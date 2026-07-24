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Поставиха коефициент на Левски да спечели Шампионската лига

Поставиха коефициент на Левски да спечели Шампионската лига

24 Юли, 2026 15:00 830 5

  • левски-
  • футбол-
  • шампионска лига

“Сините” са с по-добри шансове от доста отбори

Поставиха коефициент на Левски да спечели Шампионската лига - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски е с коефициент 500.00 да спечели Шампионска лига, показва справка сред букмейкърски къщи. За разлика от “сините”, съперникът им във втория квалификационен кръг на ШЛ - Университатя (Крайова), не фигурира сред тимовете с шанс да спечелят най-комерсиалния европейски клубен турнир.

Припомняме, че ако българският първенец отстрани румънците, ще играе с победителя от двойката Омония Никозия - Кайрат в третия квалификационен кръг на ШЛ. Кипърският първенец е с коефициент 1000.00 за триумф в надпреварата, а казахстанците, по подобие на Университатя, не фигурират в този залог.


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    Ей са им слагам 100тарка и ще си свиркам до финала...

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  • 2 И Киев е Руски

    4 7 Отговор
    А колко е коефициента да не спечели ШЛ?

    15:06 24.07.2026

  • 3 Гришата съм

    4 6 Отговор
    е са Левски ша купи 14 мача и става
    шампион
    ама само Реал Мадрид да не купи 12

    Коментиран от #5

    15:08 24.07.2026

  • 4 Пхахахаха

    4 7 Отговор
    Тоя коефициент гондзю ли го измисли? Той не познава цифрите.

    15:09 24.07.2026

  • 5 Гришата съм

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гришата съм":

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