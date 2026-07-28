Шеф в ЦСКА отново запази поста си, бил е аут преди дни

Главният скаут на ЦСКА Методи Томанов отново запази поста си. Бившият кадър на Лудогорец и ЦСКА 1948 често попада под ударите на футболни хора и фенове, откакто беше назначен на поста преди близо две години – 1 ноември 2024. Оттогава на няколко пъти се заговори, че ще бъде сменен, а миналата седмица това почти е станало факт.

„Мач Телеграф“ съобщава, че миналия петък ръководството на „червените“ е взело решение да замени Методи Томанов с бившия футболист и доскорошен президент на Пирин Благоевград – Станислав Манолев. Очакваше се новината за тази рокада да бъде обявена заедно с решението за назначението на Валентин Илиев за спортен директор, но това не стана. Оказа се, че Томанов, който се ползва с протекцията на легендата Христо Стоичков, отново е оцелял и ще продължи да изпълнява функциите си на главен скаут.

Откакто Томанов пое тази отговорна функция, „армейците“ са направили общо 20 входящи трансфера. Може да се каже, че два от тях са пълен провал – привличането на албанеца Кевин Додай и шведа Дейвид Сегер, които дойдоха по времето на треньора Душан Керкез, също претърпял пълно фиаско в ЦСКА. Алехандро Пиедраита, който беше привлечен тази зима, също не убеждава, че има място в отбора, въпреки някои епизодични изригвания.

Адриан Лапеня също може да се смята за грешка, но не толкова голяма като Додай и Сегер, след като испанецът стигна и до капитанската лента на „червените“. Като цяло обаче два провала и половина не са лош показател при 20 привлечени футболисти. Дори напротив – по времето на Методи Томанов може да се каже, че ЦСКА цели точно с новите. Друг е въпросът колко от привлечените са дошли в отбора по настояване лично на бившия футболист.