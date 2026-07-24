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Бреел Емболо желан от клубове във Висшата лига, Серия А и Америка

Бреел Емболо желан от клубове във Висшата лига, Серия А и Америка

24 Юли, 2026 18:03 400 0

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Швейцарският национал е желан от Хъл Сити и Ипсуич

Бреел Емболо желан от клубове във Висшата лига, Серия А и Америка - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След като изведе националния отбор на Швейцария до исторически четвъртфинал на Световното първенство – нещо, което страната не бе постигала от повече от седем десетилетия – Бреел Емболо се превърна в едно от най-горещите имена на европейския футболен пазар. Макар и да не успя да блесне в решителния сблъсък срещу Аржентина, където бе изгонен с червен картон, нападателят с камерунски корени остави ярка следа с две попадения и две асистенции по време на Мондиала.

В момента 29-годишният таран носи екипа на Рен, където през изминалия сезон демонстрира головия си нюх с 10 попадения и 3 асистенции. Представянето му във френската Лига 1 не остана незабелязано и предизвика истинска лавина от интерес сред клубовете на Стария континент.

Сред най-настоятелните кандидати за подписа на Емболо се открояват новите членове на Висшата лига – Хъл Сити и Ипсуич. И двата тима са готови да влязат в ожесточена надпревара за швейцарския национал, който самият изразява желание да заиграе на английска земя.

Интерес има и от италиански клубове от Серия А и американския Атланта Юнайтед, но Емболо е категоричен в намерението си да се докаже във Висшата лига и да помогне на някой от новаците да се утвърди сред най-добрите.

Очаква се развръзката около бъдещето на Бреел Емболо да настъпи в следващите седмици. Според последните информации, Хъл Сити и Ипсуич са готови да наддават до последно, за да привлекат бившия нападател на Монако в редиците си.


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