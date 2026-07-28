Григор Димитров се отказа от Лос Кабос заради бурсит

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се отказа от участие на турнира от сериите АТР 250 в Лос Кабос (Мексико) с награден фонд 909 790 долара.
35-годишният хасковлия трябваше да стартира срещу Мойс Куаме (Франция) в първия кръг на надпреварата, но непосредствено преди двубоя се оттегли.
Като причина бившият номер 3 в света посочи дискомфорт в крака, който той е почувствал по време на тренировката си в петък, който му е попречил да тренира в следващите дни.
Grigor Dimitrov in Cabo last night! Video by @theeditorial @MifelTennisOpen @GrigorDimitrov @atptour pic.twitter.com/7SidbbjU0w— griglobal 🇧🇬🎾🇺🇸 (@griglobal1) July 27, 2026
"За жалост тук в Лос Кабос по време на тренировката в петък усетих дискомфорт в крака си, който ми попречи да тренирам през уикенда. След медицински прегледи установихме, че имам бурсит (б.р. възпаление на бурсите – малки торбички с течност, които намаляват триенето между костите, сухожилията и мускулите около ставите) и следователно бях посъветван, че почивката и възстановяването е най-добрата ми опция. Толкова съжалявам, защото наистина очаквах да играя тук с такива страхотни мексикански фенове", написа Григор Димитров в Инстаграм.
Българинът тренираше в Лос Кабос от няколко дни и се подготвяше за второто си участие в надпреварата, за която получи "уайлд кард" от организаторите.
Eiza González, Grigor Dimitrov’u Los Cabos Tenis Turnuvası’nda bir an olsun yalnız bırakmadı. pic.twitter.com/doIGXHAGKF— Daily Magazin (@daily_magazin) July 26, 2026
Следващото планирано участие в календара на Димитров е турнирът "Мастърс" в Синсинати, Охайо, започващ на 13 август и за който също се очаква да получи покана от организаторите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Рангел
Коментиран от #3, #7
11:06 28.07.2026
3 пендуфил смучещ опuym
До коментар #2 от "Рангел":А дали я...? Щото много слухове...
11:09 28.07.2026
4 Пак ли
Като причина бившият номер 3 в света посочи дискомфорт в крака - Когато човек не може ще намери хиляди оправдания.
Аре вече да се отказва, че е жалък.
11:15 28.07.2026
5 Какво да се прави
11:40 28.07.2026
6 Бостанжия
Питам се кой ли ееве оная Айше с тоя ...пакпаднаал:)))
11:41 28.07.2026
7 Бостанжия
До коментар #2 от "Рангел":...съгласен...
11:43 28.07.2026
8 Евгени от Алфапласт
12:40 28.07.2026
9 Д-р Хаус
12:47 28.07.2026