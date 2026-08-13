Официално: Обявиха мощния щаб на Зинедин Зидан

Френската футболна федерация (FFF) обяви официално пълния състав на треньорския щаб, с който новият селекционер Зинедин Зидан ще ръководи националния отбор на Франция. Голямата изненада и най-ярко име в списъка е легендарният вратар и световен шампион от 1998 г. Фабиен Бартез, който поема грижата за подготвянето на френските стражове.

Новината бе потвърдена от президента на централата Филип Диало по предложение на самия Зидан, броени седмици след като „Зизу“ наследи Дидие Дешан начело на двукратните световни първенци. Това съобщиха авторитетни спортни медии като френския ежедневник L'Équipe и официалният информационен бюлетин на Френската футболна федерация.

Вярната дясна ръка от Мадрид и тактическият екип

Зинедин Зидан залага на изпитани имена, с които постигна историческите три поредни триумфа в Шампионската лига начело на Реал Мадрид. Първи асистент на Зизу очаквано ще бъде френският специалист Давид Бетони, който е негова вярна дясна ръка още от периода им в Реал Мадрид Кастия. Втори помощник-треньор става Хамиду Мсаиди, който също отлично познава методите на работа на легендарния номер 10.

Към щаба се присъединява и Грегори Дюпон в ролята на съветник по стратегията и спортното представяне. Дюпон има сериозна визитка, тъй като отговаряше за кондиционната подготовка на Франция по време на златния Мондиал 2018 в Русия, а след това работи със Зидан и на „Сантиаго Бернабеу“.

Пълната структура на техническия и аналитичен екип включва:

Давид Бетони – първи помощник-треньор

– първи помощник-треньор Хамиду Мсаиди – асистент

– асистент Фабиен Бартез – треньор на вратарите

– треньор на вратарите Грегори Дюпон – съветник по стратегия и представяне

– съветник по стратегия и представяне Стефан Планк – скаут и технически наблюдател

– скаут и технически наблюдател Фарид Табе – асистент и видеоанализатор

– асистент и видеоанализатор Клеман Ибер – асистент-видеоанализатор

Пълна реорганизация и в медицинския щаб

Сериозни промени настъпват и в медицинския отдел на „петлите“. Дългогодишният лекар Франк льо Гал се оттегля от поста си, а неговото място се заема от известния специалист по спортна медицина от Марсилия д-р Ерве Коладо. Любопитното е, че в екипа от физиотерапевти и остеопати се завръща Филип Боаксел – човекът, който се грижеше за възстановяването на френските национали по време на паметното Световно първенство през 1998 г.

Мениджър на отбора, отговарящ за оперативната дейност, ще бъде Лоран Жорж, а логистиката и сигурността остават в ръцете на доказания професионалист Мохамед Санхаджи.

Кога е официалният дебют на Зидан?

Пълният състав от 23-ма души, включващ административния персонал и допълнителните сътрудници, ще бъде официално представен пред медиите в началото на септември 2026 г. Големият дебют на Зинедин Зидан на треньорската скамейка на Франция ще бъде на 25 септември 2026 г., когато „петлите“ гостуват на Турция в мач от турнира Лига на нациите на УЕФА.