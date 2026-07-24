Поставиха коефициент на Левски да спечели Шампионската лига

Левски е с коефициент 500.00 да спечели Шампионска лига, показва справка сред букмейкърски къщи. За разлика от “сините”, съперникът им във втория квалификационен кръг на ШЛ - Университатя (Крайова), не фигурира сред тимовете с шанс да спечелят най-комерсиалния европейски клубен турнир.

Припомняме, че ако българският първенец отстрани румънците, ще играе с победителя от двойката Омония Никозия - Кайрат в третия квалификационен кръг на ШЛ. Кипърският първенец е с коефициент 1000.00 за триумф в надпреварата, а казахстанците, по подобие на Университатя, не фигурират в този залог.