Васил Терзиев призова БНТ за пълна прозрачност за избора на домакин на Евровизия 2027

София ще подкрепи Бургас с всичко необходимо, но обществото има право да знае критериите, оценките и експертите, взели решението

Кметът на София Васил Терзиев призова Българската национална телевизия да публикува пълната информация за процедурата, по която Бургас беше избран пред София за домакин на песенния конкурс „Евровизия 2027“ – критериите за оценяване, резултатите на двата града по тях и експертите, участвали във вземането на решението.

„Призоваваме БНТ и екипа, който е определил домакина, за пълна прозрачност. Не мисля, че е някаква национална тайна да се каже какви са били критериите, къде Бургас е бил по-добър и кои са били експертите, участвали в тази комисия. Това е най-нормалното нещо – да разберем защо и как е взето това решение“, заяви Терзиев пред журналисти.

Кметът подчерта, че Столичната община не разполага с оценките на софийската кандидатура и не е виждала предложението на Бургас, поради което не е коректно да спекулира с причините за крайния резултат.

„Трудно е да коментираме, когато не знаем как сме били оценени по който и да било от критериите. Ние нямаме проблем да споделим нашата кандидатура, но нямаме право да го направим. Най-редно е въпросите защо София не е избрана да бъдат отправени към националния организатор – БНТ“, каза Терзиев.

Той заяви, че София е изпълнила поставените изисквания и определи столицата като най-подготвения български град за домакинство на събитие от подобен мащаб. Кандидатурата на Столичната община е близо 200 страници и включва цялостна организация на конкурса – от залата, транспорта и настаняването до сигурността, доброволците и съпътстващата градска програма.

„Това не е атака срещу Бургас. И не е опит да оспорваме правото му да бъде домакин. Прозрачността не пречи на успеха. Напротив – тя създава доверие“, каза Терзиев. “Нека разберем защо и как. След това всички ще приемем решението“

„Най-важното е как България ще се представи“.

Независимо от въпросите около процедурата, кметът беше категоричен, че София ще подкрепи Бургас и че домакинството трябва да бъде възприемано като национална възможност, а не като съревнование между двата града.

“Можем да превърнем следващите месеци в поредния български казан в ада, или можем този път да направим обратното. Дара ни даде невероятен шанс стотици милиони хора да гледат към България. Това вече е много по-голямо от състезанието между два града,” заяви Терзиев.

“Готови сме да помогнем на Бургас с опит, експертиза, контакти и всичко друго, с което можем да бъдем полезни, за да останат гостите възхитени от България.”

Той подчерта, че България трябва максимално да се възползва от тази възможност и Евровизия да се превърне в празник не само за града домакин.

“София ще бъде част от този празник.”

За много хора София ще бъде отправна точка към Бургас. За други - финална дестинация. А за гостите и за софиянци това трябва да бъде седмица, в която градът живее с Евровизия - на площади, сцени, в квартали и публични пространства.

Част от разработените за кандидатурата на София идеи могат да бъдат използвани именно за тази програма, така че международните гости, които преминат през столицата, както и жителите на града да бъдат част от атмосферата на конкурса.

Кметът сравни възможността с домакинството на Giro d’Italia и подчерта, че крайният критерий за успех трябва да бъде образът, който България ще остави след себе си.

„След години хората няма да си спомнят нито една администрация. Ще си спомнят България – с какво я свързват, били ли са тук и дали тя е станала част от техния живот. Това трябва да бъде нашата обща цел“, заяви Васил Терзиев.

„Абсолютно ще подкрепим Бургас с всичко необходимо. Но нека разберем защо и как е направен изборът. Пълната прозрачност е най-нормалното нещо.“