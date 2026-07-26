Разследват съмнителни залози около седем мача от Мондиал 2026

Международни организации, следящи за почтеността в спорта, проверяват няколко случая на необичайна активност при залагания по време на Световното първенство по футбол през 2026 година. Според доклад на Group of Copenhagen, консултативен орган към Съвета на Европа, са засечени общо седем случая, които пораждат съмнения и заслужават допълнително разследване.

Най-голямо внимание привлича казусът с нападателя на националния отбор на САЩ Фоларин Балогун. Футболистът получи директен червен картон в мача срещу Босна и Херцеговина, което по правилник означава автоматично наказание за следващата среща. Няколко дни по-късно обаче дисциплинарната комисия на ФИФА отмени санкцията и Балогун получи право да играе срещу Белгия.

Именно около този случай е регистрирана необичайна активност на пазара за спортни залози. На платформата Polymarket е бил открит специален пазар с въпроса дали Балогун ще бъде на разположение за двубоя с Белгия – нещо, което според експертите не се е случвало при нито един друг футболист с директен червен картон по време на турнира.

В доклада се посочват и други срещи, около които са отчетени необичайни модели на залагане, включително спорни решения с помощта на системата VAR и необичайно големи обеми залози за конкретни събития в отделни двубои.

Случаят с Балогун предизвика допълнителни полемики, след като се появиха информации, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е разговарял с президента на ФИФА Джани Инфантино преди наказанието на нападателя да бъде отменено. Това доведе до критики и призиви за проверка дали върху решението не е оказан външен натиск.

От Group of Copenhagen подчертават, че засечените сигнали не представляват доказателство за манипулирани мачове, а са индикации за необичайни модели на залагане, които изискват задълбочена проверка. Към момента няма официални доказателства, че резултати от срещи на Мондиал 2026 са били манипулирани.