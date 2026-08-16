Анди Диас Ернандес с европейска титла в тройния скок и четвърти резултат в историята

Италианецът от кубински произход Анди Диас Ернандес спечели европейската титла в тройния скок на първенството по лека атлетика в Бирмингам. 30-годишният състезател постигна 18.15 метра, което го поставя на четвърто място във вечната ранглиста на дисциплината, предава БТА. Диас Ернандес направи най-силния си опит във финала и стигна до първото си европейско злато на открито. През миналия сезон той вече триумфира на световното и европейското първенство в зала.

Само трима атлети са скачали по-далеч от него в историята на тройния скок – световният рекордьор Джонатан Едуардс с 18.29 метра, американецът Крисчън Тейлър с 18.21 и испанецът Хордан Диас Фортун с 18.18. Световният шампион Педро Пичардо от Португалия остана втори със 17.76 метра, а италианецът Андреа Делавале завърши трети със 17.37.

Йегер спечели 400 метра с норвежки рекорд

Норвежката Хенриете Йегер заслужи европейската титла на 400 метра, след като подобри националния рекорд до 49.04 секунди. За 23-годишната атлетка това е първо индивидуално злато от голямо първенство при жените. Йегер вече има два златни медала в Бирмингам, след като беше част от норвежката смесена щафета на 4 по 400 метра.

Защитаващата титлата си от Рим 2024 Наталия Буковецка от Полша остана втора с 50.04 секунди, а бронзът отиде при нидерландката Лике Клавер с 50.15.

Алмгрен подобри рекорд на европейските първенства на 10 000 метра

Шведът Андреас Алмгрен спечели златото в бягането на 10 000 метра, като записа 27:23.44 минути. С това той подобри най-стария действащ рекорд на европейските първенства в дисциплината.

Досегашното върхово постижение принадлежеше на финландеца Марти Ваинио, който бе постигнал 27:30.99 минути в Прага през 1978 година. Втори завърши швейцарецът Доминик Лобалу с 27:42.67, а французинът Джими Гресие спечели бронза с 28:07.90.

Нидерландец спечели европейската титла на 1500 метра

Европейският шампион до 23 години от Берген през 2025 година Стефан Нилесен добави и титла при мъжете на 1500 метра. Представителят на Нидерландия спря хронометъра на 3:35.70 минути. Самуел Пилстрьом от Швеция остана на 46 стотни зад него и спечели сребърния медал, а третото място зае ирландецът Андрю Коскоран с 3:36.24.

Великобритания доминира в щафетите

Домакините от Великобритания спечелиха и двете титли на 4 по 100 метра. При мъжете британците финишираха за 38.45 секунди, а женската щафета даде време 42.05. За Ейми Хънт това беше трето злато от шампионата. Преди щафетата тя спечели индивидуалните титли на 100 и 200 метра.

Махучих с трето поредно европейско злато

Украинската олимпийска шампионка от Париж 2024 и световна рекордьорка Ярослава Махучих продължава доминацията си в скока на височина. Тя спечели трета последователна европейска титла, след като преодоля 1.97 метра. Полякинята Мария Зодзик завърши втора с 1.95, а Мария Вукович от Черна гора взе бронза със същия резултат.

Вебер защити германската чест в хвърлянето на копие

Германецът Юлиан Вебер спечели титлата в хвърлянето на копие с рекорд на европейските първенства от 90.40 метра. Това е втори континентален триумф за Вебер след златото му от Мюнхен през 2022 година. Неговият сънародник Ник Тум завърши втори с лично постижение от 83.76 метра, докато латвиецът Патрикс Гайлумс се нареди трети с 82.97 метра и спечели първия си медал от голямо първенство при мъжете. Защитаващият титлата си Якуб Вадлейх от Чехия остана пети с 82.88 метра.

Кейт О'Конър спечели седмобоя с национален рекорд

Ирландката Кейт О'Конър завърши първа в многобоя при жените с национален рекорд от 6751 точки. Сребърният медал остана за нидерландката Ема Остервегел с 6713 точки, а третата позиция зае нейната сънародничка Софи Доктер с 6664 точки.