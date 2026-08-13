Левски се затваря за АЕК Атина в Шампионската лига

Шампионът ПФК „Левски“ София започва решителната си подготовка за историческия плейофен сблъсък за влизане в груповата фаза на Шампионската лига.

Воденият от Хулио Веласкес тим е разработил строг график, който цели максимална секретност преди домакинството срещу гръцкия първенец ФК АЕК Атина на 18 август (вторник) от 22:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

Football24.bg първа разкри пълната програма на „сините“. До заветния мач Левски ще проведе общо четири занимания, като се залага на пълна тактическа изолация. Графикът по дни изглежда по следния начин:

14 август (петък) от 11:00 часа: Единствената изцяло открита тренировка за фенове и медии на стадион „Георги Аспарухов“.

15 август (събота) от 11:00 часа: Закрито тактическо занимание на „Герена“.

16 август (неделя) от 11:00 часа: Втора закрита тренировка за избистряне на стартовия състав.

17 август (понеделник): Официална закрита тренировка преди мача, съчетана с пресконференция на Веласкес.

След като елиминираха последователно Борац Баня Лука, Университатя Крайова и последно Кайрат Алмати, „сините“ поискаха и получиха официално отлагане на шампионатния си мач срещу Славия в Първа лига. Това им осигурява пълен фокус и физическо възстановяване.

Статистиката и прогнозите дават предимство на АЕК Атина

Въпреки ентусиазма на „Герена“ и силната форма на бразилското крило Рейналдо, реалността според математическите модели е сурова. Както съобщава Sportal.bg, съвременните алгоритми за изкуствен интелект определят Левски като явен аутсайдер в дуела. Шансовете на българския тим за класиране в същинската фаза на Шампионската лига се оценяват на едва 28%, което превръща АЕК Атина в твърд фаворит – дори за първия мач насред София.

Гръцкият гранд наскоро претърпя разочарование, губейки финала за Суперкупата на Гърция от ОФИ Крит след дузпи, но това само ще амбицира селекцията им, подсилена с класни попълнения като Ловро Майер от Волфсбург.

Залогът за Левски е огромен. „Сините“ вече си гарантираха участие в груповата фаза на Лига Европа и минимум 10 милиона евро от УЕФА. Евентуален успех над АЕК Атина обаче ще удвои тези приходи до близо 20 милиона евро и ще върне отбора в най-комерсиалния турнир за първи път от 2006 година насам.