Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Васил Терзиев призова БНТ за пълна прозрачност за избора на домакин на Евровизия 2027

Васил Терзиев призова БНТ за пълна прозрачност за избора на домакин на Евровизия 2027

15 Август, 2026 14:17 647 28

  • васил терзиев-
  • евровизия-
  • софия-
  • кмет-
  • бургас

Това не е атака срещу Бургас. Прозрачността не пречи на успеха. Напротив - тя създава доверие

Васил Терзиев призова БНТ за пълна прозрачност за избора на домакин на Евровизия 2027 - 1
Снимка: Столична община
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

София ще подкрепи Бургас с всичко необходимо, но обществото има право да знае критериите, оценките и експертите, взели решението

Кметът на София Васил Терзиев призова Българската национална телевизия да публикува пълната информация за процедурата, по която Бургас беше избран пред София за домакин на песенния конкурс „Евровизия 2027“ – критериите за оценяване, резултатите на двата града по тях и експертите, участвали във вземането на решението.

„Призоваваме БНТ и екипа, който е определил домакина, за пълна прозрачност. Не мисля, че е някаква национална тайна да се каже какви са били критериите, къде Бургас е бил по-добър и кои са били експертите, участвали в тази комисия. Това е най-нормалното нещо – да разберем защо и как е взето това решение“, заяви Терзиев пред журналисти.

Кметът подчерта, че Столичната община не разполага с оценките на софийската кандидатура и не е виждала предложението на Бургас, поради което не е коректно да спекулира с причините за крайния резултат.

„Трудно е да коментираме, когато не знаем как сме били оценени по който и да било от критериите. Ние нямаме проблем да споделим нашата кандидатура, но нямаме право да го направим. Най-редно е въпросите защо София не е избрана да бъдат отправени към националния организатор – БНТ“, каза Терзиев.

Той заяви, че София е изпълнила поставените изисквания и определи столицата като най-подготвения български град за домакинство на събитие от подобен мащаб. Кандидатурата на Столичната община е близо 200 страници и включва цялостна организация на конкурса – от залата, транспорта и настаняването до сигурността, доброволците и съпътстващата градска програма.

„Това не е атака срещу Бургас. И не е опит да оспорваме правото му да бъде домакин. Прозрачността не пречи на успеха. Напротив – тя създава доверие“, каза Терзиев. “Нека разберем защо и как. След това всички ще приемем решението“

Най-важното е как България ще се представи“.

Независимо от въпросите около процедурата, кметът беше категоричен, че София ще подкрепи Бургас и че домакинството трябва да бъде възприемано като национална възможност, а не като съревнование между двата града.

“Можем да превърнем следващите месеци в поредния български казан в ада, или можем този път да направим обратното. Дара ни даде невероятен шанс стотици милиони хора да гледат към България. Това вече е много по-голямо от състезанието между два града,” заяви Терзиев.

“Готови сме да помогнем на Бургас с опит, експертиза, контакти и всичко друго, с което можем да бъдем полезни, за да останат гостите възхитени от България.”

Той подчерта, че България трябва максимално да се възползва от тази възможност и Евровизия да се превърне в празник не само за града домакин.

“София ще бъде част от този празник.”

За много хора София ще бъде отправна точка към Бургас. За други - финална дестинация. А за гостите и за софиянци това трябва да бъде седмица, в която градът живее с Евровизия - на площади, сцени, в квартали и публични пространства.

Част от разработените за кандидатурата на София идеи могат да бъдат използвани именно за тази програма, така че международните гости, които преминат през столицата, както и жителите на града да бъдат част от атмосферата на конкурса.

Кметът сравни възможността с домакинството на Giro d’Italia и подчерта, че крайният критерий за успех трябва да бъде образът, който България ще остави след себе си.

„След години хората няма да си спомнят нито една администрация. Ще си спомнят България – с какво я свързват, били ли са тук и дали тя е станала част от техния живот. Това трябва да бъде нашата обща цел“, заяви Васил Терзиев.

Абсолютно ще подкрепим Бургас с всичко необходимо. Но нека разберем защо и как е направен изборът. Пълната прозрачност е най-нормалното нещо.“


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    1 15 Отговор
    От къде Мунчо е купил чисто нова Шкода за 8000 ойро 🤨

    Коментиран от #24

    14:19 15.08.2026

  • 2 Потенциален гост

    21 1 Отговор
    Хич не ми се чистятбоклуци, Васе !

    14:20 15.08.2026

  • 3 Фервя

    3 16 Отговор
    Много хора обичат да се въргалят по локвите и да лежат на пясъка като свинете, затова избраха и Бургас.

    14:20 15.08.2026

  • 4 Сатана Z

    26 4 Отговор
    В София се провеждат всяка година ГЕЙ паради ,но никой от големите градове на България не предявява претенции към това сборище ,което е по сърце на кмета Васко ДС

    14:21 15.08.2026

  • 5 Къде е Бургас ?

    16 1 Отговор
    И за БНТ. Ти какво общо имаш?

    14:21 15.08.2026

  • 6 322

    19 0 Отговор
    В пълна прозрачност му лъсва металния дефицит.

    14:22 15.08.2026

  • 7 322

    12 1 Отговор
    менталния

    14:23 15.08.2026

  • 8 Последния Софиянец

    23 1 Отговор
    Вече трябваше да е подал оставка.

    14:23 15.08.2026

  • 9 Васко Т.

    24 1 Отговор
    Готови сме да помогнем на Бургас , най-вече с опит в почистването и повишаване цените на паркирането !

    14:24 15.08.2026

  • 10 Стенли

    19 2 Отговор
    Василчо върви давай още кинти на Петрохан ските педофили , голяма банга ранга ще става😁😁

    14:24 15.08.2026

  • 11 извод

    16 1 Отговор
    Избора на Бургас е едно от малкото хубави неща, които София получава безвъзмездно.

    14:26 15.08.2026

  • 12 неможач,

    12 1 Отговор
    какво искаш да ти обяснят още? По-скоро да ти публикуват концепцията за Евровизия, ако има такава и отново да се убедим, че си неможач

    14:26 15.08.2026

  • 13 Разликата

    14 3 Отговор
    В Бургас гостите ще газятв морето , а в София - вбоклуците !

    Коментиран от #15

    14:27 15.08.2026

  • 14 Култ

    1 7 Отговор
    Има един лаф - София си е София! Каквото и да става и където и да сте София си остава София.

    14:27 15.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Още един женчо

    6 2 Отговор
    Глей ся, мек. Вашата оферта е била ОК. Ама бургаската е била по-добра. Затова са избрали нея. Когато ти правиш избор ще си търсиш обяснения. В тази процедура обяснения не се дават. Ама софиянци искали да знаят? Аз съм софиянец и не искам да знам. Не гледам Евровизия.

    14:34 15.08.2026

  • 17 Иван

    4 1 Отговор
    Сега ще търсим топлата вода кога в България е имало прозрачност за нещо или имаме къса памет тука кервана си върви а кучето си лае

    14:39 15.08.2026

  • 18 Василчо

    6 0 Отговор
    Искам пълна прозрачност , за да се видят ясно всички тебоклуци в София !

    14:40 15.08.2026

  • 19 az СВО Победа 81

    3 1 Отговор
    Накратко:

    1. Петроханци се пръскат от яд, че Бургас ще е домакин. Така изпускат голяма възможност за грабеж през Ухото!

    2. Много правилно ги определи вицето Христов - партии с отпаднала необходимост!

    Коментиран от #23

    14:42 15.08.2026

  • 20 Какво толкова

    3 1 Отговор
    Няма критерии бе. Чорапа и ........ се е обадил на пишман директорката милотинова и е наредил за да прави мръсно на Терзиев. Тя си беше послушка още като беше от НДСВ

    14:43 15.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Експертите

    3 1 Отговор
    Са Лозанов,Агов,Тагарев и Лорчето.
    Целта- да се накаже Радев,заради опита си да мисли самостоятелно и за това,че не коленичи пред Урсула!

    14:45 15.08.2026

  • 23 Нема

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "az СВО Победа 81":

    Няма петроханци но има прогресивни копейки, които са на доизживяване. А вицето е ,.......

    14:45 15.08.2026

  • 24 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    От на МП

    14:46 15.08.2026

  • 25 тоз пък

    2 1 Отговор
    Това петроханче може да попита организаторите. Какво общо има БНТ?

    14:46 15.08.2026

  • 26 3.14К

    0 1 Отговор
    Ако Ухото чуе как се мият и асфалтират улиците в Москва, да изчисти графитите, да постигне същата чистота, цифровизация на услугите и социалните дейността, да построи 1/100 от дължината на московското метро, може да каже "тук не е Москва" и съвсем прозрачно ще получи домакинството на Евровизия.

    14:47 15.08.2026

  • 27 Политкоректен

    1 0 Отговор
    Ами както стана ясно Бургас не отговаря на нито един критерий. Сега тепърва ще дострояват залата, ще вдигат нови постройки за сервизни помещения, ще уреждат нови самолетни полети и транспорт, защото такива няма. Да не говорим, че ако се изсипе някой як порой на 11 май морската градина и плажовете ще са неизползваеми. Всички тези неща вече си ги има в София и си работят целогодишно: полетите, транспорта, тех центъра до Арената и т.н. Ако се изсипе дъжд или сняг по време на церемонията на тюркоазения килим съвсем спокойно НДК може да поеме хилядите гости на закрито. Ама други взимат решенията.

    14:48 15.08.2026

  • 28 Есхач

    0 0 Отговор
    Добре,че се ще се проведе във Бургас. Тази вакханалия в София ще ми дойде в повече.

    14:49 15.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове