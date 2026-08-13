Новини
Спорт »
Световен футбол »
Левски се затваря за АЕК Атина в Шампионската лига

Левски се затваря за АЕК Атина в Шампионската лига

13 Август, 2026 20:00 877 1

  • левски-
  • плейоф-
  • подготовка-
  • аек-
  • шампионска лига

„Сините“ крият тактиката с три закрити тренировки, докато изкуственият интелект определя гърците за абсолютен фаворит преди сблъсъка в София

Левски се затваря за АЕК Атина в Шампионската лига - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Шампионът ПФК „Левски“ София започва решителната си подготовка за историческия плейофен сблъсък за влизане в груповата фаза на Шампионската лига.

Воденият от Хулио Веласкес тим е разработил строг график, който цели максимална секретност преди домакинството срещу гръцкия първенец ФК АЕК Атина на 18 август (вторник) от 22:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

Football24.bg първа разкри пълната програма на „сините“. До заветния мач Левски ще проведе общо четири занимания, като се залага на пълна тактическа изолация. Графикът по дни изглежда по следния начин:

  • 14 август (петък) от 11:00 часа: Единствената изцяло открита тренировка за фенове и медии на стадион „Георги Аспарухов“.
  • 15 август (събота) от 11:00 часа: Закрито тактическо занимание на „Герена“.
  • 16 август (неделя) от 11:00 часа: Втора закрита тренировка за избистряне на стартовия състав.
  • 17 август (понеделник): Официална закрита тренировка преди мача, съчетана с пресконференция на Веласкес.

След като елиминираха последователно Борац Баня Лука, Университатя Крайова и последно Кайрат Алмати, „сините“ поискаха и получиха официално отлагане на шампионатния си мач срещу Славия в Първа лига. Това им осигурява пълен фокус и физическо възстановяване.

Статистиката и прогнозите дават предимство на АЕК Атина

Въпреки ентусиазма на „Герена“ и силната форма на бразилското крило Рейналдо, реалността според математическите модели е сурова. Както съобщава Sportal.bg, съвременните алгоритми за изкуствен интелект определят Левски като явен аутсайдер в дуела. Шансовете на българския тим за класиране в същинската фаза на Шампионската лига се оценяват на едва 28%, което превръща АЕК Атина в твърд фаворит – дори за първия мач насред София.

Гръцкият гранд наскоро претърпя разочарование, губейки финала за Суперкупата на Гърция от ОФИ Крит след дузпи, но това само ще амбицира селекцията им, подсилена с класни попълнения като Ловро Майер от Волфсбург.

Залогът за Левски е огромен. „Сините“ вече си гарантираха участие в груповата фаза на Лига Европа и минимум 10 милиона евро от УЕФА. Евентуален успех над АЕК Атина обаче ще удвои тези приходи до близо 20 милиона евро и ще върне отбора в най-комерсиалния турнир за първи път от 2006 година насам.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    1 0 Отговор
    АЕК със сигурност ще смачка ЛеФски

    20:56 13.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове