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Футболен клуб, който доскоро бе претендент за титлата, беше продаден за един долар

Футболен клуб, който доскоро бе претендент за титлата, беше продаден за един долар

15 Август, 2026 09:21 1 119 3

  • индия-
  • футболен клуб-
  • продажба-
  • 1 долар-
  • титла

Индийски клуб от елита смени собсвеника си за символичните 100 рупии

Футболен клуб, който доскоро бе претендент за титлата, беше продаден за един долар - 1
Снимка: Официален сайт на Джамшедпур ФК
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

В света на спорта има сделки за милиарди, но има и такива, които изглеждат почти невероятно. Индийският Джамшедпур ФК бе прехвърлен на нов собственик срещу 100 индийски рупии – приблизително 1 долар, предава АР. Досегашният собственик Tata Steel продава клуба на Churchill Brothers, който получава лиценза за участие в Индийската Суперлига, както и договорите на 12 футболисти и двама треньори.

Причината за необичайната сделка е решението на Tata Steel да се оттегли от лигата. Джамшедпур спечели шампионския щит на Индийската Суперлига през сезон 2021/22, но в момента самото първенство е изправено пред сериозна несигурност около календара и телевизионните права.

Така един клуб, който само преди няколко години е бил претендент за титлата, премина в други ръце за сума, по-малка от цената на билет за мач.


Индия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    3 0 Отговор
    Бооооже, те Кремиковци продадоха за 1 талер.....

    09:23 15.08.2026

  • 2 Сделка или не

    3 0 Отговор
    Нещо като Кремиковци навремето.

    09:30 15.08.2026

  • 3 Асен

    2 0 Отговор
    Ама фирмата купувач е собственост на продавача, фиктивна сделка за смяна на собствеността. Никаква сензация.

    09:39 15.08.2026

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