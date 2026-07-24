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Хулио Веласкес с ласкави думи за Любослав Пенев

Хулио Веласкес с ласкави думи за Любослав Пенев

24 Юли, 2026 19:36 612 1

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Наставникът на Левски говори преди мача с Локомотив София утре

Хулио Веласкес с ласкави думи за Любослав Пенев - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на футболния Левски - Хулио Веласкес, заяви че очаква двубой срещу труден съперник, на пресконференцията преди мача с Локомотив София. Двубоят от 2-ия кръг на Първа лига е в събота, 25 юли от 21:15 часа на стадион „Локомотив“.

„Вероятно ще има играчи, които ще се завърнат след контузия, но ще изчакаме, за да видим кои ще вземат участие. Отдава се прекалено голямо значение на това, че се играят два мача на седмица. Това е нормален цикъл. Трябва по-нормално да се говори. Вече всичко е тотално различно. Основната умора е в главата. Ако постоянно повтаряме, че се уморяваме от два мача на седмица, накрая ще си повярваш и наистина ще си уморен. В колкото повече турнири играеш, толкова по-добре сме си свършили работата“, започна наставникът на шампионите.

„Локомотив“ е труден противник. Да видим на какъв терен ще изиграем мача. Трябва да се адаптираме към него без никакви извинения. Излизаме срещу отбор, който ще се опита да си спечели мача у дома“, добави Веласкес.

Той отговори и на въпрос свързан със старши треньора на „железничарите“ Любослав Пенев: „Мога да отлича периода, който Пенев имаше в Испания. Той остави изключителна следа като играч в отбори като „Валенсия“, „Атлетико“ (Мадрид), „Селта“, „Компостела“. За мен той е пример за силен дух и жажда за живот. Щастлив съм да видя такива хора с подобен характер. Пожелавам му всичко най-добро. Утре ще се опитам да спечеля срещу него“.

„Фен съм на „Левски“. Привърженик съм на отбора, който тренирам“, добави още испанския специалист.

„Както ме познавате, не казвам кой ще играе и кой не. Имам респект към всички процеси в отбора. Трябва да се адаптираме към новото правило за футболист до 23 години. Не съм аз човекът, който да дава мнение и оценка на правилото“, сподели Веласкес.

„Винаги ще се опитваме да играем все по-добре. Утре е различен мач, но ние ще се опитаме да играем добре и да спечелим този мач. Имаме респект към съперника, който ще се опита да ни затрудни“, завърши Хулио Веласкес.


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  • 1 Липса на респект от улио

    0 0 Отговор
    Любо все пак е шампион,носител на купата и голмайстор в ла лига,не е редно анонимник като Хулио да дрънка подобни глупости,Насо обецата да му обясни кой е Ел голеадоре

    21:06 24.07.2026

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