Поставиха коефициент на Левски да спечели Шампионската лига

Левски е с коефициент 500.00 да спечели Шампионска лига, показва справка сред букмейкърски къщи. За разлика от “сините”, съперникът им във втория квалификационен кръг на ШЛ - Университатя (Крайова), не фигурира сред тимовете с шанс да спечелят най-комерсиалния европейски клубен турнир.
Припомняме, че ако българският първенец отстрани румънците, ще играе с победителя от двойката Омония Никозия - Кайрат в третия квалификационен кръг на ШЛ. Кипърският първенец е с коефициент 1000.00 за триумф в надпреварата, а казахстанците, по подобие на Университатя, не фигурират в този залог.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Реалист
15:04 24.07.2026
2 И Киев е Руски
15:06 24.07.2026
3 Гришата съм
шампион
ама само Реал Мадрид да не купи 12
Коментиран от #5
15:08 24.07.2026
4 Пхахахаха
15:09 24.07.2026
5 Гришата съм
До коментар #3 от "Гришата съм":Как ме е яд, че фалирах ЦСКА преди 10 години! Дори и с променено име, в цяла Европа знаят, че това е ловешкия Литекс и обиждат верните ни фенове-припoзнавачи...
15:57 24.07.2026