Атлетико Мадрид привлича Канг-Ин Ли от ПСЖ срещу 40 милиона евро

Атлетико Мадрид е на път да привлече южнокорейския национал Канг-Ин Ли от Пари Сен Жермен. След интензивни преговори, всички детайли по договора вече са уточнени, като остава единствено официалното подписване, за да бъде трансферът финализиран.

Въпреки че феновете на "дюшекчиите" тръпнат в очакване, обявяването на сделката се забави заради административни формалности, свързани с напускането на Ли от френския гранд. След като националният отбор на Корея приключи участието си на Световното първенство, а самият футболист се възползва от кратка почивка, сега той е готов да започне ново предизвикателство в Ла Лига.

Сделката между Атлетико и ПСЖ възлиза на внушителните 40 милиона евро, като в тази сума са включени и различни бонуси. По правилата на ФИФА за солидарност, част от трансферната сума ще бъде разпределена между клубовете, в които Канг-Ин Ли е израснал като юноша. Така Майорка ще получи 1,5% от сумата, а Валенсия – цели 3,5%, което се равнява на около 1,4 милиона евро за испанския клуб.

Канг-Ин Ли вече е на път към испанската столица, където ще се включи в предсезонната подготовка под ръководството на Диего Симеоне. Очаква се той да наследи легендарната фланелка с номер 7, носена доскоро от Антоан Гризман – символ на големи очаквания и отговорност.