Клоп официално е новият селекционер на Германия

Вече е официално! Германският футболен съюз обяви, че Юрген Клоп е новият селекционер на Бундестима. Той заменя Юлиан Нагелсман, който си тръгна заради елиминирането на Германия на осминафиналите на Световното първенство след загуба от Парагвай след дузпи.

Клоп, който работеше като ръководител на футболния отдел в "Ред Бул", след като напусна Ливърпул през 2024 г., подписа договор с Маншафта до 2030 г.

Любимецът на "Дъ Коп" имаше договор с "Ред Бул" до 2029 г., заради което от ГФС са платили милионна неустойка.

Дебютът на Клоп начело на Германия ще се състои на 24 септември, когато Бундестима ще се изправи срещу Холандия в Лигата на нациите.

В щаба на Клоп влизат асистентите Петер Кравиц, Пепийн Лайндерс и Свен Бендер.

🇩🇪 Jürgen Klopp is officially presented as Germany's new head coach pic.twitter.com/CxSzdFh4yq — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 24, 2026