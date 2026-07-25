Лудогорец се раздели с Пипа

Лудогорец (Разград) прекрати договора на испанския защитник Гонсало Авила-Пипа, който така и не успя да си спечели място в тима, а той като свободен агент подписа договор със Сабадел – новак в Сегунда дивисион, предава БТА. Новият клуб на бранителя обяви на страницата си, че са постигнали споразумение играчът да се присъедини към отбора на Сабадел до 2027-а година.

28-годишният десен бек има богата кариера в международния футбол - играл е в европейски турнири, както и в първа и втора дивизия на Испания. Новото попълнение може да играе и като халф-бек в система 3-5-2.

По време на престоя си в Разград той записа едва 19 мача за първия тим и 20 за втория с един гол пристигайки от Олимпиакос на 1-и февруари 2023-а година. В това време е бил преотстъпван в Уест Бромич в Англия, както и в испанския втородивизионен Бургос. Другите му стъпки в кариерата са Хъдърсфилд, Олимпиакос, както и испанските Еспаньол и Химнастик Тарагона.

Сабадел се завърна в Сегунда дивисион чрез плейофи за първи път от 10 години насам.