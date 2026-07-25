Нюкасъл привлече един от най-големите таланти на Монако

Нюкасъл официално привлече 20-годишния полузащитник Алaджи Бамба от Монако. Сделката може да достигне стойност от около 34 милиона паунда с включените бонуси, съобщава The Guardian. Френският халф впечатли през миналия сезон с представянето си в Лига 1 и Шампионската лига, като записа 25 участия и привлече вниманието на редица европейски клубове.

Трансферът е част от стратегията на Нюкасъл за привличане на млади футболисти, които могат да се превърнат в основни фигури в отбора и същевременно да увеличат стойността си на пазара.

Мениджърът Еди Хау приветства привличането на Бамба и заяви, че клубът вижда в него играч с голям потенциал за развитие.

Нюкасъл вече привлече няколко млади футболисти през летния трансферен прозорец, като целта е постепенно изграждане на състав, способен да се конкурира на най-високо ниво.