играеше всеки ден ,някой тръгнаха да ,,пробиват,,,ама .....тати няма пари да даде и до там !!!! Успех !!!

    07:31 17.08.2026

  • 3 Ъъъъ

    1 0 Отговор
    Крюшо е толкова закъсал, че ще има още много обръщалки!

    07:35 17.08.2026

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