Футболен клуб, който доскоро бе претендент за титлата, беше продаден за един долар

В света на спорта има сделки за милиарди, но има и такива, които изглеждат почти невероятно. Индийският Джамшедпур ФК бе прехвърлен на нов собственик срещу 100 индийски рупии – приблизително 1 долар, предава АР. Досегашният собственик Tata Steel продава клуба на Churchill Brothers, който получава лиценза за участие в Индийската Суперлига, както и договорите на 12 футболисти и двама треньори.

Причината за необичайната сделка е решението на Tata Steel да се оттегли от лигата. Джамшедпур спечели шампионския щит на Индийската Суперлига през сезон 2021/22, но в момента самото първенство е изправено пред сериозна несигурност около календара и телевизионните права.

Така един клуб, който само преди няколко години е бил претендент за титлата, премина в други ръце за сума, по-малка от цената на билет за мач.