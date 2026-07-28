Чичарито ще продължи кариерата си в САЩ, стана първият играч на нов клуб

Хавиер Ернандес-Чичарито ще продължи кариерата си в САЩ. 38-годишният нападател се присъедини към Атлетико Далас - нов франчайз в ЮСЛ, който планира да дебютира в лигата през 2028 г.

Футболистът ще започне да играе за отбора от 2027 г., но още отсега ще участва в развитието на клуба. ЮСЛ Чемпиъншип е втората по сила дивизия в САЩ след Мейджър Лийг Сокър, но между двете лиги няма система за изкачване и изпадане.

Чичарито беше свободен агент от януари 2026 г., когато напусна Гуадалхара.

Бившият мексикански национал игра за редица европейски клубове в периода от 2010 до 2020 г., включително Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид, Байер (Леверкузен) и Севиля.