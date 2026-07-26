09.40 Формула 3, Гран при на Унгалия Диема спорт 3
10.30 Волейбол, Лига на нациите, мач за трето място, жени МАХ Спорт 2
11.10 Порше Суперкъп, Гран при на Унгария Диема спорт 3
12.25 Формула 2, Гран при на Унгария Диема спорт 3
13.00 Фехтовка: Световен шампионат в Хонгконг Евроспорт 2
14.30 Волейбол, Лига на нациите, финал, жени МАХ Спорт 2
15.15 1олоездене: Обиколка на Полша, трети етап, жени Евроспорт 2
15.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4
16.00 Формула 1, Гран при на Унгария Диема спорт 3
17.00 Колоездене: Тур дьо Франс, етап 21, мъже Евроспорт 1
19.00 Черно море – Спартак Диема спорт
19.30 Тенис, турнир в Ещорил, финал МАХ Спорт 3
21.00 Наскар, състезание в Индианаполис МАХ Спорт 1
21.30 Плуване: Игри на Британската общност, Глазгоу, трети ден Евроспорт 1
21.15 Локомотив (Пд) – Септември Диема спорт
Спортът по ТВ в неделя (26 юли)
26 Юли, 2026 07:56 834 0
Ето какво може да гледаме днес
09.40 Формула 3, Гран при на Унгалия Диема спорт 3
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