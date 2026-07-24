Берое стартира с победа във Втора лига – Испанският магьосник Ферер блести срещу Хебър

Берое Стара Загора надделя над Хебър Пазарджик с 2:1 в първия кръг от новия сезон на Втора лига. Главният герой на вечерта безспорно бе испанският нападател Исмаел Ферер, който с две попадения донесе ценните три точки на домакините.

В 25-ата минута феновете на Берое имаха повод за радост. След изпълнение на ъглов удар, Исмаел Ферер демонстрира завидна техника и с ефектен удар от въздуха изпрати топката неспасяемо в десния ъгъл на вратата – 1:0 за заралии. Вратарят на Хебър остана безпомощен пред майсторството на испанеца.

Гостите от Пазарджик не се предадоха и в 59-ата минута бяха на косъм от изравняване. Редон Роймар отправи опасен диагонален шут, но топката срещна страничната греда и резултатът остана непроменен. Само миг по-късно обаче, Хебър все пак стигна до гол – Иван Тилев се възползва от отлично подаване, преодоля вратаря Артур Мота и възстанови равенството – 1:1.

Седем минути след изравнителния гол, Берое отново пое инициативата. Стилян Русинов изведе с прецизен пас Исмаел Ферер, който с хладнокръвие реализира второто си попадение в мача – 2:1 за домакините. Испанецът се превърна в истински кошмар за защитата на Хебър.

В 72-рата минута Хебър бе на прага да изравни за втори път, но съдбата отново се усмихна на Берое. Денислав Александров отправи мощен удар към далечния ъгъл, ала топката се отби в страничния стълб и резултатът остана непроменен.

С този успех Берое демонстрира амбиции за силно представяне във Втора лига, а испанският нападател Исмаел Ферер даде сериозна заявка да бъде водеща фигура през новия сезон.