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Лудогорец се раздели с Пипа

Лудогорец се раздели с Пипа

25 Юли, 2026 08:50 680 0

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Защитникът се връща в Испания

Лудогорец се раздели с Пипа - 1
Снимка: ПФК &quot;Лудогорец&quot;
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Лудогорец (Разград) прекрати договора на испанския защитник Гонсало Авила-Пипа, който така и не успя да си спечели място в тима, а той като свободен агент подписа договор със Сабадел – новак в Сегунда дивисион, предава БТА. Новият клуб на бранителя обяви на страницата си, че са постигнали споразумение играчът да се присъедини към отбора на Сабадел до 2027-а година.

28-годишният десен бек има богата кариера в международния футбол - играл е в европейски турнири, както и в първа и втора дивизия на Испания. Новото попълнение може да играе и като халф-бек в система 3-5-2.

По време на престоя си в Разград той записа едва 19 мача за първия тим и 20 за втория с един гол пристигайки от Олимпиакос на 1-и февруари 2023-а година. В това време е бил преотстъпван в Уест Бромич в Англия, както и в испанския втородивизионен Бургос. Другите му стъпки в кариерата са Хъдърсфилд, Олимпиакос, както и испанските Еспаньол и Химнастик Тарагона.

Сабадел се завърна в Сегунда дивисион чрез плейофи за първи път от 10 години насам.


България
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