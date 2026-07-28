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Григор Димитров се отказа от Лос Кабос заради бурсит

Григор Димитров се отказа от Лос Кабос заради бурсит

28 Юли, 2026 11:00 1 017 9

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Като причина бившият номер 3 в света посочи дискомфорт в крака

Григор Димитров се отказа от Лос Кабос заради бурсит - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се отказа от участие на турнира от сериите АТР 250 в Лос Кабос (Мексико) с награден фонд 909 790 долара.

35-годишният хасковлия трябваше да стартира срещу Мойс Куаме (Франция) в първия кръг на надпреварата, но непосредствено преди двубоя се оттегли.

Като причина бившият номер 3 в света посочи дискомфорт в крака, който той е почувствал по време на тренировката си в петък, който му е попречил да тренира в следващите дни.

"За жалост тук в Лос Кабос по време на тренировката в петък усетих дискомфорт в крака си, който ми попречи да тренирам през уикенда. След медицински прегледи установихме, че имам бурсит (б.р. възпаление на бурсите – малки торбички с течност, които намаляват триенето между костите, сухожилията и мускулите около ставите) и следователно бях посъветван, че почивката и възстановяването е най-добрата ми опция. Толкова съжалявам, защото наистина очаквах да играя тук с такива страхотни мексикански фенове", написа Григор Димитров в Инстаграм.

Българинът тренираше в Лос Кабос от няколко дни и се подготвяше за второто си участие в надпреварата, за която получи "уайлд кард" от организаторите.

Следващото планирано участие в календара на Димитров е турнирът "Мастърс" в Синсинати, Охайо, започващ на 13 август и за който също се очаква да получи покана от организаторите.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Рангел

    10 0 Отговор
    Когато такова Ейса няма бурсит

    Коментиран от #3, #7

    11:06 28.07.2026

  • 3 пендуфил смучещ опuym

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Рангел":

    А дали я...? Щото много слухове...

    11:09 28.07.2026

  • 4 Пак ли

    4 2 Отговор
    Григор се бил отказал от Лос Кабос. Най добре е да се откаже от тениса. Не е неговото.

    Като причина бившият номер 3 в света посочи дискомфорт в крака - Когато човек не може ще намери хиляди оправдания.

    Аре вече да се отказва, че е жалък.

    11:15 28.07.2026

  • 5 Какво да се прави

    0 0 Отговор
    Под коментарите на статията някакви малаизийци и турци пишат, това ли е му е фен масата на този Алфонс ?

    11:40 28.07.2026

  • 6 Бостанжия

    5 2 Отговор
    Хахаха ...бостанджията асковският ,,монаковец" вече не ,,Пада" а се...ОТКАЗВА"...
    Питам се кой ли ееве оная Айше с тоя ...пакпаднаал:)))

    11:41 28.07.2026

  • 7 Бостанжия

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Рангел":

    ...съгласен...

    11:43 28.07.2026

  • 8 Евгени от Алфапласт

    0 1 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу!🤣🤣🤣

    12:40 28.07.2026

  • 9 Д-р Хаус

    2 0 Отговор
    може и трипер да е...........

    12:47 28.07.2026

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