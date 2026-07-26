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Дани Олмо смята, че аржентинците не казват истината за инцидентите след финала на световното

Дани Олмо смята, че аржентинците не казват истината за инцидентите след финала на световното

26 Юли, 2026 20:38 1 918 6

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  • бой

Можем да бъдем горди от начина, по който играхме, казва той

Дани Олмо смята, че аржентинците не казват истината за инцидентите след финала на световното - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Испанският национал Дани Олмо за първи път коментира публично инцидентите след финала на Световното първенство по футбол през 2026 година, като обвини играчите на Аржентина, че не представят вярно случилото се на терена, предава БТА. След последния съдийски сигнал във финала напрежението ескалира, след като футболистът на Атлетико Мадрид Нахуел Молина удари Родри, което доведе до масово спречкване между играчите на двата отбора.

Олмо категорично отхвърли думите на помощник-треньора на Аржентина Роберто Аяла, който защити действията на своите футболисти и заяви, че реакцията срещу Ерик Гарсия е била само бутане, предизвикано от реплики.

„Някой, който оправдава удар с юмрук заради изречени думи, със сигурност не съжалява за постъпката си. Не казват истината, защото ние не сме им казали нищо“, заяви футболистът на Барселона в интервю за испанското издание Diari de Terrassa.

Полузащитникът подчерта, че испанският национален отбор няма от какво да се срамува и се гордее както с представянето си на терена, така и с поведението на играчите.

„Мисля, че можем да бъдем горди от начина, по който играхме, начина, по който спечелихме и най-вече от поведението си. Футболът ни задължава да бъдем пример за децата и за новите поколения, а това носи огромна отговорност“, каза още Олмо.

Испанецът коментира и факторите, които според него стоят зад триумфа на националния тим. По думите му успехът не се дължи единствено на тренировките на терена.

„Зад добрите резултати стоят и много невидими неща – правилното хранене, качествената почивка, възстановяването, менталната подготовка, анализът на играта и ежедневните навици. Всичко това е част от успеха“, обясни световният шампион.

Изказването на Олмо идва дни след продължаващите спорове около инцидентите след финала, които предизвикаха сериозни дискусии във футболните среди относно поведението на играчите и спортсменството на най-високо ниво.


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гергана Сотирова

    0 0 Отговор
    Не са писали сред факторите имало ли е женска компания. За сваляне на напрежението.

    20:47 26.07.2026

  • 2 Лост

    2 9 Отговор
    Този финал беше съмнителен ,както финала 1998 Франция -Бразилия 3:0.

    Коментиран от #4

    20:49 26.07.2026

  • 3 Дзак

    2 1 Отговор
    И в Африканския шампионат имаше сцени!

    21:17 26.07.2026

  • 4 Факт

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Лост":

    Абсолютно всичко казано или направено може да се представи в удобна негативно или позитивна светлина!

    21:19 26.07.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    0 12 Отговор
    Малко им беше боя на испанците. Знаеха , че ще загубят при дузпи, щото Аржентина миналият път така стана шампион и им дадоха измислен червен картон, за да ги спасят. Ей затова в Латинска Америка мразят испанците. Били са по-лоши колонизатори и от англичаните. Конквистадор е синоним на жесток убиец в Латинска Америка.

    Коментиран от #6

    23:11 26.07.2026

  • 6 Де бил

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":

    Явно не си гледал мача. В латинска Америка думата която мразят е "аржентинец".

    06:06 27.07.2026

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