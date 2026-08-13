Интер договори наследника на Дъмфрис: идва от Тотнъм

Интер постигна договорка с Тотнъм за трансфера на Джед Спенс.

Английският краен защитник ще бъде наследникът на Дензъл Дъмфрис, който премина в Реал Мадрид, пише “Sport Mediaset”. Сделката е на стойност 30 млн. евро плюс 2 млн. евро бонуси, като Интер вече е задействал необходимите процедури.

Спенс се очаква да пристигне в Милано утре, за да премине медицински прегледи и да финализира трансфера си. 25-годишният англичанин е изпреварил Диаби в плановете на Интер за позицията. Саудитският Ал-Итихад също е имал интерес към Спенс, но офертата от 20 млн. евро плюс Алесандро Аслани не е била приета.

Интер обаче може да има нужда от подсилване и по левия фланг при евентуална раздяла с Луис Енрике, към когото има интерес от Рома.

„Нерадзурите“ искат около 30 млн. евро, докато сделката може да бъде договорена за 27 млн. Сред вариантите за заместник на бразилеца е Малик Фофана от Лион. 20-годишният белгиец е следен още от Тотнъм и Рома, но Интер все още не е отправил конкретна оферта и изчаква развитието около Луис Енрике.