Новини
Спорт »
Бг футбол »
Берое стартира с победа във Втора лига – Испанският магьосник Ферер блести срещу Хебър

Берое стартира с победа във Втора лига – Испанският магьосник Ферер блести срещу Хебър

24 Юли, 2026 20:56 626 1

  • берое-
  • хебър-
  • втора лига-
  • исмаел ферер-
  • футбол-
  • стара загора-
  • победа-
  • испански нападател-
  • резултат-
  • спортни новини

Силно начало за заралии: Испанският нападател изведе Берое до победа

Берое стартира с победа във Втора лига – Испанският магьосник Ферер блести срещу Хебър - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Берое Стара Загора надделя над Хебър Пазарджик с 2:1 в първия кръг от новия сезон на Втора лига. Главният герой на вечерта безспорно бе испанският нападател Исмаел Ферер, който с две попадения донесе ценните три точки на домакините.

В 25-ата минута феновете на Берое имаха повод за радост. След изпълнение на ъглов удар, Исмаел Ферер демонстрира завидна техника и с ефектен удар от въздуха изпрати топката неспасяемо в десния ъгъл на вратата – 1:0 за заралии. Вратарят на Хебър остана безпомощен пред майсторството на испанеца.

Гостите от Пазарджик не се предадоха и в 59-ата минута бяха на косъм от изравняване. Редон Роймар отправи опасен диагонален шут, но топката срещна страничната греда и резултатът остана непроменен. Само миг по-късно обаче, Хебър все пак стигна до гол – Иван Тилев се възползва от отлично подаване, преодоля вратаря Артур Мота и възстанови равенството – 1:1.

Седем минути след изравнителния гол, Берое отново пое инициативата. Стилян Русинов изведе с прецизен пас Исмаел Ферер, който с хладнокръвие реализира второто си попадение в мача – 2:1 за домакините. Испанецът се превърна в истински кошмар за защитата на Хебър.

В 72-рата минута Хебър бе на прага да изравни за втори път, но съдбата отново се усмихна на Берое. Денислав Александров отправи мощен удар към далечния ъгъл, ала топката се отби в страничния стълб и резултатът остана непроменен.

С този успех Берое демонстрира амбиции за силно представяне във Втора лига, а испанският нападател Исмаел Ферер даде сериозна заявка да бъде водеща фигура през новия сезон.


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове