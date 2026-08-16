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Ювентус удари на камък за Викарио

Ювентус удари на камък за Викарио

16 Август, 2026 20:18 373 0

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  • трансфер

Отново се насочи към Емилиано Мартинес

Ювентус удари на камък за Викарио - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Ювентус е получил отказ от Тотнъм за евентуалното привличане под наем на вратаря Гулиелмо Викарио (на снимката), съобщава италианското издание Gazzetta dello Sport. „Бианконерите“ продължават да търсят ново решение на вратарския пост, но първото им предложение за италианския национал не е удовлетворило лондонския клуб. Според информацията Тотнъм не е одобрил предложената схема, която предвижда временен трансфер без задължителна опция за закупуване. От английския клуб предпочитат да запазят по-голям контрол върху бъдещето на 29-годишния страж и не са склонни да приемат подобни условия.

Викарио има договор с Тотнъм и остава важна част от състава, като през 2025 година помогна на клуба да спечели Лига Европа. Въпреки интереса от Италия, към този момент не е ясно дали лондончани ще променят изискванията си, за да позволят на вратаря да премине в Ювентус.

Това кара ръководството на торинския гранд отново да насочи вниманието си към Емилиано Мартинес. Аржентинският национал от Астън Вила е сред основните цели на Ювентус, който търси опитен вратар с международен опит.

Астън Вила е готова да се раздели с Мартинес срещу около 10 милиона евро, но евентуалната сделка може да бъде усложнена от физическото състояние на футболиста. Аржентинецът има проблем с пръст на ръката и съществува вероятност да се наложи оперативна намеса.

За Ювентус това е важен детайл, тъй като клубът трябва да прецени не само трансферната цена, но и колко време вратарят би могъл да бъде извън терена. Въпреки това Мартинес остава сериозен вариант, особено след като първият опит за привличането на Викарио се оказа без успех.

Така трансферната битка за нов вратар на Ювентус продължава, като италианският гранд ще трябва да избере между нов опит за договорка с Тотнъм и активизиране на преговорите с Астън Вила за Мартинес.


Италия
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