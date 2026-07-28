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Изпълнителният директор на Левски: Отиваме в Крайова с нагласата за победа

Изпълнителният директор на Левски: Отиваме в Крайова с нагласата за победа

28 Юли, 2026 12:01 595 2

  • даниел боримиров-
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  • университатя крайова

„Сините“ победиха с 1:0 в първия мач на стадион „Георги Аспарухов“

Изпълнителният директор на Левски: Отиваме в Крайова с нагласата за победа - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Изпълнителният директор на Левски – Даниел Боримиров, показа оптимизъм преди утрешния реванш срещу Университатя Крайова във втория кръг на Шампионска лига.

„Сините“ победиха с 1:0 в първия мач на стадион „Георги Аспарухов“.

„Отиваме в Крайова с нагласата да победим и да се класираме за следващата фаза. Както видяхте, съперникът е доста сериозен и мисля, че по начина, който изиграха последния си мач и излязоха с резервния си тим, говори че ще подходят много сериозно към нашия мач.

Очаквам да стане интересен мач и дано ние сме победител. Не бих казал, че резултатът от първия мач е коварен. Имаме предимство и се надявам да го запазим и в утрешния мач. Ние трябва да сме компактни, но треньора най-добре познава съперника и ще даде най-добрите оказания. Важното е играчите да ги изпълнят“, сподели Боримиров при заминаването на „сините“ за Румъния.

„Ние доста години работихме, за да изградим такъв отбор и това помага в момента. Искаме да предупредим феновете и не искаме да нарушаваме тези разпоредбите на УЕФА, за да няма санкции. Ще ни липсват феновете, но се надяваме да ни стискат палци. Трансферният прозорец е отворен до септември месец. Може да има входящи и изходящи трансфери”, каза още Боримиров.


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