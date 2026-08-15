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Нова държава оттегли подкрепата си за Инфантино

Нова държава оттегли подкрепата си за Инфантино

15 Август, 2026 08:53 423 0

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Нова Зеландия се отказа да подкрепя Инфантино за нов мандат начело на ФИФА

Нова държава оттегли подкрепата си за Инфантино - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Новозеландската футболна федерация официално оттегли подкрепата си за кандидатурата на Джани Инфантино за четвърти мандат като президент на ФИФА, предава Ройтерс. Решението идва на фона на сериозното напрежение около предложението на ръководството на световната футболна централа да привлече частни инвеститори във финансовите операции, свързани с бъдещи световни първенства.

От новозеландската федерация посочват, че е настъпил „срив на доверието“ към ФИФА. Организацията настоява за независимо разглеждане на начина, по който е било взето решението за частните инвеститори, за да се възстанови доверието в управлението на световния футбол. Така Нова Зеландия се присъединява към нарастващата група футболни организации, които поставят под въпрос лидерството на Инфантино. Самото предложение за привличане на частен капитал вече беше оттеглено след международния отпор.

Темата е особено чувствителна за Инфантино, тъй като той се очаква да се бори за нов мандат на конгреса на ФИФА през 2027 г.


Нова Зеландия
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